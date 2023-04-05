От теории к практике - страница 1884
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черным - это уже были пустышки на тот момент, фантики
Ааа , теперь это так называется))) Загадочная очень грааля. Она у тебя есть, и, по-твоим словам прогнозирует прям цену, но одни пустышки. Индюк и тот спрятал))) Ктож его повторит, он же памятник) Так просто повторить грааль по картинке......
Ааа , теперь это так называется))) Загадочная очень грааля. Она у тебя есть, и, по-твоим словам прогнозирует прям цену, но одни пустышки. Индюк и тот спрятал))) Ктож его повторит, он же памятник) Так просто повторить грааль по картинке......
Цену не прогнозируют, её делают
Так вон он какой, маркетмейкер)))
последняя версия системы будет запущена сегодня ночью
Ну все)))) У меня еще 3 позы.. Дай хоть до нового года закрыть их)))) Все поабвалишь))
Хотя можно и встретить с ними, но не желательно)
Цену не прогнозируют, её делают
Кто делает?А если делают, то неужели запрещено прогнозировать?
Кто делает?
Ренат судя по всему)))))
Ты бы лучше по-существу хоть слово)))
Я и говорю - лучше на завод.
А у кого кумекалка не работает , вот вообще не мои слова:
Я и говорю - лучше на завод.
А у кого кумекалка не работает , вот вообще не мои слова:
))) А ну да, этож маркетмейкер сказал, точно.
К его умозаключениям в общем-то и вопросов нет. В большинстве случаев тренд - это испытание предела терпения тех кто стоит против него. Не всегда но в большинстве. Особенно на форе. Рынок ренжевый, хомяки приносят деньги. У них их будут забирать.
Лучше бы свое че нить выдал.
Я и говорю - лучше на завод.
А у кого кумекалка не работает , вот вообще не мои слова:
ну, ..., чо могу сказать
я там не шутил ;)
))) А ну да, этож маркетмейкер сказал, точно.
К его умозаключениям в общем-то и вопросов нет. В большинстве случаев тренд - это испытание предела терпения тех кто стоит против него. Не всегда но в большинстве. Особенно на форе. Рынок ренжевый, хомяки приносят деньги. У них их будут забирать.
Лучше бы свое че нить выдал.