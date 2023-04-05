От теории к практике - страница 1887

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Evgeniy Kvasov:
   

Я надеюсь не случится у меня такого.

Ну как вариант полазий по сигналам и покумекай почему такое происходит.

Был тут сигнал машковца. Торговал себе толи 4года в плюс на свою тыщенку.

Но решил в сигналах засветится. Привлек обьемы.

Я незнаю жив ли сейчас этот сигнал.

Но , там в сигналах таких примеров много)

 
EgorKim:

Ну как вариант полазий по сигналам и покумекай почему такое происходит.

Был тут сигнал машковца. Торговал себе толи 4года в плюс на свою тыщенку.

Но решил в сигналах засветится. Привлек обьемы.

Я незнаю жив ли сейчас этот сигнал.

Но , там в сигналах таких примеров много)

да зачем)) настроение портить чтоли. )))

А почему ясно. Без стопов торговля и завышеные риски.

Ну всетаки разные же системы у людей

 
Evgeniy Kvasov:

да зачем)) настроение портить чтоли. )))

согласен, слив неизбежен

на текущий момент нет ни одного примера выживших

 
Renat Akhtyamov:
согласен, слив неизбежен

Если гнаться за 100% в плюс то да

 
Evgeniy Kvasov:

Если гнаться за 100% в плюс то да

не важно, все равно слив

в сбере дают 1% в год

3% в год - это удел спекуля

 
Renat Akhtyamov:
не важно, все равно слив

в сбере дают 1% в год

3% в год - это удел спекуля

Да с чего ради это)))) Ладно такой процент низкий - это когда под мартин маржу хранят. Иначе вполне неплохие прибыли. Тока цена плюсанет - кроют, а убыток зато ростят как на убой. Логики нет

 
Evgeniy Kvasov:

Да с чего ради это)))) Ладно такой процент низкий - это когда под мартин маржу хранят. Иначе вполне неплохие прибыли

вот видишь - мало тебе ;))))

говорю же - готовься к сливу или выводи, пока не поздно

 
Renat Akhtyamov:

вот видишь - мало тебе ;))))

говорю же - готовься к сливу или выводи, пока не поздно

Говорила говорила и сама себе не верила))))))) Че там выводить 200 баксов чтоли.

Я уже лет 13 тусуюсь с этим))) Знаю как оно бывает. Что то мне подсказывает(статистика наверное)))) Что все гут

 
Evgeniy Kvasov:

Говорила говорила и сама себе не верила))))))) Че там выводить 200 баксов чтоли.

Я уже лет 13 тусуюсь с этим))) Знаю как оно бывает. Что то мне подсказывает(статистика наверное)))) Что все гут

то есть ты парился 13 лет чтобы 200 баксов стало?

и просада 50%

то есть по сути 3-х кратное увеличение

жесть

 
Renat Akhtyamov:

то есть ты парился 13 лет чтобы 200 баксов стало?

жесть

Нет это с февраля. Просто парился)))

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