От теории к практике - страница 375
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
на мой взгляд перспективным есть изучение разных свойств графиков. в эконометрике много таких изучается.
Графики всего лишь способ визуализации, они не выявляют никаких свойств, кроме тех, которые есть у данных для их построения. Не путайте предмет и метод.
Vladimir:
Методами анализа распределений мы будем вылавливать интересующие нас колебания с размахом 0.015 на фоне колебаний с размахом 0.8, который в 55 раз больше. Называть это соотношение каким-либо именем не берусь, но оно меня впечатлило.
Это называется волатильность. )
Есть несколько переменных типа Symbol_1, Symbol_2 и тд. Хочу перебрать их в цикле.
Пробовал код:
Но он не работает. s содержит текст Symbol_1, Symbol_2 , а мне нужно значение переменной с именем Symbol_1, Symbol_2 и тд.
Как можно преобразовать строку в значение переменной с таким именем?
В MQL такой возможности нет, есть в других языках, например Матлаб
Друзья мои!
Я живой и я вернулся.
Сейчас обработаю результаты для потока Эрланга 5-го порядка и выложу здесь. Айн момент.
Кто-то злорадно усмехается - слился, наверное, А_К2? Нет, но удар был чувствительный и я расскажу в чем была его неожиданность и сила.
P.S. Кто-нибудь, плиз, подскажите устойчивый 4G в районе между Бронницами и Домодедово. На даче нет Интернета. Страдаю.
Для начала графики курсов валютных пар и интенсивности торгов при скользящем окне = 4 часа в потоке котировок Эрланга 5-го порядка за последние 2,5 дня:
AUDCAD:
AUDCHF:
AUDJPY:
EURCHF:
EURJPY:
EURUSD:
Друзья мои!
Я живой и я вернулся.
Сейчас обработаю результаты для потока Эрланга 5-го порядка и выложу здесь. Айн момент.
Кто-то злорадно усмехается - слился, наверное, А_К2? Нет, но удар был чувствительный и я расскажу в чем была его неожиданность и сила.
P.S. Кто-нибудь, плиз, подскажите устойчивый 4G в районе между Бронницами и Домодедово. На даче нет Интернета. Страдаю.
https://4g-faq.ru/karty-pokrytiya/
https://4g-faq.ru/karty-pokrytiya/
Спасибо. Николай, а ты каким пользуешься?
Смотрим на гистограмму интенсивности торгов для AUDCAD в потоке Эрланга 5-го порядка:
Все. Никакого однородного или неоднородного потока Пуассона нет и в помине. Другие пары, очевидно, можно даже и не смотреть. Надо двигаться дальше - к потокам Эрланга 6-го порядка и выше.
Теперь о неочевидном и сильном ударе, полученным мною от рынка. Буквально-таки по морде без излишних разговоров - все как в жизни.
Еще раз вернемся к работе Шелепина:
Здесь нас интересует, в первую очередь, дисперсия и, соответственно, стандартное отклонение. Перепишем его:
sigma = КОРЕНЬ(c*lambda*t), где:
с - некая константа
lambda - средняя величина приращений
t - время.
Вот эта формула - это Альфа и Омега, Инь и Янь Форекса. Грааль, проще говоря.
Разберемся в ней более подробно, с указанием ошибки, которую я допустил.