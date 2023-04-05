От теории к практике - страница 1882

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Martin CHEguevara:
Какая разница какие там сигналы?)
Результат - вот что важно.
Но каждый вправе достигать цели или топтаться на месте)

представь, депо 1000 баксов

в каждом пункте объем 0.3

сделаешь такое, поговорим ;)))))

а уменя уже есть
 
Martin CHEguevara:
Да как?? ты вот мне объясни.. ты ж сам прекрасно знаешь что рынок в большей части возвращается..+шум рынка ...как ты там что-то трендовое решил выловить ??
Тем более сам недавно говорил что сумма движений стремится к нулю)))
Сам же своим высказываниям противоречишь не?)

ты не понял

речь шла про треугольник или лок, именно там будет ноль за минусом спреда всех пар, по сути сразу убыток, который никогда не станет профитом, торговать его опасно, очень

в остальных случаях по разному, в основном всегда против толпы

если две пары, то из одной в другую, т.е. река из + в -

да много вариантов...

тренд не ловят, его заразу вычисляют

но самым сложным оказалось - найти его зачатки на одной паре

я сегодня писал уже, что очень много постфактумных индюков, но это же игрушки ;)

ну кому интересно заходить в продажу, когда цена уже упала?

это же вероятность того, что влезешь в продажу на росте

 
Renat Akhtyamov:

представь, депо 1000 баксов

в каждом пункте объем 0.3

сделаешь такое, поговорим ;)))))

Если ты решил словить выбросы, а это единственное, что Ты можешь выловить то Ты сумасшедший...
 
Martin CHEguevara:
Если ты решил словить выбросы, а это единственное, что Ты можешь выловить то Ты сумасшедший...

нет, предположения даже не рядом

стратегия называется у меня Victory

она становится непрошибаемой в случае если я скину риск

но это не грааль

Грааль - это работа по тренду

 
Renat Akhtyamov:
   

Грааль - это работа по тренду

Даже по тиливизеру об этом говорят. А там уж врать не станут.


 

Я вот за неполный год работая по одной системе, немного оттачивая ее пока имею 10000% от начального депо. Но это центовик,скрывать не буду, да и мноиторинг тут не нужен. Еще поторгую и если все ок, там хватит на долларовый счет, один единственный счет, переведу все на долларовый пару месяцев на торги и можно мониторить.

У пипсарей все быстрее происходит) Там у каждого по граалю)))

Ренат вообще обрушит все рынки на неделе)))))))

 
Renat Akhtyamov:


стратегия называется у меня Victory


Наблюдал за мониторингом,  как только пошло в минус быстренько удалил (как всегда) что бы никто не увидел.

;)

 
Evgeniy Kvasov:

Я вот за неполный год работая по одной системе, немного оттачивая ее пока имею 10000% от начального депо.

Да уж...Слабовато. Работы видимо ещё непочатый край.

Evgeniy Chumakov:


Наблюдал за мониторингом,  как только пошло в минус быстренько удалил (как всегда) что бы никто не увидел.

;)

Догадываюсь что там в связке работает реверсивный копировщик с многомиллиардным счетом.

Что произошло с фунтиком думаю заслуга этой ужасающей граали.

 
EgorKim:

Да уж...Слабовато. Работы видимо ещё непочатый край.


Ниче не делаю кроме рюшек в мм. не слабовато, пойдет)))

 
Evgeniy Kvasov:

Ниче не делаю кроме рюшек в мм. не слабовато, пойдет)))

Ну незнаю...У каждого свой Грааль конечно, но - я бы с такой доходностью(10000% за неполный год работы) надеялся бы только на сигнал за 30юсд.

Может подписчика 2-4 за месяц и наберется.

Грааль небось стандартная? Пересечение цены и МА? Если так - попробуй ещё стохастика добавить. Адская смесь получается. 

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