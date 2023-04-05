От теории к практике - страница 384
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Отец сына бил не за то, что играл, а за то, что отыгрывался. (с)
Сожалеть о содеянной глупости - совершать еще одну. (с)
Не плюй в колодец - вылетит, не поймаешь. (с)
......
Не плюй в колодец - вылетит, не поймаешь. (с)
⇑ чо тут то не то, а может быть и то ... ⇑
На начало сделки:
AUDCAD - 0.00000846 pips/s
AUDCHF - 0.00000782 pips/s
AUDJPY - 0.001033 pips/s
EURCHF - 0.00000862 pips/s
EURUSD - 0.00001046 pips/s
EURJPY - 0.001718 pips/s
Тяжко, господа...
Напомню параметры перед 3-ей сделкой:
1. коэффициент асимметрии Пирсона =0.0854
2. квантиль =4.0825 (94% доверительной вероятности по неравенству Чебышева)
Валютная пара EURCHF. Прибыль +522 pips
Неужели там распределение Максвелла-Больцмана прячется? Однако!
Тяжко, господа...
Неужели там распределение Максвелла-Больцмана прячется? Однако!
В темноте увидел Петя великана у стены, оказалось на рассвете - это куртка и штаны. (с)
Сдается, нам всем тут голову морочат.
В темноте увидел Петя великана у стены, оказалось на рассвете - это куртка и штаны. (с)
Сдается, нам всем тут голову морочат.
Юрий, Вы не рады распределению Максвелла-Больцмана??! Я лично щас готов расцеловать его.
Юрий, Вы не рады распределению Максвелла-Больцмана??! Я лично щас готов расцеловать его.
Юрий, Вы не рады распределению Максвелла-Больцмана??! Я лично щас готов расцеловать его.
Кого? Максвелла или Больцмана?
Я посмотрю, что вы дальше с этим делать будете. Если тоже, что и раньше, то и результат будет тот-же.
Максвелла или Больцмана?
дядя Саша отжигает!
Молодчик, чо скажешь. Зачитаешься, реально. Симпотная ветка!