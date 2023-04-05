От теории к практике - страница 375

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igrok333:

на мой взгляд перспективным есть изучение разных свойств графиков. в эконометрике много таких изучается.

Графики всего лишь способ визуализации, они не выявляют никаких свойств, кроме тех, которые есть у данных для их построения. Не путайте предмет и метод.

 

Vladimir:

Методами анализа распределений мы будем вылавливать интересующие нас колебания с размахом 0.015 на фоне колебаний с размахом 0.8, который в 55 раз больше. Называть это соотношение каким-либо именем не берусь, но оно меня впечатлило.

Это называется волатильность. )

 
xFFFF:

Есть несколько переменных типа  Symbol_1, Symbol_2 и тд.  Хочу перебрать их в цикле.

Пробовал код:

Но он не работает. s содержит текст Symbol_1, Symbol_2 , а мне нужно значение переменной с именем Symbol_1, Symbol_2 и тд.

Как можно преобразовать строку в значение переменной с таким именем?

В MQL такой возможности нет, есть в других языках, например Матлаб

 

Друзья мои!

Я живой и я вернулся.

Сейчас обработаю результаты для потока Эрланга 5-го порядка и выложу здесь. Айн момент.

Кто-то злорадно усмехается - слился, наверное, А_К2? Нет, но удар был чувствительный и я расскажу в чем была его неожиданность и сила.

P.S. Кто-нибудь, плиз, подскажите устойчивый 4G в районе между Бронницами и Домодедово. На даче нет Интернета. Страдаю. 

 

Для начала графики курсов валютных пар и интенсивности торгов при скользящем окне = 4 часа в потоке котировок Эрланга 5-го порядка за последние 2,5 дня:

AUDCAD:

AUDCHF:

AUDJPY:

EURCHF:

EURJPY:

EURUSD:


 
Alexander_K2:

Друзья мои!

Я живой и я вернулся.

Сейчас обработаю результаты для потока Эрланга 5-го порядка и выложу здесь. Айн момент.

Кто-то злорадно усмехается - слился, наверное, А_К2? Нет, но удар был чувствительный и я расскажу в чем была его неожиданность и сила.

P.S. Кто-нибудь, плиз, подскажите устойчивый 4G в районе между Бронницами и Домодедово. На даче нет Интернета. Страдаю. 

https://4g-faq.ru/karty-pokrytiya/

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Nikolay Demko:

https://4g-faq.ru/karty-pokrytiya/

Спасибо. Николай, а ты каким пользуешься?

 

Смотрим на гистограмму интенсивности торгов для AUDCAD в потоке Эрланга 5-го порядка:

Все. Никакого однородного или неоднородного потока Пуассона нет и в помине. Другие пары, очевидно, можно даже и не смотреть. Надо двигаться дальше - к потокам Эрланга 6-го порядка и выше.

 

Теперь о неочевидном и сильном ударе, полученным мною от рынка. Буквально-таки по морде без излишних разговоров - все как в жизни.

Еще раз вернемся к работе Шелепина:


 

Здесь нас интересует, в первую очередь, дисперсия и, соответственно, стандартное отклонение. Перепишем его:

sigma = КОРЕНЬ(c*lambda*t), где:

с - некая константа

lambda - средняя величина приращений

t - время.

Вот эта формула - это Альфа и Омега, Инь и Янь Форекса. Грааль, проще говоря.

Разберемся в ней более подробно, с указанием ошибки, которую я допустил.

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