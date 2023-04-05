От теории к практике - страница 1885

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EgorKim:
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верно, масштаб, обман зрения

результат - человеческий фактор, ошибка, слив

 
Renat Akhtyamov:

верно, масштаб, обман зрения

результат - человеческий фактор, ошибка, слив

Ошибка на все плечи - слив

EgorKim, ну а как торговля то у самого? Или на заводе еще?

 
Evgeniy Kvasov:

Ренат судя по всему)))))

да ладно прикалываться, вот попробуйте запустить как я называю РАКЕТО:

и таких разных штучек мульон на самом то деле

 
Renat Akhtyamov:

да ладно прикалываться, вот попробуйте запустить как я называю РАКЕТО:

и таких разных штучек мульон на самом то деле

Ну по твоей логике вниз конечно, 1 лот то надо отдать. 

Инфы точной нет ни у кого. Сколько пробовано ужо

 
Интересно получается,  слив толпы указывает что будет разворот. 
 Теория такая что слив при плече 1:100 в среднем 1000пп(пятизнак). Те кто с бОльшим плечом раньше сольют,  те кто с меньшим позже.  Но,  где предел слива? 
 Думаю тут адекватнее оценивать не поиск разноплечевых сливаторов а изменение цены в процентах за заданный промежуток времени. Грубо гдето когдато слышал что 2-3%% в день это овердохрена,  а если три дня по 3% то это полный брэксит.  
 Но,  разворачивается ли тренд? Хм,  по мне так не факт,  коррекция вполне возможна.... 
 
Evgeniy Kvasov:

Ну по твоей логике вниз конечно, 1 лот то надо отдать. 

Инфы точной нет ни у кого. Сколько пробовано ужо

нет, цена пойдет вверх, причем очень далеко, но не пустит эту комбинацию в плюс

а если сможешь еще и объяснить - почему, тогда я продолжу разговор

а так - фигня все это, сколько бы ты не заработал

 
Anatolii Zainchkovskii:
Интересно получается,  слив толпы указывает что будет разворот. 
 Теория такая что слив при плече 1:100 в среднем 1000пп(пятизнак). Те кто с бОльшим плечом раньше сольют,  те кто с меньшим позже.  Но,  где предел слива? 
 Думаю тут адекватнее оценивать не поиск разноплечевых сливаторов а изменение цены в процентах за заданный промежуток времени. Грубо гдето когдато слышал что 2-3%% в день это овердохрена,  а если три дня по 3% то это полный брэксит.  
 Но,  разворачивается ли тренд? Хм,  по мне так не факт,  коррекция вполне возможна.... 

Ооо эту особенность как раз я и эксплуатирую. 

Все трейдеры анализируют график волатильность пары и тд. Какое движение для нее норма, а какое нет, примерно у всех одинаковое представление. Шум внутридневной не в счет. Там свои качели, но тем не менее все видят и общее движение пары, исходя из него берут риски торговые. И так получается что +- в одном месте кончается терпение а в месте с ним и маржа, ну или тупо выход с минусом. 

Но бывает и больше движение и даже в 4 раза больше видел. Но это нефть валилась так, тож терпимо, но не приятно) Ну и товары, все таки не форекс

Последнее время любят перед финалочкой большие откаты на день два и более. Но это все изменчиво

 
Renat Akhtyamov:

нет, цена пойдет вверх, причем очень далеко, но не пустит эту комбинацию в плюс

а если сможешь еще и объяснить - почему, тогда я продолжу разговор

а так - фигня все это, сколько бы ты не заработал

Цена пойдет от объема в стакане)))) Как она в плюс может не выйти хз. Или селовский 0.05 тогда очень и очень низко открыт.

По-моему я понял принцип твоего прогноза))) не буду писать уже ладно

 
Evgeniy Kvasov:

Ошибка на все плечи - слив

EgorKim, ну а как торговля то у самого? Или на заводе еще?

А никак.

Я прошел путь забористой граали на центовом счёте.

Это максимальный достигнутый мной результат на центовике. Что то около на пачку сигарет.

Потом бессонные ночи и мечты выбраться из кухни на реальный рынок.

Ну и уже конечно присматривал себе космический корабль в ближайших покупках.

Потом мечта идиота осуществилась - и я завел бабки.

И пошло поехало, шестеренки стали из механизма вылетать.

На данный момент я не сплю не от того как купить корабль, а от того как спасти депо.

Сейчас лучшим моим индикатором является этот

 
EgorKim:

А никак.

Я прошел путь забористой граали на центовом счёте.

Это максимальный достигнутый мной результат на центовике. Что то около на пачку сигарет.

Потом бессонные ночи и мечты выбраться из кухни на реальный рынок.

Ну и уже конечно присматривал себе космический корабль в ближайших покупках.

Потом мечта идиота осуществилась - и я завел бабки.

И пошло поехало, шестеренки стали из механизма вылетать.

На данный момент я не сплю не от того как купить корабль, а от того как спасти депо.

Сейчас лучшим моим индикатором является этот


Пичаль. Ну там мартин был же почти наверняка. 

Я надеюсь не случится у меня такого. Статистически расчитываются диапазоны. Мартина нет. Риски в норме. Да и ниже щас они стали чем сразу конечно. Пробую , че делать то

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