От теории к практике - страница 1014

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Alexander_K:

вот здесь рассматривают похожие системы.
https://www.mql5.com/ru/articles/4534
тоже, как у вас. индикатор центральной тенденции + ключ, который определяет тренд/флэт.

 
Maxim Kuznetsov:


Какой такой Win7, какие 32 ???...
на средней паршивости VDS (а это де-факто местообитание итогового софта) всюду не ниже 64x WinServer 2012. 

На своё хобби наверное можно тратить помимо времени ещё и 1000р/месяц - на оплату нормальной виртуалки и периодичное пополнение центовика. 

Зачем это все нужно, если мной еще не решена сама задача прибыльной торговли???!

Мне Win7 и нафиг был не нужен - VisSim прекрасно работал и на ноутбуке с Vista. Увы, с 1 марта МТ4 перестал работать... Все исследования пока прекратил - теперь переустанавливать операционку надо. Тьфу...

 

Надеюсь, на форуме нет дураков, которые думают, что чем новее и мощнее у него компутер, тем качество его торговли будет краще?

Если таковые есть - мне искренне вас жаль, ребята....

 
Alexander_K:

Если кто знает надежную ссылку на образ Win7, чтобы сделать инсталляционную флэшку - скиньте в личку, плиз. Ну, или адрес магазина какого-нибудь в Москве, где торгуют таким барахлишком... В МЕГА Белая Дача можно найти Win7 32-bit?

Если у вас ноут с предустановленной системой виста, значит  вероятно что нормально установится оригинальный образ win7 (дистрибутив от производителя бука), который не будет просить кушать и другие непотребства.

 
Unicornis С юбилеем! 666
Немного не в тему)
 
Alexander_K:

Надеюсь, на форуме нет дураков, которые думают, что чем новее и мощнее у него компутер, тем качество его торговли будет краще?

Если таковые есть - мне искренне вас жаль, ребята....

МТ5 если, то лучше 64х и по мощнее

Когда пишешь советника, его нужно тестировать. Это довольно таки продолжительный процесс. Мощность компа влияет на скорость тестирования.

Поэтому, чем круче комп, тем больше возможностей платформы можно использовать

 
Unicornis:

Если у вас ноут с предустановленной системой виста, значит  вероятно что нормально установится оригинальный образ win7 (дистрибутив от производителя бука), который не будет просить кушать и другие непотребства.

Оригинального дистрибутива вместе с буком нетути :(((

Пришлось сегодня идти на поклон к ITшникам - обещали завтра сделать флэшку с инсталлятором Win7 32-bit.

Целая проблема на ровном месте - неделя коту под хвост :((( Ни исследований, ничего...

А ведь Грааль не за горами - я найду его, ребята, чего бы мне это ни стоило! Вопрос принципа.

 
multiplicator:

вот здесь рассматривают похожие системы.
https://www.mql5.com/ru/articles/4534
тоже, как у вас. индикатор центральной тенденции + ключ, который определяет тренд/флэт.

Ну, да - дядя мыслит в верном направлении. Канал+доп.ключ (всего один!!! но, как важно его найти!) и есть Грааль. Абсолютно все задачи в теории стохастических процессов именно так и решаются. И никак иначе.

 

Зачем Win7 32-bit??? x64 не судьба? Оригинальный дистриб под бук можно найти на тематическом форуме.

Еще вариант, у меня не поднималась рука снеси хрюшу (огонь с водой и трубами она была со мной и не одну мамку пережила), при первых мыслях об этом сердце начинало учащенно биться и бросало то в жар то в озноб. Короч продал я этот комп с хрюшей. Вот пишу эти строчки и слезы на глаза наворачиваются, а вы все про граали трындити...

 

утренний прогноз обернулся вечерним подарком, причем дважды:


Господа, забудьте навсегда про среднюю цену и про приращения на Форексе, не в них счастьЁ

Это ужо не работает и не будет работать

2019 год на дворе, во второй десятке 2000-х

Есть некоторая историческая особенность финансовых рынков, связанная с этим

Да и основное отличие МТ4 и МТ5 даёт об этом понять

Ройте, ищите, формула в интернете почти на каждом углу.

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