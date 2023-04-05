От теории к практике - страница 1014
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вот здесь рассматривают похожие системы.
https://www.mql5.com/ru/articles/4534
тоже, как у вас. индикатор центральной тенденции + ключ, который определяет тренд/флэт.
Какой такой Win7, какие 32 ???...На своё хобби наверное можно тратить помимо времени ещё и 1000р/месяц - на оплату нормальной виртуалки и периодичное пополнение центовика.
на средней паршивости VDS (а это де-факто местообитание итогового софта) всюду не ниже 64x WinServer 2012.
Зачем это все нужно, если мной еще не решена сама задача прибыльной торговли???!
Мне Win7 и нафиг был не нужен - VisSim прекрасно работал и на ноутбуке с Vista. Увы, с 1 марта МТ4 перестал работать... Все исследования пока прекратил - теперь переустанавливать операционку надо. Тьфу...
Надеюсь, на форуме нет дураков, которые думают, что чем новее и мощнее у него компутер, тем качество его торговли будет краще?
Если таковые есть - мне искренне вас жаль, ребята....
Если кто знает надежную ссылку на образ Win7, чтобы сделать инсталляционную флэшку - скиньте в личку, плиз. Ну, или адрес магазина какого-нибудь в Москве, где торгуют таким барахлишком... В МЕГА Белая Дача можно найти Win7 32-bit?
Если у вас ноут с предустановленной системой виста, значит вероятно что нормально установится оригинальный образ win7 (дистрибутив от производителя бука), который не будет просить кушать и другие непотребства.
Немного не в тему)
Надеюсь, на форуме нет дураков, которые думают, что чем новее и мощнее у него компутер, тем качество его торговли будет краще?
Если таковые есть - мне искренне вас жаль, ребята....
МТ5 если, то лучше 64х и по мощнее
Когда пишешь советника, его нужно тестировать. Это довольно таки продолжительный процесс. Мощность компа влияет на скорость тестирования.
Поэтому, чем круче комп, тем больше возможностей платформы можно использовать
Если у вас ноут с предустановленной системой виста, значит вероятно что нормально установится оригинальный образ win7 (дистрибутив от производителя бука), который не будет просить кушать и другие непотребства.
Оригинального дистрибутива вместе с буком нетути :(((
Пришлось сегодня идти на поклон к ITшникам - обещали завтра сделать флэшку с инсталлятором Win7 32-bit.
Целая проблема на ровном месте - неделя коту под хвост :((( Ни исследований, ничего...
А ведь Грааль не за горами - я найду его, ребята, чего бы мне это ни стоило! Вопрос принципа.
вот здесь рассматривают похожие системы.
https://www.mql5.com/ru/articles/4534
тоже, как у вас. индикатор центральной тенденции + ключ, который определяет тренд/флэт.
Ну, да - дядя мыслит в верном направлении. Канал+доп.ключ (всего один!!! но, как важно его найти!) и есть Грааль. Абсолютно все задачи в теории стохастических процессов именно так и решаются. И никак иначе.
Зачем Win7 32-bit??? x64 не судьба? Оригинальный дистриб под бук можно найти на тематическом форуме.
Еще вариант, у меня не поднималась рука снеси хрюшу (огонь с водой и трубами она была со мной и не одну мамку пережила), при первых мыслях об этом сердце начинало учащенно биться и бросало то в жар то в озноб. Короч продал я этот комп с хрюшей. Вот пишу эти строчки и слезы на глаза наворачиваются, а вы все про граали трындити...
утренний прогноз обернулся вечерним подарком, причем дважды:
Господа, забудьте навсегда про среднюю цену и про приращения на Форексе, не в них счастьЁ
Это ужо не работает и не будет работать
2019 год на дворе, во второй десятке 2000-х
Есть некоторая историческая особенность финансовых рынков, связанная с этим
Да и основное отличие МТ4 и МТ5 даёт об этом понять
Ройте, ищите, формула в интернете почти на каждом углу.