От теории к практике - страница 1863

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Макс:
Как думаете, если бы Ренат и Че встретились в реале, у них получилось бы наконец?.. ну, в смысле - романтические отношения. :)

Забили бы друг друга труселями с криками "У меня грааль" - "Нет, у меня грааль!".

 
Aleksey Nikolayev:

Не переживайте, вернётся, когда надоест там всем своим волбешником)

Не, не вернется. Здесь всё поросло мхом, заболотилось и сгнило. Ветка по сути умерла. А там свежая кровь. Бурления и страсти.
 
Дмитрий:

Забили бы друг друга труселями с криками "У меня грааль" - "Нет, у меня грааль!".

не

у нас разные стратегии

 
Макс:
Как думаете, если бы Ренат и Че встретились в реале, у них получилось бы наконец?.. ну, в смысле - романтические отношения. :)
Renat Akhtyamov:

не

у нас разные стратегии

Ну смысл то один ведь?

Добиться высот в этой жизни - заработать кучу бабла на форексе и перебраться в Москву?


 
Что-то сломалось у ТС, просадка уже больше чем прибыль за декабрь.
 
Evgeniy Chumakov:
Что-то сломалось у ТС, просадка уже больше чем прибыль за декабрь.

Дык на форексе молитвы не помогают. Форекс любого разденет, особенно, если нет ограничения убытков.

 
Evgeniy Chumakov:
Что-то сломалось у ТС, просадка уже больше чем прибыль за декабрь.

Что мертво, умереть не может. ))

 
Evgeniy Chumakov:
Что-то сломалось у ТС, просадка уже больше чем прибыль за декабрь.

я так и знал.

это не сломалось, это такая система.
много маленьких прибылей и потом большой убыток.

в среднем прибыль выходит в ноль.

 
Сколько мониторингов Изерский открыл, а то меня давно не было на форуме?
 
khorosh:

Дык на форексе молитвы не помогают. Форекс любого разденет, особенно, если нет ограничения убытков.

На форексе даже волшебники не помогают, которых он нещадно пиарил в двух своих постах на другом форуме.
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