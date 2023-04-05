От теории к практике - страница 1851
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Как заработать на случайном блуждании)))
Случайные зароботки на блуждании, надо назвать)))
Как успехи Уладзимир? Когда моня появится?
Нормально.
Когда пьяным буду))
Допилю новую АТС, замочу и выставлю.
Некогда фигагнёй заниматься.
Вот сегодня запущен на демо на 4 парах. Исправляю ошибки. Много дел. Не открывает на сигналах, отложки срабатывают. Не всегда выставляет ТП.
Открытых ордеров нет. Рез= 1.31% за день. Цена входа 5% от депозита на одну пару.
Этого мало. Нет хорошего движения. Даст 15. На 10 ти парах еще больше.
Нормально.
Когда пьяным буду))
Допилю новую АТС, замочу и выставлю.
Некогда фигагнёй заниматься.
Вот сегодня запущен на демо на 4 парах. Исправляю ошибки. Много дел. Не открывает на сигналах, отложки срабатывают. Не всегда выставляет ТП.
Открытых ордеров нет. Рез= 1.31% за день. Цена входа 5% от депозита на одну пару.
Этого мало. Нет хорошего движения. Даст 15. На 10 ти парах еще больше.
Великий ты теоретик наш Володя;)
Кхе-кхе.))))
АТС это не игра сынок, а инженерная работа. Это постоянное совершенствование.
А мои счета тебя не должны волновать. Совсем.
Назойливый ты. Всю личку загадил. Тфу, паганец.
Кхе-кхе.))))
АТС это не игра сынок, а инженерная работа. Это постоянное совершенствование.
А мои счета тебя не должны волновать. Совсем.
Назойливый ты. Всю личку загадил. Тфу, паганец.
За столько времени уже что-то должно было родиться. Пацан сказал, пацан сделал. Жду мониторинг
Глупый ты гусёнок)). Любишь что бы тебя н***
Это последний пост к тебе.
Нормально.
Когда пьяным буду))
Допилю новую АТС, замочу и выставлю.
Некогда фигагнёй заниматься.
Вот сегодня запущен на демо на 4 парах. Исправляю ошибки. Много дел. Не открывает на сигналах, отложки срабатывают. Не всегда выставляет ТП.
Открытых ордеров нет. Рез= 1.31% за день. Цена входа 5% от депозита на одну пару.
Этого мало. Нет хорошего движения. Даст 15. На 10 ти парах еще больше.
не воспримите болезненно, но вход 5% и выхлоп (в среднем 0.1 чего-то там) режутся со стратегиями с прогнозами и по зиг-загам. Время удержания 20 минут всего
Это не ваша стратегия. Просто взят произвольный робот пипсовщик, чтобы отвязались.
не воспримите болезненно, но вход 5% и выхлоп (в среднем 0.1 чего-то там) режутся со стратегиями с прогнозами и по зиг-загам. Время удержания 20 минут всего
Это не ваша стратегия. Просто взят произвольный робот пипсовщик, чтобы отвязались.
5% это залоговая стоимость минимального лота 0,01 при плече 200. Это не риск.
График пятиминутный. Цена топчется на месте и не даёт развиваться стратегии. Но условия заданы так, что бы система не сливалась.
Нет не пользуюсь чужими продуктами. Это одна из моих разработок. Допилю и выставлю на реал сигнал. Но он не будет для подписки. Я не намерен поддерживать его постоянно или торговать в ручную тем более. Чисто для того, что бы удовлетворить ваше любопытство.
5% это залоговая стоимость минимального лота 0,01 при плече 200. Это не риск.
График пятиминутный. Цена топчется на месте и не даёт развиваться стратегии. Но условия заданы так, что бы система не сливалась.
Нет не пользуюсь чужими продуктами. Это одна из моих разработок. Допилю и выставлю на реал сигнал. Но он не будет для подписки. Я не намерен поддерживать его постоянно или торговать в ручную тем более. Чисто для того, что бы удовлетворить ваше любопытство.