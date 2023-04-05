От теории к практике - страница 1861
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ничего не было :-) тиков не было - был ГЕП
а меня ***по тейкпрофиту закрыло на 80 пунктов.
вот почему такая несправедливость. если геп в твою сторону - то закрывают по тейкпрофиту.
а если против тебя - то закрывают по цене, которая появилась после гепа? )))
а меня *** по тейкпрофиту закрыло на 80 пунктов.
вот почему такая несправедливость. если геп в твою сторону - то закрывают по тейкпрофиту.
а если против тебя - то закрывают по цене, которая появилась против гепа? )))
а вот это уже странно, простое надувательство и нарушение правил торговли. Оспаривайте, пишите им.
а вот это уже странно, простое надувательство и нарушение правил торговли. Оспаривайте, пишите им.
С чего? Они его закрыли по лимиту... А стоп отрабатывается по стопу)))
Пишите в гаагу))
А потому что стопы нужны в голове а не на графике. Ну и понятное дело понимать, а где ему стоп то может быть....
И ?
Я уже устал тут быть осмеянным твердя что стоп -по системе а не в пунктах.
Всегда есть дрейф, желания того этого, они тащат цену куда надо.
Сегодняшний фунт-это нонсенс посреди недели, его даже не учитываю.
НО!!!!
Какие нах безубыточные страты.Жестукий мартин и аля. Тут и без него-то палево
львы кругом ходят хищники всякие, в угол забился и оттуда торгуешь)))
Стоп - это желание бокера в общем, Цена летит брокер смотрИт))
Блин вечно затягиваю темы)
ничего не было :-) тиков не было - был ГЕП
.
Здравствуйте))
Здравствуйте ;)
Олег avtomat 2019.11.27 01:15 #4330 и далее.
а меня ***по тейкпрофиту закрыло на 80 пунктов.
вот почему такая несправедливость. если геп в твою сторону - то закрывают по тейкпрофиту.
а если против тебя - то закрывают по цене, которая появилась после гепа? )))
а вот это уже странно, простое надувательство и нарушение правил торговли. Оспаривайте, пишите им.
Обычно эти правила помещают в "Регламент торговых операций". У Вас, @multiplicator, что, написано не так, как сделано?
да нет. это обычная ситуация.
всегда брокеры, если геп в твою сторону - закрывают тебя по тейкпрофиту.
а если против тебя - то по новой цене, которая установилась после гепа, а не по стоплоссу.
))) Профи ветка
Тэйкпрофит - гарантированная цена. Стоплосс - условная.Срабатывает по рынку.
Это касается не только выхода, но и отложек. Лимитные, на отскок по гарантированной, стоп на пробой по рыночной
Таким образом трейдеру гарантируется))) всегда худшая цена. Это без учета финтов брокера, типа моего всем известного, что нельзя открыть позицию если цена менялась позже там нескольки секунд.
Пипсарей садят во все...... )))) Но мне это до фени просто, я как утром шар продрал, посмотрел че там кого. Потом вечером процедуру повторяю)))