От теории к практике - страница 1873
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ебан...ко! )
Тут не так давно автомат выкладывал пост про городского сумасшедшего))))
Имхо на том надо и закончить..............
Что не спиться? Адреналин не дает?
Дёрни и иди спать))
Что не спиться? Адреналин не дает?
Дёрни и иди сп
Что не спиться? Адреналин не дает?
Дёрни и иди спать))
Провоцирует, собака)))))))) пойду да
Откройте уже себе ветку для срача, и канализируйте всё туда)
лайк, без цензуры тока)))) расскажем там кому че
ЗЫ тут по теме и так ниче нет) Ак засмартлабился и там синяки отмачивает)
И тут писали про просадку большую. Я не слежу, но какая нах просадка при наличии лосей........ но есть один случай, поэтому ждемс!))
Не надо мне ваших денег, как я уже сказал - о детях своих беспокойтесь, у них явно есть проблемы))
Звучит как угроза.
Запомним на всякий случай.
Звучит как угроза.
Запомним на всякий случай.
Запомните, только это не угроза, а реальное беспокойство о детях, возможно малых. Что вы такой мнительный, угрозы мерещуться. Лучше думайте какие будут угрозы когда к вам придут за деньги спросить , которые вы тут назадолжали!))
Да господа-ребята. Признаю свою не состоятельность.)
День не удался.((
Не просите денег если сами можете заработать.
На стройках ведь можно подносить кирпичи.
Только УБОГИЕ имеют право просить. Я им подам.
Скорбно у вас. Что убогие делают на финрынках? Попрошайничают? Это круто)))))))))) Элитные попрошайки))
Да господа-ребята. Признаю свою не состоятельность.)
День не удался.((
Не просите денег если сами можете заработать.
На стройках ведь можно подносить кирпичи.
Только УБОГИЕ имеют право просить. Я им подам.
Скорбно у вас. Что убогие делают на финрынках? Попрошайничают? Это круто)))))))))) Элитные попрошайки))
Запомните, только это не угроза, а реальное беспокойство о детях, возможно малых. Что вы такой мнительный, угрозы мерещуться. Лучше думайте какие будут угрозы когда к вам придут за деньги спросить , которые вы тут назадолжали!))
Да дурака он включает.
Продукты продвал, линии там всякие..
Он в себе, мозги тока имеет публике.
А когда нет реальных тем... и это тема))))))))))))
Ну а подумать утонет ак в забытие) так хоть че-то)) дрейфит в ожидании квантового кота