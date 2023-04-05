От теории к практике - страница 1853
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но это же сегодня
понедельник, обычно день флета
и тем более демо
а вот если ТС-ка держится на реале более 3-х месяцев, такое не каждому дано
А если будет не день флета, то АТС даст 25%+ прироста.))
Мне скучно)))
П.с.
Я не выбирал какой то специальный день. Открыл первые попавшиеся пары.
Наседали скорее показать.
Вот хоть такой результат показал, что бы отцепились.
А если будет не день флета, то АТС даст 25%+ прироста.))
Мне скучно)))
П.с.
Я не выбирал какой то специальный день. Открыл первые попавшиеся пары.
Наседали скорее показать.
Вот хоть такой результат показал, что бы отцепились.
как и предполагалось - выдан хоть что, лишь бы отвязли :-)
вот теперь точно не отвяжимся. (по крайней меря я)
потому что результат не соответствуем ранее заявляемому.
PS/ ну не будет человек с опытом, на спор, предъявлять днёвку ближнего понедельника.. не надо говорить "про звёзды не сошлись". Посмотри тему @Олег avtomat - он более упорный чем все, там видно кое чего
А если будет не день флета, то АТС даст 25%+ прироста.))
Мне скучно)))
П.с.
Я не выбирал какой то специальный день. Открыл первые попавшиеся пары.
Наседали скорее показать.
Вот хоть такой результат показал, что бы отцепились.
как и предполагалось - выдан хоть что, лишь бы отвязли :-)
вот теперь точно не отвяжимся. (по крайней меря я)
потому что результат не соответствуем ранее заявляемому.
PS/ ну не будет человек с опытом, на спор, предъявлять днёвку ближнего понедельника.. не надо говорить "про звёзды не сошлись". Посмотри тему @Олег avtomat - он более упорный чем все, там видно кое чего
Мне похи все предъявы. Никому тут ничего не должен и не обязан.
Если у кого есть что показать лучшее за один день? Посмотрю с удовольствием.
Ну нет тут удалых ребят.)) Интрадей не для всех.
Ренат со временем может освоится. Но не скоро.
Чем меньше трейдер говорит - тем выше цена его словам;)
Кто молчит - золотой барельеф на стене.))
Вот так отработала сырая ТСка за день. Ничего в тестере не рисовал. Это демо.))) В этом нет ничего зазорного.
Так может работать АТС без подгонок. 3% в день больше 50% в месяц с минимальным риском.
Всё закрыто. Вот подвал.
Анализировать сделки бесполезно. Даже мне не все понятны. ИИ понимает по своему.
50% в месяц )))
ты давай сигнал открывай. как обещал.
и уровень средств почему-то 98,49. был походу 100.
50% в месяц )))
ты давай сигнал открывай. как обещал.
и уровень средств почему-то 98,49. был походу 100.
Тогда это реал?))
Хочешь сигнал? А что он тебе даст? Какая цель на него смотреть?
Ага! Волки сыты глазами!
Поддерживать его всё равно не буду.
Открыть ради того, что бы постебаться над вами)))
Это можно!!!
Обещал открыть не 9 го, а после 8 го))))))))
Ждите отстоя пены)))))
Ждите отстоя
Именно в это превратили ветку. Понимаю почему AK попрощался.
Именно в это превратили ветку. Понимаю почему AK попрощался.
На новом месте ему не легче. Клюют как белую ворону).