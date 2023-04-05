От теории к практике - страница 1884

Новый комментарий
 
Renat Akhtyamov:
черным - это уже были пустышки на тот момент, фантики

Ааа , теперь это так называется))) Загадочная очень  грааля. Она у тебя есть, и, по-твоим словам прогнозирует прям цену, но одни пустышки. Индюк и тот спрятал))) Ктож его повторит, он же памятник) Так просто повторить грааль по картинке...... 

 
Evgeniy Kvasov:

Ааа , теперь это так называется))) Загадочная очень  грааля. Она у тебя есть, и, по-твоим словам прогнозирует прям цену, но одни пустышки. Индюк и тот спрятал))) Ктож его повторит, он же памятник) Так просто повторить грааль по картинке...... 

Цену не прогнозируют, её делают
 
Renat Akhtyamov:
Цену не прогнозируют, её делают

Так вон он какой, маркетмейкер)))

 
Renat Akhtyamov:

последняя версия системы будет запущена сегодня ночью


Ну все)))) У меня еще 3 позы.. Дай хоть до нового года закрыть их)))) Все поабвалишь))

Хотя можно и встретить с ними, но не желательно)

[Удален]  
Renat Akhtyamov:
Цену не прогнозируют, её делают

Кто делает? 

А если делают, то неужели запрещено прогнозировать?
 
Олег avtomat:

Кто делает? 

Ренат судя по всему)))))

 
Evgeniy Kvasov:
   

Ты бы лучше по-существу хоть слово)))

Я и говорю - лучше на завод.

А у кого кумекалка не работает , вот вообще не мои слова:


 
EgorKim:

Я и говорю - лучше на завод.

А у кого кумекалка не работает , вот вообще не мои слова:


))) А ну да, этож маркетмейкер сказал, точно. 

К его умозаключениям в общем-то и вопросов нет. В большинстве случаев тренд - это испытание предела терпения тех кто стоит против него. Не всегда но в большинстве. Особенно на форе. Рынок ренжевый, хомяки приносят деньги. У них их будут забирать.

Лучше бы свое че нить выдал. 

 
EgorKim:

Я и говорю - лучше на завод.

А у кого кумекалка не работает , вот вообще не мои слова:


ну, ..., чо могу сказать

я там не шутил ;)

 
Evgeniy Kvasov:

))) А ну да, этож маркетмейкер сказал, точно. 

К его умозаключениям в общем-то и вопросов нет. В большинстве случаев тренд - это испытание предела терпения тех кто стоит против него. Не всегда но в большинстве. Особенно на форе. Рынок ренжевый, хомяки приносят деньги. У них их будут забирать.

Лучше бы свое че нить выдал. 

.
1...187718781879188018811882188318841885188618871888188918901891...1981
Новый комментарий