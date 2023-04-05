От теории к практике - страница 383

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А можно ли прогнозировать значение в нормальном распределении?
 
Yuriy Asaulenko:  весь процесс проектирования свелся к перебору предикторов распределений - Стьюдента, Эрланга, Пуассона, Больцмана, Максвелла... А все


Может есть такие программы для анализа куда вводишь данные и получаешь результат проверки ряда на соответствие какому-нибудь распределению...


что то типа:

Проверка гипотезы о виде распределения
  • math.semestr.ru
. С помощью онлайн-калькулятора проводится проверка статистической гипотезы по критерию согласия Пирсона о том, что ряд имеет форму: . Чтобы провести анализ ряда, выберите вид ряда, укажите количество строк. Полученное решение сохраняется в файле (см. примеры). Иногда потребуется предварительно сгруппировать ряд, поэтому используйте...
 
Yuriy Asaulenko:

Но все-таки попытаемся. Ведь попытка не пытка, правда Лаврентий Павлович? (с)

Итак, вообще уже стало скучновато - весь процесс проектирования свелся к перебору предикторов распределений - Стьюдента, Эрланга, Пуассона, Больцмана, Максвелла... А все никак. Этак скоро свободных распределений не останется.)

В Сибири есть хорошая пословица: для того чтобы узнать не протух ли окорок, не обязательно есть его целиком.

А может стоит прервать грызню и ползание, отвлечься от..., полежать на диване и подумать - а имеет-ли задача решение при использовании только распределений, ведь есть еще и другие действия арифметики, и другие разделы мат. анализа.

Вообще-то я болею за эту команду, но если так и дальше будет продолжаться, уйду со стадиона. Уж больно плохо играют.)

Не, не надо уходить. Вы, пожалуй, один из немногих, к которым я иногда прислушиваюсь.

Ослаб я что-то, Юрий... Пропустил один серьезный удар от рынка и что-то поплыл. Аж старческие ножки заплетаются...

 
Alexander_K2:
:))) Не. Пан или пропал. Буду, буквально-таки, землю есть - но Грааль добуду. Дело принципа.

Могу дать совет: примените свой алгоритм к спреду двух сильно коррелированных инструментов(парный трейдинг) и тогда возможно получите нечто похожее на грааль. Если какое-то направление поиска не даёт нужный результат, то надо его периодически хоть немного менять. Упрямство не всегда полезно. Принцип и капля камень долбит, учитывая ваш возраст, здесь не подходит. Нужно действовать гибче.

 
Alexander_K2:
Я, буквально вгрызаясь в землю зубами, ползу к вожделенному Граалю. Никто и ничто меня не остановит.
Так держать! Это речь не мальчика, но мужа. И даже, где-то, зятя))
 
Dmitriy Skub:
Так держать! Это речь не мальчика, но мужа. И даже, где-то, зятя))

Спасибо, Дмитрий.

Да, упал я на землю от удара и ползу, подгоняемый пинками любимого тестюшки... Ему 76, но, почему-то тяга к деньгам у него поболее моей и он, потрясая кулаками, сует мне Ландау и Лифшица по нос.

 
Alexander_K2:

Спасибо, Дмитрий.

Да, упал я на землю от удара и ползу, подгоняемый пинками любимого тестюшки... Ему 76, но, почему-то тяга к деньгам у него поболее моей и он, потрясая кулаками, сует мне Ландау и Лифшица по нос.

Мдаааа.... Сигнальчик то не ахти...

Я ж Вам комменты некие писал в маш-обучении и книжку показывал.

Начните хоть с того, чтобы депозит вернуть

Отвлекшись чуток, продолжайте разработку


 
Renat Akhtyamov:

Мдаааа.... Сигнальчик то не ахти...

Я ж Вам комменты некие писал в маш-обучении и книжку показывал.

Начните хоть с того, чтобы депозит вернуть

Отвлекшись чуток, продолжайте разработку


Согласен, Рена. Надо форум почитать в поисках гениальных идей, чем я щас и займусь.

 
Alexander_K2:

Спасибо, Дмитрий.

Да, упал я на землю от удара и ползу, подгоняемый пинками любимого тестюшки... Ему 76, но, почему-то тяга к деньгам у него поболее моей и он, потрясая кулаками, сует мне Ландау и Лифшица по нос.

Осмелюсь утверждать, что чисто математически (как Вы тут пытаетесь) невозможно отсеивать такие удары.

Здесь нужна другая модель, привязанная к реальности (к тем самым "хвостам"), а Вы их вообще выкидываете, фактически. ИМХО.



 
Renat Akhtyamov:

Начните хоть с того, чтобы депозит вернуть

Отец сына бил не за то, что играл, а за то, что отыгрывался. (с)

Сожалеть о содеянной глупости - совершать еще одну. (с)

Не плюй в колодец - вылетит, не поймаешь. (с)

......

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