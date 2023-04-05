От теории к практике - страница 1875
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Александр оч. крутой и фокусник, вероятно, тоже (несмотря на биполярное расстройство). Но пишет не совсем понятно для простого обывателя.
Рена, Уладзимир и прочие недовошки зассыкали всю тему, из-за чего гений мыли перебрался в тихое не вонючее местоМодеаторам салют и огромный респект за такое
максик, проснулся чтоли? ;)
ты глянь, льешь потихонечку и твой гений тем временем также с успехом слился
корооче два сапога - пара
для тех кто в танке поясняю
до тех пор, пока вы не поймете, что если линия индюка отстает, то ваш удел - противотренд, то есть слив и никак иначе
максик, проснулся чтоли? ;)
ты глянь, льешь потихонечку и твой гений тем временем также с успехом слился
Ну ты тоже как сигналЕ пошел не в ту сторону быстренько его убрал.
Александр оч. крутой и фокусник, вероятно, тоже (несмотря на биполярное расстройство). Но пишет не совсем понятно для простого обывателя.
Рена, Уладзимир и прочие недовошки зассыкали всю тему, из-за чего гений мыли перебрался в тихое не вонючее местоМодеаторам салют и огромный респект за такое
Согласен.
Ну ты тоже как сигналЕ пошел не в ту сторону быстренько его убрал.
Согласен.
с чем ты согласен? ;)
ты тоже сливальщик
с чем ты согласен? ;)
Протри глаза и прочитай ещё раз.
короче говоря, чо надумали/придумали?
ну ничего же не придумали
факт что ни у кого нет ничего
посмотрите действительности в глаза
;)
Опять слился?
Грааля нет?
Опять слился?
Грааля нет?
написал опережающий индюк
дажо картинку боюсь показывать
а вот бесплатная статья про слив
если кратко, то купи дороже и продай дешевле
то есть стратегия у всех 95% одна и та же - противотренд с последующим сливом в тренде, как не крути !!!!
Александр оч. крутой
А в чем крутость, простите?
человек что-то делает публично и показывает результаты, а не просто балаболит
в этом и крутость и отвага и все остальное, в отличие от остальных троллей. Вам, наверное, не понять, потому что вы Бас колхозник. Ни одного кода, ни одной здравой мысли, ничего.никогда не будет уважения к троллям, которые просто п...т и ничего не дают. Точно такой же пример как вы - несчастный Асауленка