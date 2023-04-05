От теории к практике - страница 1864
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а где А_К обитает, где почитать? )
В месте которое нельзя называть))
В гугле "как заработать на случайном блуждании"
В месте которое нельзя называть))
В гугле "как заработать на случайном блуждании"
Аа.. нормас )там же и А_Г участвует
а где А_К обитает, где почитать? )
Там же, где и вы)
По моей теме тамошняя публика не блещет познаниями, неинтересно
Самое главное как советуют гуру - это:
идти вслед за трендом, каналы, считывание тиков, рыночные циклы, сезонные колебания и ещё бог знает что.
Смотрим на график - действительно все правы. Прибыль то есть
Смортим дальше-
Прибыль то есть - но у дц)
Самое главное как советуют гуру - это:
идти вслед за трендом, каналы, считывание тиков, рыночные циклы, сезонные колебания и ещё бог знает что.
Смотрим на график - действительно все правы. Прибыль то есть
Смортим дальше-
Прибыль то есть - но у дц)
Откат))))))))) По Фибоначи)
Самое главное как советуют гуру - это:
идти вслед за трендом, каналы, считывание тиков, рыночные циклы, сезонные колебания и ещё бог знает что.
Смотрим на график - действительно все правы. Прибыль то есть
Смортим дальше-
Прибыль то есть - но у дц)
Гуру советуют не держать позицию в момент публикации данных по процентным ставкам, но кто ж их слушает...
Гуру советуют не держать позицию в момент публикации данных по процентным ставкам, но кто ж их слушает...
Фигасе такие бы ставки были))
это давняя история с франкопакалипсом))))
Фигасе такие бы ставки были))
это давняя история с франкопакалипсом))))
Это изменение ставки. О дате заседания было известно за месяц.