От теории к практике - страница 1864

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а где А_К обитает, где почитать? )
 
Maxim Dmitrievsky:
а где А_К обитает, где почитать? )

В месте которое нельзя называть))

В гугле "как заработать на случайном блуждании"

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Evgeniy Kvasov:

В месте которое нельзя называть))

В гугле "как заработать на случайном блуждании"

Аа.. нормас )

там же и А_Г участвует
 
Maxim Dmitrievsky:
а где А_К обитает, где почитать? )
Там же, где и вы)
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secret:
Там же, где и вы)

По моей теме тамошняя публика не блещет познаниями, неинтересно 

 

Самое главное как советуют гуру - это:

идти вслед за трендом, каналы, считывание тиков, рыночные циклы, сезонные колебания и ещё бог знает что.

Смотрим на график - действительно все правы. Прибыль то есть

Смортим дальше-

Прибыль то есть - но у дц)

 
EgorKim:

Самое главное как советуют гуру - это:

идти вслед за трендом, каналы, считывание тиков, рыночные циклы, сезонные колебания и ещё бог знает что.

Смотрим на график - действительно все правы. Прибыль то есть

Смортим дальше-

Прибыль то есть - но у дц)

Откат))))))))) По Фибоначи)

 
EgorKim:

Самое главное как советуют гуру - это:

идти вслед за трендом, каналы, считывание тиков, рыночные циклы, сезонные колебания и ещё бог знает что.

Смотрим на график - действительно все правы. Прибыль то есть

Смортим дальше-

Прибыль то есть - но у дц)

Гуру советуют не держать позицию в момент публикации данных по процентным ставкам, но кто ж их слушает...

 
Дмитрий:

Гуру советуют не держать позицию в момент публикации данных по процентным ставкам, но кто ж их слушает...

Фигасе такие бы ставки были))

это давняя история с франкопакалипсом))))

 
Evgeniy Kvasov:

Фигасе такие бы ставки были))

это давняя история с франкопакалипсом))))

Это изменение ставки. О дате заседания было известно за месяц.

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