От теории к практике - страница 1851

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Uladzimir Izerski:
Как успехи Уладзимир? Когда моня появится?
 
multiplicator:

Как заработать на случайном блуждании)))

Случайные зароботки на блуждании, надо назвать)))

 
Vladimir Baskakov:
Как успехи Уладзимир? Когда моня появится?

Нормально.

Когда пьяным буду))

Допилю новую АТС, замочу и выставлю.

Некогда фигагнёй заниматься.

Вот сегодня запущен на демо на 4 парах. Исправляю ошибки. Много дел. Не открывает на сигналах, отложки срабатывают. Не всегда выставляет ТП. 

Открытых ордеров нет. Рез= 1.31% за день. Цена входа 5% от депозита на одну пару.

Этого мало. Нет хорошего движения. Даст 15. На 10 ти парах еще больше.

g4

[Удален]  
Uladzimir Izerski:

Нормально.

Когда пьяным буду))

Допилю новую АТС, замочу и выставлю.

Некогда фигагнёй заниматься.

Вот сегодня запущен на демо на 4 парах. Исправляю ошибки. Много дел. Не открывает на сигналах, отложки срабатывают. Не всегда выставляет ТП. 

Открытых ордеров нет. Рез= 1.31% за день. Цена входа 5% от депозита на одну пару.

Этого мало. Нет хорошего движения. Даст 15. На 10 ти парах еще больше.


Великий ты теоретик наш Володя;)
14 лет на рынке, а все демо играешься
 
Vladimir Baskakov:
Великий ты теоретик наш Володя;)
14 лет на рынке, а все демо играешься

Кхе-кхе.))))

АТС это не игра сынок, а инженерная работа. Это постоянное совершенствование.

А мои счета тебя не должны волновать. Совсем.

Назойливый ты. Всю личку загадил. Тфу, паганец.

[Удален]  
Uladzimir Izerski:

Кхе-кхе.))))

АТС это не игра сынок, а инженерная работа. Это постоянное совершенствование.

А мои счета тебя не должны волновать. Совсем.

Назойливый ты. Всю личку загадил. Тфу, паганец.

За столько времени уже что-то должно было родиться. Пацан сказал, пацан сделал. Жду мониторинг
 
Vladimir Baskakov:
За столько времени уже что-то должно было родиться. Пацан сказал, пацан сделал. Жду мониторинг

Глупый ты гусёнок)). Любишь что бы тебя н***

Это последний пост к тебе.

 
Uladzimir Izerski:

Нормально.

Когда пьяным буду))

Допилю новую АТС, замочу и выставлю.

Некогда фигагнёй заниматься.

Вот сегодня запущен на демо на 4 парах. Исправляю ошибки. Много дел. Не открывает на сигналах, отложки срабатывают. Не всегда выставляет ТП. 

Открытых ордеров нет. Рез= 1.31% за день. Цена входа 5% от депозита на одну пару.

Этого мало. Нет хорошего движения. Даст 15. На 10 ти парах еще больше.


не воспримите болезненно, но вход 5% и выхлоп (в среднем 0.1 чего-то там) режутся со стратегиями с прогнозами и по зиг-загам. Время удержания 20 минут всего

Это не ваша стратегия. Просто взят произвольный робот пипсовщик, чтобы отвязались.

 
Maxim Kuznetsov:

не воспримите болезненно, но вход 5% и выхлоп (в среднем 0.1 чего-то там) режутся со стратегиями с прогнозами и по зиг-загам. Время удержания 20 минут всего

Это не ваша стратегия. Просто взят произвольный робот пипсовщик, чтобы отвязались.

5% это залоговая стоимость минимального лота 0,01 при плече 200. Это не риск.

График пятиминутный. Цена топчется на месте и не даёт развиваться стратегии. Но условия заданы так, что бы система не сливалась.

Нет не пользуюсь чужими продуктами. Это одна из моих разработок. Допилю и выставлю на реал сигнал. Но он не будет для подписки. Я не намерен поддерживать его постоянно или торговать в ручную тем более. Чисто для того, что бы удовлетворить ваше любопытство.

[Удален]  
Uladzimir Izerski:

5% это залоговая стоимость минимального лота 0,01 при плече 200. Это не риск.

График пятиминутный. Цена топчется на месте и не даёт развиваться стратегии. Но условия заданы так, что бы система не сливалась.

Нет не пользуюсь чужими продуктами. Это одна из моих разработок. Допилю и выставлю на реал сигнал. Но он не будет для подписки. Я не намерен поддерживать его постоянно или торговать в ручную тем более. Чисто для того, что бы удовлетворить ваше любопытство.

"Но 9 го числа я открою сигнал, чисто для вашего любопытства.)) "
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