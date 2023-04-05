От теории к практике - страница 1852
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5% это залоговая стоимость минимального лота 0,01 при плече 200. Это не риск.
График пятиминутный. Цена топчется на месте и не даёт развиваться стратегии. Но условия заданы так, что бы система не сливалась.
Нет не пользуюсь чужими продуктами. Это одна из моих разработок. Допилю и выставлю на реал сигнал. Но он не будет для подписки. Я не намерен поддерживать его постоянно или торговать в ручную тем более. Чисто для того, что бы удовлетворить ваше любопытство.
меня больше мизерное время удержания смущает и наличие двух и более ордеров (подчас встречных) по одному инструменту одновременно. И закрытие по минимальной прибыли при относительно далёком SL (там-же видно что по стопу вынесено 0.5, а тейк берётся по 0.1)
это явно не прогнозирование тренда и очень походит на (по крайней мере само-)обман.
на мой взгляд скриншот не соответсвует ничему что вы так или иначе говорили. Может и ваш, но совершенно другой алгоритм.
меня больше мизерное время удержания смущает и наличие двух и более ордеров (подчас встречных) по одному инструменту одновременно. И закрытие по минимальной прибыли при относительно далёком SL (там-же видно что по стопу вынесено 0.5, а тейк берётся по 0.1)
это явно не прогнозирование тренда и очень походит на (по крайней мере само-)обман.
на мой взгляд скриншот не соответсвует ничему что вы так или иначе говорили. Может и ваш, но совершенно другой алгоритм.
Вижу тут на форуме люди привыкли к простым даже можно сказать примитивным алгоритмам.
У меня программа строится комплексно. Учитывает много факторов которые влияют на цену. ТС создана так, чтобы не сливала. Поэтому может отслеживать лучшие моменты для входа. Без ущерба для депозита. Есть контроль за возможным убытком, отсюда может быть короткое время жизни ордера. Лучше вовремя закрыться, чем сидеть в минусе. Войти в рынок можно всегда. Рынок никуда не денется.
Тот 0.5 минус можно было закрыть в ручную с плюсом. Я за ним наблюдал. Не делал это умышленно, для того что бы изучить и вносить изменения в ТС подобные случаи.
У меня ТС не опирается жестко на ТП и СЛ. Как все это делают, а некоторые и без оных. Ордер может закрываться по обстоятельствам на рынке в плюс или минус даже не достигая стоп-приказов. Не важно где. Важны стопы на случай потери связи с внешним миром.)))
Все ТФ имеют одинаковую структуру. Моя АТС работает на любом ТФ. Никаких подгонок под рынок не требует. На часовых графиках даже эти мелкие ордерки будут выглядеть вполне прилично. Мне нет смысла тестировать на Н1 и ждать неделями результат.
Не важно как ТС работает, главное что бы в плюс.
Вижу тут на форуме люди привыкли к простым даже можно сказать примитивным алгоритмам.
У меня программа строится комплексно. Учитывает много факторов которые влияют на цену. ТС создана так, чтобы не сливала. Поэтому может отслеживать лучшие моменты для входа. Без ущерба для депозита. Есть контроль за возможным убытком, отсюда может быть короткое время жизни ордера. Лучше вовремя закрыться, чем сидеть в минусе. Войти в рынок можно всегда. Рынок никуда не денется.
Тот 0.5 минус можно было закрыть в ручную с плюсом. Я за ним наблюдал. Не делал это умышленно, для того что бы изучить и вносить изменения в ТС подобные случаи.
У меня ТС не опирается жестко на ТП и СЛ. Как все это делают, а некоторые и без оных. Ордер может закрываться по обстоятельствам на рынке в плюс или минус даже не достигая стоп-приказов. Не важно где. Важны стопы на случай потери связи с внешним миром.)))
Все ТФ имеют одинаковую структуру. Моя АТС работает на любом ТФ. Никаких подгонок под рынок не требует. На часовых графиках даже эти мелкие ордерки будут выглядеть вполне прилично. Мне нет смысла тестировать на Н1 и ждать неделями результат.
Не важно как ТС работает, главное что бы в плюс.
вы сами показали простой, примитивный алгоритм - SL кратно больше тейка, закрытие роботом по +2 спреда. Всё прочее - это додумки и наносное.
Не обижайтесь как вы это делаете традиционно, но прибыль/риск на сделку в трендовых алгоритмах должна быть выше. На скрине - торговля волатильностью, что тоже с одной стороны неплохо, но вы же бились и со всеми ругались за торговлю трендами. ВОТ ЭТОГО НЕТУ
вы сами показали простой, примитивный алгоритм - SL кратно больше тейка, закрытие роботом по +2 спреда. Всё прочее - это додумки и наносное.
Не обижайтесь как вы это делаете традиционно, но прибыль/риск на сделку в трендовых алгоритмах должна быть выше. На скрине - торговля волатильностью, что тоже с одной стороны неплохо, но вы же бились и со всеми ругались за торговлю трендами. ВОТ ЭТОГО НЕТУ
вы сами показали простой, примитивный алгоритм - SL кратно больше тейка, закрытие роботом по +2 спреда. Всё прочее - это додумки и наносное.
Не обижайтесь как вы это делаете традиционно, но прибыль/риск на сделку в трендовых алгоритмах должна быть выше. На скрине - торговля волатильностью, что тоже с одной стороны неплохо, но вы же бились и со всеми ругались за торговлю трендами. ВОТ ЭТОГО НЕТУ
Тренд, волна и канал совершенно разные вещи.
Для меня, например, это так.
У других может быть другое мнение. Они могут торговать по тренду или против. Меня не волнует.
Для кого то тренд, а для меня может быть волна или наоборот.
А закрытие роботом по +2 спреда? Это хуже чем закрываться по СЛ в 20 средов???.)))
Тренд, волна и канал совершенно разные вещи.
Для меня, например, это так.
У других может быть другое мнение. Они могут торговать по тренду или против. Меня не волнует.
Для кого то тренд, а для меня может быть волна или наоборот.
А закрытие роботом по +2 спреда? Это хуже чем закрываться по СЛ в 20 средов???.)))
не, просто система по видимому не знает что такое тестер
а если узнает, то ответ на вопрос самостоятельно посетит Вашу голову
не, просто система по видимому не знает что такое тестер
а если узнает, то ответ на вопрос самостоятельно посетит Вашу голову
Для тестера можно приготовить любую прибыльную ТС.)))
А для рынка этот фокус не пройдет.
Для тестера можно приготовить любую прибыльную ТС.)))
А для рынка этот фокус не пройдет.
согласен
на реале будет по хлеще
реал выберет 20 спредов
;)
согласен
на реале будет по хлеще
реал выберет 20 спредов
;)
Вот так отработала сырая ТСка за день. Ничего в тестере не рисовал. Это демо.))) В этом нет ничего зазорного.
Так может работать АТС без подгонок. 3% в день больше 50% в месяц с минимальным риском.
Всё закрыто. Вот подвал.
Анализировать сделки бесполезно. Даже мне не все понятны. ИИ понимает по своему.
Вот так отработала сырая ТСка за день. Ничего в тестере не рисовал.
Так может работать АТС без подгонок. 3% в день больше 50% в месяц с минимальным риском.
Всё закрыто. Вот подвал.
Анализировать сделки бесполезно. Даже мне не все понятны. ИИ понимает по своему.
но это же сегодня
понедельник, обычно день флета
и тем более демо
а вот если ТС-ка держится на реале более 3-х месяцев, такое не каждому дано