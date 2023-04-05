От теории к практике - страница 1863
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Как думаете, если бы Ренат и Че встретились в реале, у них получилось бы наконец?.. ну, в смысле - романтические отношения. :)
Забили бы друг друга труселями с криками "У меня грааль" - "Нет, у меня грааль!".
Не переживайте, вернётся, когда надоест там всем своим волбешником)
Забили бы друг друга труселями с криками "У меня грааль" - "Нет, у меня грааль!".
не
у нас разные стратегии
Как думаете, если бы Ренат и Че встретились в реале, у них получилось бы наконец?.. ну, в смысле - романтические отношения. :)
не
у нас разные стратегии
Ну смысл то один ведь?
Добиться высот в этой жизни - заработать кучу бабла на форексе и перебраться в Москву?
Что-то сломалось у ТС, просадка уже больше чем прибыль за декабрь.
Дык на форексе молитвы не помогают. Форекс любого разденет, особенно, если нет ограничения убытков.
Что-то сломалось у ТС, просадка уже больше чем прибыль за декабрь.
Что мертво, умереть не может. ))
Что-то сломалось у ТС, просадка уже больше чем прибыль за декабрь.
я так и знал.
это не сломалось, это такая система.
много маленьких прибылей и потом большой убыток.
в среднем прибыль выходит в ноль.
Дык на форексе молитвы не помогают. Форекс любого разденет, особенно, если нет ограничения убытков.