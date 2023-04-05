От теории к практике - страница 384

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Yuriy Asaulenko:

Отец сына бил не за то, что играл, а за то, что отыгрывался. (с)

Сожалеть о содеянной глупости - совершать еще одну. (с)

Не плюй в колодец - вылетит, не поймаешь. (с)

......

Не плюй в колодец - вылетит, не поймаешь. (с)

чо тут то не то, а может быть и то ...

 
Третья за сегодня пошла... Чё такое??!!! Раньше 3 сделки в неделю, теперь - в день. Тикать с рынка пора.
 

На начало сделки:

AUDCAD - 0.00000846 pips/s

AUDCHF - 0.00000782 pips/s

AUDJPY - 0.001033 pips/s

EURCHF - 0.00000862 pips/s

EURUSD - 0.00001046 pips/s

EURJPY - 0.001718 pips/s

 

Тяжко, господа...

Напомню параметры перед 3-ей сделкой:

1. коэффициент асимметрии Пирсона =0.0854

2. квантиль =4.0825 (94% доверительной вероятности по неравенству Чебышева)

Валютная пара EURCHF. Прибыль +522 pips

Неужели там распределение Максвелла-Больцмана прячется? Однако!

 
Alexander_K2:

Тяжко, господа...

Неужели там распределение Максвелла-Больцмана прячется? Однако!

В темноте увидел Петя великана у стены, оказалось на рассвете - это куртка и штаны. (с)

Сдается, нам всем тут голову морочат.

 
Yuriy Asaulenko:

В темноте увидел Петя великана у стены, оказалось на рассвете - это куртка и штаны. (с)

Сдается, нам всем тут голову морочат.

Юрий, Вы не рады распределению Максвелла-Больцмана??! Я лично щас готов расцеловать его.

 
Alexander_K2:

Юрий, Вы не рады распределению Максвелла-Больцмана??! Я лично щас готов расцеловать его.

старики небось...
 
Alexander_K2:

Юрий, Вы не рады распределению Максвелла-Больцмана??! Я лично щас готов расцеловать его.

Кого? Максвелла или Больцмана?

Я посмотрю, что вы дальше с этим делать будете. Если тоже, что и раньше, то и результат будет тот-же.

 
Блин. Распределение! Я его уже целую прям через экран монитора, а тестюшка гопака пляшет. Тссссс.... Жена идет...
 
Yuriy Asaulenko:

Максвелла или Больцмана?

дядя Саша отжигает!

Молодчик, чо скажешь. Зачитаешься, реально. Симпотная ветка!


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