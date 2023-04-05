От теории к практике - страница 1876

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Да, мне не понять, как можно на полном серьезе втирать, что 2*2=5, да еще и на разных форумах. В нашем колхозе учили, что 4 получается)
[Удален]  
secret:
Да, мне не понять, как можно на полном серьезе втирать, что 2*2=5, да еще и на разных форумах. В нашем колхозе учили, что 4 получается)

это уже лично ваши проблемы, и никого больше

сделайте лучше, опишите теорию + практику. Тогда и сравним.

 
secret:
Да, мне не понять, как можно на полном серьезе втирать, что 2*2=5, да еще и на разных форумах. В нашем колхозе учили, что 4 получается)

счас у АК стратегия такое - как только выбило уровень вверху, то сразу продажа, а если внизу, то покупка

и все это не отходя от кассы

как бы не была прикольна эта теория, но индикатор у него противотрендовый

стопудовый сливатор

а если индюк будет трендовый, то при отставании индикатора, опять поимеем сливатор во флете

вот и все

извечная проблемс сливальщиков

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обозначил основную задачу - добиться опережения, решив которую получаете прибыльную систему

других вариантов нет !

все остальное считаю полнейшим флудом про сливаторы
 
Попал в тему по ссылкам на какие-то интересные посты, думал что тут тыщу страниц такого интересного. За пару дней понял как тыща страниц образовалась)  действительно модераторам респект...
 
Renat Akhtyamov:


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обозначил основную задачу - добиться опережения, решив которую получаете прибыльную систему

все остальное считаю полнейшим флудом про сливаторы

Не будет опережения. Делано попеределано. Еще в нейрошеле и так и сяк.

Все денежные места на рынке не предсказуемы. Кореляция с сдвинутым в будующее индюком достигалась чуть ли не 0.99 и не работает)) Тогда как сам индюк в страту подсунуть и космоприбыль моментом.

Задача не тривиальная. Активно педалировалась многими, результатов не помню ни у кого

 
Evgeniy Kvasov:

Не будет опережения. Делано попеределано. Еще в нейрошеле и так и сяк.

Все денежные места на рынке не предсказуемы. Кореляция с сдвинутым в будующее индюком достигалась чуть ли не 0.99 и не работает)) Тогда как сам индюк в страту подсунуть и космоприбыль моментом.

Задача не тривиальная. Активно педалировалась многими, результатов не помню ни у кого

не надо ничего сдвигать, это самообман

верный сигнал должен быть получен раньше начавшегося прогнозируемого направления движения, а не постфактум

 

Опережающих индикаторов не может быть создано по определению - Школьный учебник Физики, класс не помню)

 
Renat Akhtyamov:

не надо ничего сдвигать

верный сигнал должен быть получен раньше прогнозируемого движения

Да это для обучения предиктора сдвигается. Предиктор конечно не сдвигается.

А так то да, лошади должны есть овес и сено)))) Тоже мне бином ньютона))

 
Evgeniy Kvasov:

Да это для обучения предиктора сдвигается. Предиктор конечно не сдвигается.

А так то да, лошади должны есть овес и сено)))) Тоже мне бином ньютона))

уже давно доказано, что для нейронки закон тот же самый

либо плюс в тренде, либо во флете

вместе никак

то есть все равно отстает
 

отстающий сигнал Асуленко


отстающий сигнал АК:

это два сливатора!

1...186918701871187218731874187518761877187818791880188118821883...1981
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