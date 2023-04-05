От теории к практике - страница 1880
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мне или кажется или у Тебя начался синдром А_К...куча единственных вариантов...постоянные граали...и ни одного действительно рабочего варианта...только слова да слова ...ну и куча картинок без статистики...
хотя бы вот такой..
конечно торговля так себе...зато стабильно..
Эквити покажи
баланс ни о чем не говорит
Теперь расскажите как определить направление тренда , а главное когда он закончится и развернётся.
именно! неважно определение тренда! вообще неважно ваше знание что сейчас тренд или флет.
кто вообще сказал, что знание направление тренда или состояние флета дает возможность заработать денег??
ну знаете вы что сейчас тренд sell ну и что?
ну знаете что флет ну и что?
чтобы торговать на этом прибыльно нужно знать будущее.А этого никто знать не может.
есть только четыре варианта предсказания будущего:
1. Зная что сейчас тренд, так же знаешь что он рано или поздно закончится
2. Зная что сейчас флет, так же знаешь, что рано или поздно настанет тренд
3. Зная что волатильность выросла знаешь что она рано или поздно упадет
4. Зная что волатильность упала так же знаешь что она рано или поздно возрастет
=>
1. надо ждать отката
2. надо ждать преодоления максимума - торговать по коррекции на продолжение
3. торговать по 1 варианту
4. торговать по 2 варианту
Никто никогда не скажет вам куда идет цена, потому что попросту никто этого не знает наверняка так же как и никто не скажет когда тренд, если он существует закончится, так как это может произойти в любой момент времени.
именно! неважно определение тренда! вообще неважно ваше знание что сейчас тренд или флет.
кто вообще сказал, что знание направление тренда или состояние флета дает возможность заработать денег??
ну знаете вы что сейчас тренд sell ну и что?
ну знаете что флет ну и что?
чтобы торговать на этом прибыльно нужно знать будущее.А этого никто знать не может.
есть только четыре варианта предсказания будущего:
- Зная что сейчас тренд, так же знаешь что он рано или поздно закончится
- Зная что сейчас флет, так же знаешь, что рано или поздно настанет тренд
- Зная что волатильность выросла знаешь что она рано или поздно упадет
- Зная что волатильность упала так же знаешь что она рано или поздно возрастет
вот и все.
Никто никогда не скажет вам куда идет цена, потому что попросту никто этого не знает наверняка так же как и никто не скажет когда тренд, если он существует закончится, так как это может произойти в любой момент времени.
Эквити покажи, тогда поверю
а так, я могу сказать только одно - сольешь, это 100%-ый факт, рано или поздно
именно! неважно определение тренда! вообще неважно ваше знание что сейчас тренд или флет.
кто вообще сказал, что знание направление тренда или состояние флета дает возможность заработать денег??
ну знаете вы что сейчас тренд sell ну и что?
ну знаете что флет ну и что?
чтобы торговать на этом прибыльно нужно знать будущее.А этого никто знать не может.
есть только четыре варианта предсказания будущего:
- Зная что сейчас тренд, так же знаешь что он рано или поздно закончится
- Зная что сейчас флет, так же знаешь, что рано или поздно настанет тренд
- Зная что волатильность выросла знаешь что она рано или поздно упадет
- Зная что волатильность упала так же знаешь что она рано или поздно возрастет
вот и все.
Никто никогда не скажет вам куда идет цена, потому что попросту никто этого не знает наверняка так же как и никто не скажет когда тренд, если он существует закончится, так как это может произойти в любой момент времени.
Эквити покажи, тогда поверю
а так, я могу сказать только одно - сольешь, это факт, рано или поздно
держи если оно так важно.
держи если оно так важно.
ок, такой график уже годится к обсуждению
пара одна, ева?
ок, такой график уже годится к обсуждению
пара одна, ева?
да.
Я пока что в лайт-режиме работаю.Да чего тут обсуждать то...график как график..
да.
Я пока что в лайт-режиме работаю.
ок.
твой экскурс в историю, до боли тебе знакомый
ну вобщем, 400 пунктов 4-х значного безоткатного движения по еве (максимум) и ты будешь понимать что такое тренд
здесь было 180: