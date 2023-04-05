От теории к практике - страница 1876
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Да, мне не понять, как можно на полном серьезе втирать, что 2*2=5, да еще и на разных форумах. В нашем колхозе учили, что 4 получается)
это уже лично ваши проблемы, и никого больше
сделайте лучше, опишите теорию + практику. Тогда и сравним.
Да, мне не понять, как можно на полном серьезе втирать, что 2*2=5, да еще и на разных форумах. В нашем колхозе учили, что 4 получается)
счас у АК стратегия такое - как только выбило уровень вверху, то сразу продажа, а если внизу, то покупка
и все это не отходя от кассы
как бы не была прикольна эта теория, но индикатор у него противотрендовый
стопудовый сливатор
а если индюк будет трендовый, то при отставании индикатора, опять поимеем сливатор во флете
вот и все
извечная проблемс сливальщиков
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обозначил основную задачу - добиться опережения, решив которую получаете прибыльную систему
других вариантов нет !все остальное считаю полнейшим флудом про сливаторы
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обозначил основную задачу - добиться опережения, решив которую получаете прибыльную системувсе остальное считаю полнейшим флудом про сливаторы
Не будет опережения. Делано попеределано. Еще в нейрошеле и так и сяк.
Все денежные места на рынке не предсказуемы. Кореляция с сдвинутым в будующее индюком достигалась чуть ли не 0.99 и не работает)) Тогда как сам индюк в страту подсунуть и космоприбыль моментом.
Задача не тривиальная. Активно педалировалась многими, результатов не помню ни у кого
Не будет опережения. Делано попеределано. Еще в нейрошеле и так и сяк.
Все денежные места на рынке не предсказуемы. Кореляция с сдвинутым в будующее индюком достигалась чуть ли не 0.99 и не работает)) Тогда как сам индюк в страту подсунуть и космоприбыль моментом.
Задача не тривиальная. Активно педалировалась многими, результатов не помню ни у кого
не надо ничего сдвигать, это самообман
верный сигнал должен быть получен раньше начавшегося прогнозируемого направления движения, а не постфактум
Опережающих индикаторов не может быть создано по определению - Школьный учебник Физики, класс не помню)
не надо ничего сдвигать
верный сигнал должен быть получен раньше прогнозируемого движения
Да это для обучения предиктора сдвигается. Предиктор конечно не сдвигается.
А так то да, лошади должны есть овес и сено)))) Тоже мне бином ньютона))
Да это для обучения предиктора сдвигается. Предиктор конечно не сдвигается.
А так то да, лошади должны есть овес и сено)))) Тоже мне бином ньютона))
уже давно доказано, что для нейронки закон тот же самый
либо плюс в тренде, либо во флете
вместе никакто есть все равно отстает
отстающий сигнал Асуленко
отстающий сигнал АК:
это два сливатора!