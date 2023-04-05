От теории к практике - страница 1858
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<Без меня вам говорить не о чем>
Проблема в том что автор ветки Alexander_K видимо все таки нашел Грааль и решил покинуть форум.
Он обмолвился о маленьком доходе в 50% в месяц.
Я подозреваю что такой маленький доход по его мнению был без учета просадки 0%.
Он просто увеличил риски и стал получать более высокий доход.
Я лишь догадываюсь в чем суть граали, т.к Alexander_K говорил что они с тестем записывают в блокнотик куда будут тратить бабки.
Думаю они записывали в эту книжку.
И сейчас случайно блуждают с тестем на космическом корабле (купленном с прибыли торговли на форекс) по нашей необьятной галактике.
Городской сумасшедший — человек, ведущий асоциальный, маргинальный образ жизни, часто страдающий различными психическими отклонениями или имеющий физические недостатки (инвалид). «Городскими сумасшедшими» могут быть как лица без определенного места жительства (бомжи), так и просто личности, отличающиеся эксцентричным поведением, необычной физической внешностью, а также манерой одеваться.
Термин «городской», «деревенский» или «местный» в названии означает, что подобные личности не странствуют, а ведут оседлый образ жизни и обитают в определенном месте (городе, районе, деревне и т. д.). Благодаря своим качествам они достаточно известны в той или иной местности и являются его живой достопримечательностью, носят различные прозвища, характеризующие их физический недостаток или отличительную особенность.
Городские сумасшедшие достаточно миролюбивы и безобидны, как правило, занимаются попрошайничеством в людных местах: у церквей, на вокзалах, рынках, и у различных питейных заведений. Занимаются сбором стеклотары, лома цветных металлов и выполняют несложную работу.%81%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9
А у вас этот поток сознания от безысходности?
Проблема в том что автор ветки Alexander_K видимо все таки нашел Грааль и решил покинуть форум.
Он обмолвился о маленьком доходе в 50% в месяц.
Я подозреваю что такой маленький доход по его мнению был без учета просадки 0%.
Он просто увеличил риски и стал получать более высокий доход.
Я лишь догадываюсь в чем суть граали, т.к Alexander_K говорил что они с тестем записывают в блокнотик куда будут тратить бабки.
Думаю они записывали в эту книжку.
И сейчас случайно блуждают с тестем на космическом корабле (купленном с прибыли торговли на форекс) по нашей необьятной галактике.
Он сбежал на СмартЛаб и наваял там свой бред в виде статьи - гоняют его там тапками как школьника в комментариях.
Предупреждал же я его, что это бред...
А у вас этот поток сознания от безысходности ?
Так вы не расстраивайтесь так.
Можете моей картинкой перед кем нибудь похвастаться)
Ты для начала попробуй осознать задачу.
Проблема в том что автор ветки Alexander_K видимо все таки нашел Грааль и решил покинуть форум.
Он обмолвился о маленьком доходе в 50% в месяц.
Я подозреваю что такой маленький доход по его мнению был без учета просадки 0%.
Он просто увеличил риски и стал получать более высокий доход.
Я лишь догадываюсь в чем суть граали, т.к Alexander_K говорил что они с тестем записывают в блокнотик куда будут тратить бабки.
Думаю они записывали в эту книжку.
И сейчас случайно блуждают с тестем на космическом корабле (купленном с прибыли торговли на форекс) по нашей необьятной галактике.
а мне кажется, что с торговым риском в 28-36% он теперь уже и не спит
"...Без тебя, без тебя
Всё ненужным стало сразу - без тебя"
)))
Посмотрим.!
Чет так подумал, не важно сколько % в месяц. Важно 2 вещи, первое это мизерная дисперсия линии эквити, и второе чтобы эта линия в долгосроке ползла вверх.
относительно долго можно быть в плюсе (то есть не слится сразу по прямой со темпом спреда) на СБ двумя способами: 1) завышая риск - это прямой мартингейл, объём в % или exp от просадки 2) занижая его - это антимарт, сиречь вход % или log от депо или его роста.
если не СБ, то теоретически идеально, когда эквити не убывая коррелирует с ценой. Abs(Deviation(Equity,Price))>0.5
Проблема в том что автор ветки Alexander_K видимо все таки нашел Грааль и решил покинуть форум.
Он обмолвился о маленьком доходе в 50% в месяц.
Я подозреваю что такой маленький доход по его мнению был без учета просадки 0%.
Он просто увеличил риски и стал получать более высокий доход.
Я лишь догадываюсь в чем суть граали, т.к Alexander_K говорил что они с тестем записывают в блокнотик куда будут тратить бабки.
Думаю они записывали в эту книжку.
И сейчас случайно блуждают с тестем на космическом корабле (купленном с прибыли торговли на форекс) по нашей необьятной галактике.
У А-К система простая. Стандартное отклонение. Жизнеспособная она или нет? Не понятно. Если идти в тренде с ценой то да. А так это простой фильтр отклонения со случайным результатом. Ибо касание границы не гарантирует возврата цены. Т.е. разворота цены.
Если количество удачных входов значительно превышает над убыточными и убытки быстро резать, такая система может быть прибыльной. Но во всяком случае эта система примитивная. Входы редкие с непредсказуемым результатом.
Саша скоро вернется сюда. Тут у него родина.)))
У А-К система простая. Стандартное отклонение. Жизнеспособная она или нет? Не понятно.
Простая , да не простая. А с хитрой системой считывания тиков по некому алгоритму, без которого ничего не будет работать. Например на минутках не сработает.
Вот повтори его простую систему и замониторь на реале как он, тогда можно судить.