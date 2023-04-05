От теории к практике - страница 383
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Может есть такие программы для анализа куда вводишь данные и получаешь результат проверки ряда на соответствие какому-нибудь распределению...
что то типа:
Но все-таки попытаемся. Ведь попытка не пытка, правда Лаврентий Павлович? (с)
Итак, вообще уже стало скучновато - весь процесс проектирования свелся к перебору предикторов распределений - Стьюдента, Эрланга, Пуассона, Больцмана, Максвелла... А все никак. Этак скоро свободных распределений не останется.)
В Сибири есть хорошая пословица: для того чтобы узнать не протух ли окорок, не обязательно есть его целиком.
А может стоит прервать грызню и ползание, отвлечься от..., полежать на диване и подумать - а имеет-ли задача решение при использовании только распределений, ведь есть еще и другие действия арифметики, и другие разделы мат. анализа.
Вообще-то я болею за эту команду, но если так и дальше будет продолжаться, уйду со стадиона. Уж больно плохо играют.)
Не, не надо уходить. Вы, пожалуй, один из немногих, к которым я иногда прислушиваюсь.
Ослаб я что-то, Юрий... Пропустил один серьезный удар от рынка и что-то поплыл. Аж старческие ножки заплетаются...
:))) Не. Пан или пропал. Буду, буквально-таки, землю есть - но Грааль добуду. Дело принципа.
Могу дать совет: примените свой алгоритм к спреду двух сильно коррелированных инструментов(парный трейдинг) и тогда возможно получите нечто похожее на грааль. Если какое-то направление поиска не даёт нужный результат, то надо его периодически хоть немного менять. Упрямство не всегда полезно. Принцип и капля камень долбит, учитывая ваш возраст, здесь не подходит. Нужно действовать гибче.
Я, буквально вгрызаясь в землю зубами, ползу к вожделенному Граалю. Никто и ничто меня не остановит.
Так держать! Это речь не мальчика, но мужа. И даже, где-то, зятя))
Спасибо, Дмитрий.
Да, упал я на землю от удара и ползу, подгоняемый пинками любимого тестюшки... Ему 76, но, почему-то тяга к деньгам у него поболее моей и он, потрясая кулаками, сует мне Ландау и Лифшица по нос.
Спасибо, Дмитрий.
Да, упал я на землю от удара и ползу, подгоняемый пинками любимого тестюшки... Ему 76, но, почему-то тяга к деньгам у него поболее моей и он, потрясая кулаками, сует мне Ландау и Лифшица по нос.
Мдаааа.... Сигнальчик то не ахти...
Я ж Вам комменты некие писал в маш-обучении и книжку показывал.
Начните хоть с того, чтобы депозит вернуть
Отвлекшись чуток, продолжайте разработку
Мдаааа.... Сигнальчик то не ахти...
Я ж Вам комменты некие писал в маш-обучении и книжку показывал.
Начните хоть с того, чтобы депозит вернуть
Отвлекшись чуток, продолжайте разработку
Согласен, Рена. Надо форум почитать в поисках гениальных идей, чем я щас и займусь.
Спасибо, Дмитрий.
Да, упал я на землю от удара и ползу, подгоняемый пинками любимого тестюшки... Ему 76, но, почему-то тяга к деньгам у него поболее моей и он, потрясая кулаками, сует мне Ландау и Лифшица по нос.
Осмелюсь утверждать, что чисто математически (как Вы тут пытаетесь) невозможно отсеивать такие удары.
Здесь нужна другая модель, привязанная к реальности (к тем самым "хвостам"), а Вы их вообще выкидываете, фактически. ИМХО.
Начните хоть с того, чтобы депозит вернуть
Отец сына бил не за то, что играл, а за то, что отыгрывался. (с)
Сожалеть о содеянной глупости - совершать еще одну. (с)
Не плюй в колодец - вылетит, не поймаешь. (с)
......