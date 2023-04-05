От теории к практике - страница 1935
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-11% - ерунда
Не -11%, а -18.91%. При минимальном возможном объёме сделок. Это очевидное пересиживание.
Не -11%, а -18.91%. При минимальном возможном объёме сделок. Это очевидное пересиживание.
Ну, сделки - позорные, тут спора нет.
Но, я уже проверил, в этот момент на парах EURJPY и CHFJPY наблюдался классический винеровский процесс со сносом, можешь в этом сам убедиться.
Да, не справился, не ожидал такой ситуации... Ничего страшного - исправим.
Ну, сделки - позорные, тут спора нет.
Но, я уже проверил, в этот момент на парах EURJPY и CHFJPY наблюдался классический винеровский процесс со сносом, можешь в этом сам убедиться.
Да, не справился, не ожидал такой ситуации... Ничего страшного - исправим.
Сами по себе, ошибочные входы ничуть не позорны, поскольку они практически неизбежны. Позорно - лишиться большей части депозита из-за нежелания признавать их ошибочность.
Да, вторая ошибка менее явная, конечно...
Ожидал я классический поток Пальма узреть, а пока получается вот что:
Это - распределение интервалов времени между событиями на рынке, т.е. собственное время рынка, отличное от равномерного.
Но, вот нет еще классического гамма-распределения, не добрался пока до него...
Эххх... Да, господа - рынок серьезная штука, шутить с собой не позволяет... Тьфу...
Сами по себе, ошибочные входы ничуть не позорны, поскольку они практически неизбежны. Позорно - лишиться большей части депозита из-за нежелания признавать их ошибочность.
Тоже сидел и мучал череп - как же изложить мыслю о происходящем в финансовой деятельности у А_К?
присоединяюсь
даже 100% в год никто стабильно не делает. а тут некоторые говорят про 100% в месяц.
покажите мне счет (сигнал или памм или мониторинг на буке) где делают 100% в год на протяжении 10 лет.
даже 100% в год никто стабильно не делает. а тут некоторые говорят про 100% в месяц.
Если есть отточенная ТС и применяется жесткая дисциплина, то это возможно.
Дисциплина(плохая) - первейший враг трейдера.))
Дисциплина - это не лезти ручками в работу автомата.
Если автомат делает что то не так, то лучше шаманить программу.
Дисциплина - это не лезти ручками в работу автомата.
Если автомат делает что то не так, то лучше шаманить программу.
Чистый автомат всегда слеповат. Присматривать надо иногда.
Если сам создаёшь советник то видишь все недостатки. Можно быстро подправить, а кто покупает готовый, то надо в оба смотреть за мим глазками.
Чистый автомат всегда слеповат. Присматривать надо иногда.
Если сам создаёшь советник то видишь все недостатки. Можно быстро подправить, а кто покупает готовый, то надо в оба смотреть за мим глазками.