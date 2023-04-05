От теории к практике - страница 1874
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Да дурака он включает.
Продукты продвал, линии там всякие..
Он в себе, мозги тока имеет публике.
А когда нет реальных тем... и это тема))))))))))))
Ну а подумать утонет ак в забытие) так хоть че-то)) дрейфит в ожидании квантового кота
Красный шарик - сила.))) Не даст заснуть.))
Козырные тузы и короли еще в колоде.
Приемлемое общение по рынкам ваши козыри.
На меня как залезете так и слезете с потерей вашей репутации.
Не тот объект для битья находите.
А если кому нравиться . "Велком". С козырями))
Козырные тузы и короли еще в колоде.
Приемлемое общение по рынкам ваши козыри.
На меня как залезете так и слезете с потерей вашей репутации.
Не тот объект для битья находите.
А если кому нравиться . "Велком". С козырями))
Мне показалось или "это РЭП"? (С)))
Я нашел Грааль в маркете)))
Оказывается нужно открыть позицию на покупку и на продажу чтобы рубить бабло)
Всем хорошего настроения !
Я нашел Грааль в маркете)))
Оказывается нужно открыть позицию на покупку и на продажу чтобы рубить бабло)
Всем хорошего настроения !
)))) Наверное на аглицком ваще сурьёзна звучит) смайлик там в конце тока лишний)
Пора ветку переименовать: "Теория и практика троллинга".)
Какой же это троллинг, это флуд, или по русски "словесный понос".
ну чо решили?
читал - читал, запутался
;)
Александр оч. крутой и фокусник, вероятно, тоже (несмотря на биполярное расстройство). Но пишет не совсем понятно для простого обывателя.
Рена, Уладзимир и прочие недовошки зассыкали всю тему, из-за чего гений мыли перебрался в тихое не вонючее местоМодеаторам салют и огромный респект за такое