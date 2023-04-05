От теории к практике - страница 1887
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я надеюсь не случится у меня такого.
Ну как вариант полазий по сигналам и покумекай почему такое происходит.
Был тут сигнал машковца. Торговал себе толи 4года в плюс на свою тыщенку.
Но решил в сигналах засветится. Привлек обьемы.
Я незнаю жив ли сейчас этот сигнал.
Но , там в сигналах таких примеров много)
Ну как вариант полазий по сигналам и покумекай почему такое происходит.
Был тут сигнал машковца. Торговал себе толи 4года в плюс на свою тыщенку.
Но решил в сигналах засветится. Привлек обьемы.
Я незнаю жив ли сейчас этот сигнал.
Но , там в сигналах таких примеров много)
да зачем)) настроение портить чтоли. )))
А почему ясно. Без стопов торговля и завышеные риски.
Ну всетаки разные же системы у людей
да зачем)) настроение портить чтоли. )))
согласен, слив неизбежен
на текущий момент нет ни одного примера выживших
согласен, слив неизбежен
Если гнаться за 100% в плюс то да
Если гнаться за 100% в плюс то да
в сбере дают 1% в год
3% в год - это удел спекуля
не важно, все равно слив
в сбере дают 1% в год
3% в год - это удел спекуля
Да с чего ради это)))) Ладно такой процент низкий - это когда под мартин маржу хранят. Иначе вполне неплохие прибыли. Тока цена плюсанет - кроют, а убыток зато ростят как на убой. Логики нет
Да с чего ради это)))) Ладно такой процент низкий - это когда под мартин маржу хранят. Иначе вполне неплохие прибыли
вот видишь - мало тебе ;))))
говорю же - готовься к сливу или выводи, пока не поздно
вот видишь - мало тебе ;))))
говорю же - готовься к сливу или выводи, пока не поздно
Говорила говорила и сама себе не верила))))))) Че там выводить 200 баксов чтоли.
Я уже лет 13 тусуюсь с этим))) Знаю как оно бывает. Что то мне подсказывает(статистика наверное)))) Что все гут
Говорила говорила и сама себе не верила))))))) Че там выводить 200 баксов чтоли.
Я уже лет 13 тусуюсь с этим))) Знаю как оно бывает. Что то мне подсказывает(статистика наверное)))) Что все гут
то есть ты парился 13 лет чтобы 200 баксов стало?
и просада 50%
то есть по сути 3-х кратное увеличение
жесть
то есть ты парился 13 лет чтобы 200 баксов стало?
жесть
Нет это с февраля. Просто парился)))