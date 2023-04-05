От теории к практике - страница 377
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Соберите статистику по количеству чисел генерируемых компьютерными ГСЧ. Всякий раз будете иметь один и тот же результат при достаточно большом числе генераций.
Поэтому пользуйте котир
Он вас не услышит. Ушел в грядущее.
А в реальности (красным - нормальное распределение):
Он вас не услышит. Ушел в грядущее.
Юрий, как Вы? Не совсем еще одубели, связавшись с друзьями-колхозниками? Плиз, вернуться к родным пенатам - к распределениям. В физику, к Ландау и Лифшицу. Хватит валять Ваньку. Люди ж смотрят.
Кота верни хозяину.
Кота верни хозяину.
:))) Юрий, еще раз поддержите колхозников, буду считать Вас таким же.
:))) Юрий, еще раз поддержите колхозников, буду считать Вас таким же.
И все-таки.
Господа!
Умоляю помочь. Ну, одубел я на старости лет.
Молодежь! Малята! Kids!
Распределение Эрланга 5-го порядка
Генератор:
Распределение:
Статистика:
Распределение Паскаля (отрицательное биномиальное) при r=5, p=0.5, q=0.5
Генератор:
Распределение:
Статистика:
В генераторе СЧ Эрланга я схитрил - прибавлял 0.5 к выходу генератора и переводил в формат Integer
В генераторе Паскаля все сделано строго - это сумма геометрически распределенных дискретных СЧ.
Является ли распределение Паскаля дискретным аналогом распределения Эрланга???
Если нет - то справедливо ли прибавление к выходу ГСЧ Эрланга константы 0.5 и перевод полученного числа в формат Integer с целью перехода к дискретному распределению? Ведь время поступления котировок - дискретное и мы просто обязаны работать в таком формате.
И все-таки.
Господа!
Умоляю помочь. Ну, одубел я на старости лет.
Дело спасения утопающих - дело рук самих утопающих! (с)
До НГ времени вполне достаточно.
Дело спасения утопающих - дело рук самих утопающих! (с)
До НГ времени вполне достаточно.
Чую, что при таком подходе грааля не дождешься
Ну всели те ж в человека более лояльную к нему надежду...
Чую, что при таком подходе грааля не дождешься
Ну всели те ж в человека более лояльную к нему належду...
К большому моему сожалению, вы наверное правы. Вариант абсолютно тупиковый.
Одна мысль в голове, и он ее думает. Обойти никак, все решается в лоб, ни шагу назад, или в сторону.
Бараны
По крутой тропинке горной
Шёл домой барашек чёрный
И на мостике горбатом
Повстречался с белым братом.
И сказал барашек белый:
"Братец, вот какое дело:
Здесь вдвоём нельзя пройти -
Ты стоишь мне на пути".
Чёрный брат ответил: "Ме-е,
Ты в своём, баран, уме-е?
Пусть мои отсохнут ноги,
Не сойду с твоей дороги!"
Помотал один рогами,
Уперся другой ногами...
Как рогами ни крути,
А вдвоём нельзя пройти.
Сверху солнышко печёт,
А внизу река течёт.
В этой речке утром рано
Утонули два барана. (с)