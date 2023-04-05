От теории к практике - страница 1859

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Evgeniy Chumakov:


Простая , да не простая. А с хитрой системой считывания тиков по некому алгоритму, без которого ничего не будет работать.  Например на минутках не сработает. 

Вот повтори его простую систему и замониторь на реале как он, тогда можно судить.  

У меня другой подход к цене. Принцип похожий.

Мне нужно видеть цену. Он же торгует в слепую.

 

если сочтёте, что слишком, то можно удалить..

зато по делу


 
Uladzimir Izerski:

У меня другой подход к цене. Принцип похожий.

Мне нужно видеть цену. Он же торгует в слепую.

Так а куда входить, вверх или вниз, вот вопрос?

Таких изображений в архивах у каждого по 150 шт. и ещё можно добавить штук 500, только результата от этого ровно "0"

 
Uladzimir Izerski:

У меня другой подход к цене. Принцип похожий.

Мне нужно видеть цену. Он же торгует в слепую.

А ты в зрячую?)) Ты на полном серьёзе считаешь, что свечки, как бы ты их индюками не обвешал, тебе что-то дают в плане прогноза?))
 
Evgeniy Chumakov:


Простая , да не простая. А с хитрой системой считывания тиков по некому алгоритму, без которого ничего не будет работать.  Например на минутках не сработает. 

Вот повтори его простую систему и замониторь на реале как он, тогда можно судить.  

Всякие эксесы я тоже получал в изобилии было. Но они не дают прибыль обычно попросту потому, что цена с ними никак не корелирована.

К менее сложным системам элементарно относятся большинство индюков из стандартного набора мт. Эксесов валом, прибыли ноль)))

Но если у АК корелирована, то он уже скирдует потихой баблишки)

 
Evgeniy Kvasov:

Всякие эксесы я тоже получал в изобилии было. Но они не дают прибыль обычно попросту потому, что цена с ними никак не корелирована.

К менее сложным системам элементарно относятся большинство индюков из стандартного набора мт. Эксесов валом, прибыли ноль)))

Но если у АК корелирована, то он уже скирдует потихой баблишки)

у него уже 24 бакса капнуло в депо

время зря не теряет

 
Renat Akhtyamov:

у него уже 24 бакса капнуло в депо

время зря не теряет

в слове депо точно нет ошибок ?  может в деМо !! :)

кстати, актуальный вопрос товарищам граале-строителям, как вывести деньги из тестера ??

 
Maxim Kuznetsov:

в слове депо точно нет ошибок ?  может в деМо !! :)

кстати, актуальный вопрос товарищам граале-строителям, как вывести деньги из тестера ??

TesterWithdrawal(summ);

:)

 
Maxim Kuznetsov:

в слове депо точно нет ошибок ?  может в деМо !! :)

кстати, актуальный вопрос товарищам граале-строителям, как вывести деньги из тестера ??

самому посмотреть не судьба?
 
Maxim Kuznetsov:

если сочтёте, что слишком, то можно удалить..

зато по делу


Это про сегодняшний фунт))))))))))))

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