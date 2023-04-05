От теории к практике - страница 1879
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я получил не то что показал, точнее показал, но не так чтобы было понятно - кто кого поимел.
Блин ну если и картинка у тебя секретная, то я и не знаю даже. Но в той было по моему мнению просто дублирование истории через абсолютно неважный матаппарат. За исключением появления сигнала уже при открытии бара. Но вангую это не так.
как то раз, на самой последней 15-ти минутной свече перед закрытием я открылся мелкой сетью в противотренд
угадай, по какой цене закрылись торги?
мне то подсказали как увидеть объем в свече...
не помню стер я эту картинку или нет
но на форуме вешал
как то раз, на самой последней свече перед закрытием я открылся мелкой сетью в противотренд
угадай, по какой цене закрылись торги?
Тоесть типа сигнал при почти закрытом баре? Да все это....
Если уш искать опережения то каким-то таким способом
https://www.youtube.com/watch?v=b2Y_ccYRucU
Тоесть типа сигнал при почти закрытом баре? Да все это....
нееее, не так
то есть если цена пошла вверх, по любому народ прет в продажи, не все но основная масса продает
счас у АК стратегия такое - как только выбило уровень вверху, то сразу продажа, а если внизу, то покупка
и все это не отходя от кассы
как бы не была прикольна эта теория, но индикатор у него противотрендовый
стопудовый сливатор
а если индюк будет трендовый, то при отставании индикатора, опять поимеем сливатор во флете
вот и все
извечная проблемс сливальщиков
----
обозначил основную задачу - добиться опережения, решив которую получаете прибыльную систему
других вариантов нет !все остальное считаю полнейшим флудом про сливаторы
Что такое тренд и противотренд никто ещё не смог обозначить. Даже Ты Рена. Я конечно ничего не хочу сказать кроме того что без этого кто угодно внесёт только хаос, а не порядок в понимании рыночных процессов и стратегий.
у АК спроси, он знает что такое тренд
то есть для его флетовой технологии, тренд - это жесть
;)
а если проще
если ты открываешься против движения цены, то твоя стратегия противотрендовая
в этом случае в твою пользу будет только разворот цены
а если разворота не произойдет, то будет слив
поэтому, определение тренда можно опустить, оно не важно
у АК спроси, он знает что такое тренд
то есть для его флетовой технологии, тренд - это жесть
;)
а если проще
если ты открываешься против движения цены, то твоя стратегия противотрендовая
в этом случае в твою пользу будет только разворот цены
а если разворота не произойдет, то будет слив
поэтому, определение тренда можно опустить, оно не важно
Определение тренда так же важно как определение налево и направо, вперёд назад, для водителя автомобиля. Как в торговле без этого невозможно понимать где ты и что делать, так и при вождении автомобиля невозможно понимать куда двигаться.
если посмотреть на месячный график, то увидишь флет, если на минутный - тренд
я на своем стою - не важно
важно чтобы было так и это единственный вариант прибыльной системы
и только в этом случае не нужно отслеживать профит
уверяю, любое закрытие будет в плюс
если посмотреть на месячный график, то увидишь флет, если на минутный - тренд
я на своем стою - не важно
важно чтобы было так и это единственный вариант прибыльной системы
и только в этом случае не нужно отслеживать профит
уверяю, любое закрытие будет в плюс
мне или кажется или у Тебя начался синдром А_К...куча единственных вариантов...постоянные граали...и ни одного действительно рабочего варианта...только слова да слова ...ну и куча картинок без статистики...
хотя бы вот такой..
конечно торговля так себе...зато стабильно..
Определение тренда так же важно как определение налево и направо, вперёд назад, для водителя автомобиля. Как в торговле без этого невозможно понимать где ты и что делать, так и при вождении автомобиля невозможно понимать куда двигаться.
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