От теории к практике - страница 1859
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Простая , да не простая. А с хитрой системой считывания тиков по некому алгоритму, без которого ничего не будет работать. Например на минутках не сработает.
Вот повтори его простую систему и замониторь на реале как он, тогда можно судить.
У меня другой подход к цене. Принцип похожий.
Мне нужно видеть цену. Он же торгует в слепую.
если сочтёте, что слишком, то можно удалить..
зато по делу
У меня другой подход к цене. Принцип похожий.
Мне нужно видеть цену. Он же торгует в слепую.
Так а куда входить, вверх или вниз, вот вопрос?
Таких изображений в архивах у каждого по 150 шт. и ещё можно добавить штук 500, только результата от этого ровно "0"
У меня другой подход к цене. Принцип похожий.
Мне нужно видеть цену. Он же торгует в слепую.
Простая , да не простая. А с хитрой системой считывания тиков по некому алгоритму, без которого ничего не будет работать. Например на минутках не сработает.
Вот повтори его простую систему и замониторь на реале как он, тогда можно судить.
Всякие эксесы я тоже получал в изобилии было. Но они не дают прибыль обычно попросту потому, что цена с ними никак не корелирована.
К менее сложным системам элементарно относятся большинство индюков из стандартного набора мт. Эксесов валом, прибыли ноль)))
Но если у АК корелирована, то он уже скирдует потихой баблишки)
Всякие эксесы я тоже получал в изобилии было. Но они не дают прибыль обычно попросту потому, что цена с ними никак не корелирована.
К менее сложным системам элементарно относятся большинство индюков из стандартного набора мт. Эксесов валом, прибыли ноль)))
Но если у АК корелирована, то он уже скирдует потихой баблишки)
у него уже 24 бакса капнуло в депо
время зря не теряет
у него уже 24 бакса капнуло в депо
время зря не теряет
в слове депо точно нет ошибок ? может в деМо !! :)
кстати, актуальный вопрос товарищам граале-строителям, как вывести деньги из тестера ??
в слове депо точно нет ошибок ? может в деМо !! :)
кстати, актуальный вопрос товарищам граале-строителям, как вывести деньги из тестера ??
TesterWithdrawal(summ);
:)
в слове депо точно нет ошибок ? может в деМо !! :)
кстати, актуальный вопрос товарищам граале-строителям, как вывести деньги из тестера ??
если сочтёте, что слишком, то можно удалить..
зато по делу
Это про сегодняшний фунт))))))))))))