От теории к практике - страница 1874

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Evgeniy Kvasov:

Да дурака он включает.

Продукты продвал, линии там всякие..

Он в себе, мозги тока имеет публике.

А когда нет реальных тем... и это тема)))))))))))) 

Ну а подумать утонет ак в забытие) так хоть че-то)) дрейфит в ожидании квантового кота 

Красный шарик - сила.))) Не даст заснуть.))

 

Козырные тузы и короли еще в колоде.

Приемлемое общение по рынкам ваши козыри.

На меня как залезете так и слезете с потерей вашей репутации.

Не тот объект для битья находите.

А если кому нравиться . "Велком". С козырями)) 

 
Uladzimir Izerski:

Козырные тузы и короли еще в колоде.

Приемлемое общение по рынкам ваши козыри.

На меня как залезете так и слезете с потерей вашей репутации.

Не тот объект для битья находите.

А если кому нравиться . "Велком". С козырями)) 

Мне показалось или "это РЭП"? (С)))

 

Я нашел Грааль в маркете)))

Оказывается нужно открыть позицию на покупку и на продажу чтобы рубить бабло)

Всем хорошего настроения !


 
EgorKim:

Я нашел Грааль в маркете)))

Оказывается нужно открыть позицию на покупку и на продажу чтобы рубить бабло)

Всем хорошего настроения !


)))) Наверное на аглицком ваще сурьёзна звучит) смайлик там в конце тока лишний)

 
Пора ветку переименовать: "Теория и практика троллинга".)
 
khorosh:
Пора ветку переименовать: "Теория и практика троллинга".)

Какой же это троллинг, это флуд, или по русски "словесный понос".

 

ну чо решили?

читал - читал, запутался

;)

 
Вышла Часть 3 от Toddler
[Удален]  

Александр оч. крутой и фокусник, вероятно, тоже (несмотря на биполярное расстройство). Но пишет не совсем понятно для простого обывателя.

Рена, Уладзимир и прочие недовошки зассыкали всю тему, из-за чего гений мыли перебрался в тихое не вонючее место

Модеаторам салют и огромный респект за такое
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