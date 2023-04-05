От теории к практике - страница 1923
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:))) Грааль всегда рядом. Вот только узреть Его может не каждый :)) Все ж привыкли минутки терзать. А ведь их терзают 99% трейдеров, включая папуасов.
Впрочем, считаю, что Граалей несколько, мы же в Кривозеркалье смотрим, не так ли? Там могут быть и гистерезисы всякие, но это совсем другая история...
На смарте не дали развить псевдотеорию, вернулись сюда, народ попроще да?
Скажу тебе по секрету, приятель - на смарте и здесь, фактически, одни и те же лица :))) С небольшими исключениями, о которых тебе знать не следует. А псевдотеорию я перестал там лабать потому что так надо.
Скажу тебе по секрету, приятель - на смарте и здесь, фактически, одни и те же лица :))) С небольшими исключениями, о которых тебе знать не следует. А псевдотеорию я перестал там лабать потому что так надо.
Я ещё успел прочитать четвертую статью (которую потом удалил, видимо волшебники пригрозили заколдовать).
если все придут к граалю - маркетмейкеры просто расширят спреды и все перестанут зарабатывать. потому что у любой системы есть предел по величине спреда, который она выдерживает.
продолжение...
Маркетмейкеры долго не позволят себя доить. Это крупные организации, они таких специалистов могут нанять!, докторов математических наук, вам далеко до них. По любому там проводится анализ прибыльных счетов. Все закономерности графиков умным людям известны. И маркетмейкеры давно уже успешно с ними борются, чтобы не дать на них заработать. Основные методы борьбы маркетмейкеров это расширения спредов и проскальзывания.Старожили говорят, что на новостях раньше брокеры нормально открывали, быстро и со средним спредом, сейчас ставят конский спред, долго открывают, и с проскальзыванием. И всё новостное движение происходит за один тик, размером в 50 старых пунктов. И как ты на нем заработаешь? Если бы это было 50 тиков по пункту - можно было бы еще как-то туда влиться. Ночью спокойный флетовый график, так расширили спреды. Есть определенный размер спреда, выше которого уже ночные системы не могут зарабатывать. Все брокеры уже подняли спреды выше этого размера, только пару штук еще держат ниже, не знаю почему. Кто давно на форексе, говорят, что раньше котировки были "пушистыми" и на этом можно было зарабатывать. Сейчас уже все брокеры "выровняли" свои котировки. Специальные плагины сторонние организации продают для таких целей.
продолжение...
Маркетмейкеры долго не позволят себя доить. Это крупные организации, они таких специалистов могут нанять!, докторов математических наук, вам далеко до них. По любому там проводится анализ прибыльных счетов. Все закономерности графиков умным людям известны. И маркетмейкеры давно уже успешно с ними борются, чтобы не дать на них заработать. Основные методы борьбы маркетмейкеров это расширения спредов и проскальзывания.Старожили говорят, что на новостях раньше брокеры нормально открывали, быстро и со средним спредом, сейчас ставят конский спред, долго открывают, и с проскальзыванием. И всё новостное движение происходит за один тик, размером в 50 старых пунктов. И как ты на нем заработаешь? Если бы это было 50 тиков по пункту - можно было бы еще как-то туда влиться. Ночью спокойный флетовый график, так расширили спреды. Есть определенный размер спреда, выше которого уже ночные системы не могут зарабатывать. Все брокеры уже подняли спреды выше этого размера, только пару штук еще держат ниже, не знаю почему. Кто давно на форексе, говорят, что раньше котировки были "пушистыми" и на этом можно было зарабатывать. Сейчас уже все брокеры "выровняли" свои котировки. Специальные плагины сторонние организации продают для таких целей.
Грааль есть походу. Раз такие дела.
продолжение...
Маркетмейкеры долго не позволят себя доить. Это крупные организации, они таких специалистов могут нанять!, докторов математических наук, вам далеко до них. По любому там проводится анализ прибыльных счетов. Все закономерности графиков умным людям известны. И маркетмейкеры давно уже успешно с ними борются, чтобы не дать на них заработать. Основные методы борьбы маркетмейкеров это расширения спредов и проскальзывания.Старожили говорят, что на новостях раньше брокеры нормально открывали, быстро и со средним спредом, сейчас ставят конский спред, долго открывают, и с проскальзыванием. И всё новостное движение происходит за один тик, размером в 50 старых пунктов. И как ты на нем заработаешь? Если бы это было 50 тиков по пункту - можно было бы еще как-то туда влиться. Ночью спокойный флетовый график, так расширили спреды. Есть определенный размер спреда, выше которого уже ночные системы не могут зарабатывать. Все брокеры уже подняли спреды выше этого размера, только пару штук еще держат ниже, не знаю почему. Кто давно на форексе, говорят, что раньше котировки были "пушистыми" и на этом можно было зарабатывать. Сейчас уже все брокеры "выровняли" свои котировки. Специальные плагины сторонние организации продают для таких целей.
Интересно.
На картинке выше 1000 последних часов пары EURUSD.
На картинке выше 24 последних часа пары EURUSD. EUR/USD полностью соответствует цене. (карт ниже)
Вопрос, можно ли прогнозировать ряды на самой первой картинке?
На картинке выше 1000 последних часов пары EURUSD.
На картинке выше 24 последних часа пары EURUSD. EUR/USD полностью соответствует цене. (карт ниже)
Вопрос, можно ли прогнозировать ряды на самой первой картинке?
уже ответили выше, то есть прогнозировать не получиться, в принципе
"Маркетмейкеры долго не позволят себя доить"
Э-хе-хе....
Повторяю еще раз - не надо пучить глаза в мертвый экран монитора, пытаясь узреть невидимое.
На рынке задача ставится совсем по-другому... Вначале страждущий должен сказать сам себе: "Я знаю такой-то биологический, физический и т.п. процесс. Я знаю как он рождается, развивается и умирает... Я понимаю, что на таком процессе можно зарабатывать." И только потом выуживать из потока котировок нужные ряды, участки... Но, не наоборот!
Боже, сколько можно это повторять?!