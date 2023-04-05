От теории к практике - страница 1875

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Maxim Dmitrievsky:

Александр оч. крутой и фокусник, вероятно, тоже (несмотря на биполярное расстройство). Но пишет не совсем понятно для простого обывателя.

Рена, Уладзимир и прочие недовошки зассыкали всю тему, из-за чего гений мыли перебрался в тихое не вонючее место

Модеаторам салют и огромный респект за такое

максик, проснулся чтоли? ;)

ты глянь, льешь потихонечку и твой гений тем временем также с успехом слился

корооче два сапога - пара

для тех кто в танке поясняю

до тех пор, пока вы не поймете, что если линия индюка отстает, то ваш удел - противотренд, то есть слив и никак иначе

 
Renat Akhtyamov:

максик, проснулся чтоли? ;)

ты глянь, льешь потихонечку и твой гений тем временем также с успехом слился


Ну ты тоже как сигналЕ пошел не в ту сторону быстренько его убрал.  

Maxim Dmitrievsky:

Александр оч. крутой и фокусник, вероятно, тоже (несмотря на биполярное расстройство). Но пишет не совсем понятно для простого обывателя.

Рена, Уладзимир и прочие недовошки зассыкали всю тему, из-за чего гений мыли перебрался в тихое не вонючее место

Модеаторам салют и огромный респект за такое

Согласен.

 
Evgeniy Chumakov:


Ну ты тоже как сигналЕ пошел не в ту сторону быстренько его убрал.  

Согласен.

с чем ты согласен? ;)

ты тоже сливальщик

 
Renat Akhtyamov:

с чем ты согласен? ;)


Протри глаза и прочитай ещё раз.

 

короче говоря, чо надумали/придумали?

ну ничего же не придумали

факт что ни у кого нет ничего

посмотрите действительности в глаза

;)

 
Renat Akhtyamov:


Опять слился?

Грааля нет?

 
Evgeny Belyaev:

Опять слился?

Грааля нет?

написал опережающий индюк

дажо картинку боюсь показывать

 

а вот бесплатная статья про слив

если кратко, то купи дороже и продай дешевле

то есть стратегия у всех 95% одна и та же - противотренд с последующим сливом в тренде, как не крути !!!!


 
Maxim Dmitrievsky:

Александр оч. крутой

А в чем крутость, простите?
Он же самых базовых основ математики не понимает, уровня 2*2.
А система его по идеологии и результатам ничем не отличается от обычного bollinger bands. Что тут можно было перетирать тыщу страниц?)
[Удален]  
secret:
А в чем крутость, простите?
Он же самых базовых основ математики не понимает, уровня 2*2.
А система его по идеологии и результатам ничем не отличается от обычного bollinger bands. Что тут можно было перетирать тыщу страниц?)

человек что-то делает публично и показывает результаты, а не просто балаболит

в этом и крутость и отвага и все остальное, в отличие от остальных троллей. Вам, наверное, не понять, потому что вы Бас колхозник. Ни одного кода, ни одной здравой мысли, ничего.

никогда не будет уважения к троллям, которые просто п...т и ничего не дают. Точно такой же пример как вы - несчастный Асауленка
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