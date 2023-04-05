От теории к практике - страница 1873

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Evgeniy Kvasov:

Ебан...ко! )

Тут не так давно автомат выкладывал пост про городского сумасшедшего))))

Имхо на том надо и закончить..............

Что не спиться? Адреналин не дает?

Дёрни и иди спать))

 
Uladzimir Izerski:

Что не спиться? Адреналин не дает?

Дёрни и иди сп

Uladzimir Izerski:

Что не спиться? Адреналин не дает?

Дёрни и иди спать))

Провоцирует, собака)))))))) пойду да

 
Откройте уже себе ветку для срача, и канализируйте всё туда)
 
secret:
Откройте уже себе ветку для срача, и канализируйте всё туда)

лайк, без цензуры тока)))) расскажем там кому че

ЗЫ тут по теме и так ниче нет) Ак засмартлабился и там синяки отмачивает)

И тут писали про просадку большую. Я не слежу, но какая нах просадка при наличии лосей........ но есть один случай, поэтому ждемс!))

 
Aleksey Mavrin:

Не надо мне ваших денег, как я уже сказал - о детях своих беспокойтесь, у них явно есть проблемы))

Звучит как угроза.

Запомним на всякий случай.

 
Uladzimir Izerski:

Звучит как угроза.

Запомним на всякий случай.

Запомните, только это не угроза, а реальное беспокойство о детях, возможно малых. Что вы такой мнительный, угрозы мерещуться. Лучше думайте какие будут угрозы когда к вам придут за деньги спросить , которые вы тут назадолжали!))

 
Народ Это тест Тьюринга... Ну че за чушь))))
 

Да господа-ребята. Признаю свою не состоятельность.)

День не удался.((

a4

Не просите денег если сами  можете заработать.

На стройках ведь можно подносить кирпичи.

Только УБОГИЕ имеют право просить. Я им подам.

Скорбно у вас. Что убогие делают на финрынках? Попрошайничают? Это  круто)))))))))) Элитные попрошайки))

[Удален]  
Uladzimir Izerski:

Да господа-ребята. Признаю свою не состоятельность.)

День не удался.((

Не просите денег если сами  можете заработать.

На стройках ведь можно подносить кирпичи.

Только УБОГИЕ имеют право просить. Я им подам.

Скорбно у вас. Что убогие делают на финрынках? Попрошайничают? Это  круто)))))))))) Элитные попрошайки))

Уже утомил ваш маразм честно
 
Aleksey Mavrin:

Запомните, только это не угроза, а реальное беспокойство о детях, возможно малых. Что вы такой мнительный, угрозы мерещуться. Лучше думайте какие будут угрозы когда к вам придут за деньги спросить , которые вы тут назадолжали!))

Да дурака он включает.

Продукты продвал, линии там всякие..

Он в себе, мозги тока имеет публике.

А когда нет реальных тем... и это тема)))))))))))) 

Ну а подумать утонет ак в забытие) так хоть че-то)) дрейфит в ожидании квантового кота 

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