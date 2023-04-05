От теории к практике - страница 1858

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Uladzimir Izerski:
<Без меня вам говорить не о чем>

Проблема в том что автор ветки Alexander_K видимо все таки нашел Грааль и решил покинуть форум.

Он обмолвился о маленьком доходе в 50% в месяц.

Я подозреваю что такой маленький доход по его мнению был без учета просадки 0%.

Он просто увеличил риски и стал получать более высокий доход.

Я лишь догадываюсь в чем суть граали, т.к Alexander_K говорил что они с тестем записывают в блокнотик куда будут тратить бабки.


Думаю они записывали в эту книжку.

И сейчас случайно блуждают с тестем на космическом корабле (купленном с прибыли торговли на форекс) по нашей необьятной галактике.

Alexander_K
Alexander_K
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Профиль трейдера
 
Олег avtomat:

Городской сумасшедший — человек, ведущий асоциальныймаргинальный образ жизни, часто страдающий различными психическими отклонениями или имеющий физические недостатки (инвалид). «Городскими сумасшедшими» могут быть как лица без определенного места жительства (бомжи), так и просто личности, отличающиеся эксцентричным поведением, необычной физической внешностью, а также манерой одеваться.

Термин «городской», «деревенский» или «местный» в названии означает, что подобные личности не странствуют, а ведут оседлый образ жизни и обитают в определенном месте (городе, районе, деревне и т. д.). Благодаря своим качествам они достаточно известны в той или иной местности и являются его живой достопримечательностью, носят различные прозвища, характеризующие их физический недостаток или отличительную особенность.

Городские сумасшедшие достаточно миролюбивы и безобидны, как правило, занимаются  попрошайничеством в людных местах: у  церквей, на  вокзалахрынках, и у различных  питейных заведений. Занимаются сбором стеклотарылома цветных металлов и выполняют несложную работу.%81%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9

А у вас этот поток сознания от безысходности?

 
EgorKim:

Проблема в том что автор ветки Alexander_K видимо все таки нашел Грааль и решил покинуть форум.

Он обмолвился о маленьком доходе в 50% в месяц.

Я подозреваю что такой маленький доход по его мнению был без учета просадки 0%.

Он просто увеличил риски и стал получать более высокий доход.

Я лишь догадываюсь в чем суть граали, т.к Alexander_K говорил что они с тестем записывают в блокнотик куда будут тратить бабки.


Думаю они записывали в эту книжку.

И сейчас случайно блуждают с тестем на космическом корабле (купленном с прибыли торговли на форекс) по нашей необьятной галактике.

Он сбежал на СмартЛаб и наваял там свой бред в виде статьи - гоняют его там тапками как школьника в комментариях.

Предупреждал же я его, что это бред...

[Удален]  
EgorKim:

А у вас этот поток сознания от безысходности ?



Так вы не расстраивайтесь так.

Можете моей картинкой перед кем нибудь похвастаться)

Ты для начала попробуй осознать задачу. 

 
EgorKim:

Проблема в том что автор ветки Alexander_K видимо все таки нашел Грааль и решил покинуть форум.

Он обмолвился о маленьком доходе в 50% в месяц.

Я подозреваю что такой маленький доход по его мнению был без учета просадки 0%.

Он просто увеличил риски и стал получать более высокий доход.

Я лишь догадываюсь в чем суть граали, т.к Alexander_K говорил что они с тестем записывают в блокнотик куда будут тратить бабки.


Думаю они записывали в эту книжку.

И сейчас случайно блуждают с тестем на космическом корабле (купленном с прибыли торговли на форекс) по нашей необьятной галактике.

а мне кажется, что с торговым риском в 28-36% он теперь уже и не спит

 
khorosh:

"...Без тебя, без тебя

Всё ненужным стало сразу - без тебя"

)))

Посмотрим.!

 
Чет так подумал,  не важно сколько % в месяц.  Важно 2 вещи,  первое это мизерная дисперсия линии эквити,  и второе чтобы эта линия в долгосроке ползла вверх. 
 
Anatolii Zainchkovskii:
Чет так подумал,  не важно сколько % в месяц.  Важно 2 вещи,  первое это мизерная дисперсия линии эквити,  и второе чтобы эта линия в долгосроке ползла вверх. 

относительно долго можно быть в плюсе (то есть не слится сразу по прямой со темпом спреда) на СБ двумя способами: 1) завышая риск - это прямой мартингейл, объём в % или exp от просадки 2) занижая его - это антимарт, сиречь вход % или log от депо или его роста.

если не СБ, то теоретически идеально, когда эквити не убывая коррелирует с ценой. Abs(Deviation(Equity,Price))>0.5

 
EgorKim:

Проблема в том что автор ветки Alexander_K видимо все таки нашел Грааль и решил покинуть форум.

Он обмолвился о маленьком доходе в 50% в месяц.

Я подозреваю что такой маленький доход по его мнению был без учета просадки 0%.

Он просто увеличил риски и стал получать более высокий доход.

Я лишь догадываюсь в чем суть граали, т.к Alexander_K говорил что они с тестем записывают в блокнотик куда будут тратить бабки.


Думаю они записывали в эту книжку.

И сейчас случайно блуждают с тестем на космическом корабле (купленном с прибыли торговли на форекс) по нашей необьятной галактике.

У А-К система простая. Стандартное отклонение. Жизнеспособная она или нет? Не понятно. Если  идти в тренде с ценой то да. А так это простой фильтр отклонения со случайным результатом. Ибо касание границы не  гарантирует возврата цены. Т.е. разворота цены.

Если количество удачных входов значительно превышает над убыточными и убытки быстро резать, такая система может быть прибыльной. Но во всяком случае эта система  примитивная. Входы редкие с непредсказуемым результатом.

Саша скоро вернется сюда. Тут у него родина.)))

 
Uladzimir Izerski:

У А-К система простая. Стандартное отклонение. Жизнеспособная она или нет? Не понятно.


Простая , да не простая. А с хитрой системой считывания тиков по некому алгоритму, без которого ничего не будет работать.  Например на минутках не сработает. 

Вот повтори его простую систему и замониторь на реале как он, тогда можно судить.  

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