От теории к практике - страница 1885
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верно, масштаб, обман зрения
результат - человеческий фактор, ошибка, слив
верно, масштаб, обман зрения
результат - человеческий фактор, ошибка, слив
Ошибка на все плечи - слив
EgorKim, ну а как торговля то у самого? Или на заводе еще?
Ренат судя по всему)))))
да ладно прикалываться, вот попробуйте запустить как я называю РАКЕТО:
и таких разных штучек мульон на самом то деле
да ладно прикалываться, вот попробуйте запустить как я называю РАКЕТО:
и таких разных штучек мульон на самом то деле
Ну по твоей логике вниз конечно, 1 лот то надо отдать.
Инфы точной нет ни у кого. Сколько пробовано ужо
Ну по твоей логике вниз конечно, 1 лот то надо отдать.
Инфы точной нет ни у кого. Сколько пробовано ужо
нет, цена пойдет вверх, причем очень далеко, но не пустит эту комбинацию в плюс
а если сможешь еще и объяснить - почему, тогда я продолжу разговор
а так - фигня все это, сколько бы ты не заработал
Интересно получается, слив толпы указывает что будет разворот.
Ооо эту особенность как раз я и эксплуатирую.
Все трейдеры анализируют график волатильность пары и тд. Какое движение для нее норма, а какое нет, примерно у всех одинаковое представление. Шум внутридневной не в счет. Там свои качели, но тем не менее все видят и общее движение пары, исходя из него берут риски торговые. И так получается что +- в одном месте кончается терпение а в месте с ним и маржа, ну или тупо выход с минусом.
Но бывает и больше движение и даже в 4 раза больше видел. Но это нефть валилась так, тож терпимо, но не приятно) Ну и товары, все таки не форекс
Последнее время любят перед финалочкой большие откаты на день два и более. Но это все изменчиво
нет, цена пойдет вверх, причем очень далеко, но не пустит эту комбинацию в плюс
а если сможешь еще и объяснить - почему, тогда я продолжу разговор
а так - фигня все это, сколько бы ты не заработал
Цена пойдет от объема в стакане)))) Как она в плюс может не выйти хз. Или селовский 0.05 тогда очень и очень низко открыт.
По-моему я понял принцип твоего прогноза))) не буду писать уже ладно
Ошибка на все плечи - слив
EgorKim, ну а как торговля то у самого? Или на заводе еще?
А никак.
Я прошел путь забористой граали на центовом счёте.
Это максимальный достигнутый мной результат на центовике. Что то около на пачку сигарет.
Потом бессонные ночи и мечты выбраться из кухни на реальный рынок.
Ну и уже конечно присматривал себе космический корабль в ближайших покупках.
Потом мечта идиота осуществилась - и я завел бабки.
И пошло поехало, шестеренки стали из механизма вылетать.
На данный момент я не сплю не от того как купить корабль, а от того как спасти депо.
Сейчас лучшим моим индикатором является этот
А никак.
Я прошел путь забористой граали на центовом счёте.
Это максимальный достигнутый мной результат на центовике. Что то около на пачку сигарет.
Потом бессонные ночи и мечты выбраться из кухни на реальный рынок.
Ну и уже конечно присматривал себе космический корабль в ближайших покупках.
Потом мечта идиота осуществилась - и я завел бабки.
И пошло поехало, шестеренки стали из механизма вылетать.
На данный момент я не сплю не от того как купить корабль, а от того как спасти депо.
Сейчас лучшим моим индикатором является этот
Пичаль. Ну там мартин был же почти наверняка.
Я надеюсь не случится у меня такого. Статистически расчитываются диапазоны. Мартина нет. Риски в норме. Да и ниже щас они стали чем сразу конечно. Пробую , че делать то