От теории к практике - страница 377

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Renat Akhtyamov:

Соберите статистику по количеству чисел генерируемых компьютерными ГСЧ. Всякий раз будете иметь один и тот же результат при достаточно большом числе генераций.

Поэтому пользуйте котир

Он вас не услышит. Ушел в грядущее.

 
Nikolay Demko:

А в реальности (красным - нормальное распределение):


 
Yuriy Asaulenko:

Он вас не услышит. Ушел в грядущее.

Юрий, как Вы? Не совсем еще одубели, связавшись с друзьями-колхозниками? Плиз, вернуться к родным пенатам - к распределениям. В физику, к Ландау и Лифшицу. Хватит валять Ваньку. Люди ж смотрят.
 
Olga Shelemey:
Юрий, как Вы? Не совсем еще одубели, связавшись с друзьями-колхозниками? Плиз, вернуться к родным пенатам - к распределениям. В физику, к Ландау и Лифшицу. Хватит валять Ваньку. Люди ж смотрят.

Кота верни хозяину.

 
Yuriy Asaulenko:

Кота верни хозяину.

:))) Юрий, еще раз поддержите колхозников, буду считать Вас таким же.

 
Alexander_K2:

:))) Юрий, еще раз поддержите колхозников, буду считать Вас таким же.

Товарищи учёные, не сумлевайтесь, милые:

Коль что у вас не ладится — ну, там, не тот аффект, —

Мы мигом к вам заявимся с лопатами и с вилами,

Денёчек покумекаем — и выправим дефект! (с)
 

И все-таки.

Господа!

Умоляю помочь. Ну, одубел я на старости лет.

Молодежь! Малята! Kids!

Распределение Эрланга 5-го порядка

Генератор:

Распределение:

Статистика:

Распределение Паскаля (отрицательное биномиальное) при r=5, p=0.5, q=0.5

Генератор:

Распределение:

Статистика:


В генераторе СЧ Эрланга я схитрил - прибавлял 0.5 к выходу генератора и переводил в формат Integer

В генераторе Паскаля все сделано строго - это сумма геометрически распределенных дискретных СЧ.

Является ли распределение Паскаля дискретным аналогом распределения Эрланга???

Если нет - то справедливо ли прибавление к выходу ГСЧ Эрланга константы 0.5 и перевод полученного числа в формат Integer с целью перехода к дискретному распределению? Ведь время поступления котировок - дискретное и мы просто обязаны работать в таком формате.

 
Alexander_K2:

И все-таки.

Господа!

Умоляю помочь. Ну, одубел я на старости лет.

Дело спасения утопающих - дело рук самих утопающих! (с)

До НГ времени вполне достаточно.

 
Yuriy Asaulenko:

Дело спасения утопающих - дело рук самих утопающих! (с)

До НГ времени вполне достаточно.

Чую, что при таком подходе грааля не дождешься

Ну всели те ж в человека более лояльную к нему надежду...

 
Renat Akhtyamov:

Чую, что при таком подходе грааля не дождешься

Ну всели те ж в человека более лояльную к нему належду...

К большому моему сожалению, вы наверное правы. Вариант абсолютно тупиковый.

 Одна мысль в голове, и он ее думает. Обойти никак, все решается в лоб, ни шагу назад, или в сторону.

Бараны

По крутой тропинке горной

Шёл домой барашек чёрный

И на мостике горбатом

Повстречался с белым братом.


И сказал барашек белый:

"Братец, вот какое дело:

Здесь вдвоём нельзя пройти -

Ты стоишь мне на пути".


Чёрный брат ответил: "Ме-е,

Ты в своём, баран, уме-е?

Пусть мои отсохнут ноги,

Не сойду с твоей дороги!"


Помотал один рогами,

Уперся другой ногами...

Как рогами ни крути,

А вдвоём нельзя пройти.


Сверху солнышко печёт,

А внизу река течёт.

В этой речке утром рано

Утонули два барана. (с)

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