От теории к практике - страница 1829

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danminin:


смотришь их мониторинги. *овно *овном.

но они убеждены, что хорошие трейдеры.

психи, короче.


Наверное самое дельное сообщение за три страницы.

 
Aleksey Nikolayev:

Теперь же можно прямо в МТ нарисовать замечательную вращающуюся 3д-картинку матрицы корреляции.

Покажи наглядный пример. Как это хоть выглядит?

 
Uladzimir Izerski:

Покажи наглядный пример. Как это хоть выглядит?

 
Aleksey Nikolayev:

Ага. Красиво. Спасибо.

А ты можешь такие шедевры создавать?

У меня есть столбиковые графики. Хотелось бы в 3Д построении оформить.

 
Uladzimir Izerski:

Ага. Красиво. Спасибо.

А ты можешь такие шедевры создавать?

У меня есть столбиковые графики. Хотелось бы в 3Д построении оформить.

фриланс

 
Aleksey Nikolayev:

фриланс

Ага. Спасибо за подсказку.

 
Maxim Dmitrievsky:

спасибо, Александр, а в минутках нет?

Вот данные на минутках и мои ряды для пары AUDCHF за 04-15.11.2019

На собственных рядах моя ТС дает порядка 95% прибыльных сделок, а на минутках примерно 75%. Разница есть и она существенная. Более того, я знаю в чем эта разница заключается.

Поэтому, мне интересно - увидит хоть что-то нейросеть. Если - нет, извини Макс, тему применения МО на рынке буду считать для себя закрытой...

Если нужно больше данных - то придется до конца декабря подождать. В этом месяце файлы со сбоями записались - сейчас разбираюсь почему...

Будут пожелания к бОльшему прореживанию для преодоления комиссии и спреда - постараюсь сделать.

Файлы:
TimeSeries_November_2019.zip  159 kb
[Удален]  
Alexander_K:

Вот данные на минутках и мои ряды для пары AUDCHF за 04-15.11.2019

На собственных рядах моя ТС дает порядка 95% прибыльных сделок, а на минутках примерно 75%. Разница есть и она существенная. Более того, я знаю в чем эта разница заключается.

Поэтому, мне интересно - увидит хоть что-то нейросеть. Если - нет, извини Макс, тему применения МО на рынке буду считать для себя закрытой...

Если нужно больше данных - то придется до конца декабря подождать. В этом месяце файлы со сбоями записались - сейчас разбираюсь почему...

Будут пожелания к бОльшему прореживанию для преодоления комиссии и спреда - постараюсь сделать.

Сапсибо, я поверчу эти ряды вокруг оси искусственной головы, и доложу о результатах

 

Поддержу Фокусника.

И только системы на нейронных сетях (граали) могут быть рассказаны всему миру, потому что не важен сам полином, а метод его получения. Но вот в чём ты абсолютно прав, хочется поговорить и нес кем:-( По статистике на каждые 100 тысяч населения приходится всего один трейдер, я имею ввиду тот кто реально занимается торговлей, а не построением систем, это мне рассказал товарищ когда мы просто вцепились друг другу в уши в тот вечер. То есть нас было двое и еще примерно два-3 человека где то шлялись в нашем городе. Трейдеры, которые понимают что такое рынок и трезво оценивают ситуацию в целом. Да я планирую поделится своим опытом но не думайте что я разжую Вам и в рот положу систему, нет. Вы вспышку свою как грится прое..... тогда, когда она была один день в свободном доступе :-)

 
Aleksey Nikolayev:

одно могу сказать

парни действительно роют в правильном направлении

но столько пар никчему, ибо система получится убыточной, кроссы в топку

там и без 3D норм индик получается

а потом и он не нужон

маленечко формул подкину, прикольненьких:


но прикол не в этом, а в том что работая с приращениями, знак умножения спокойно можно заменить на "+", а деления на "-"

результат будет идентичен

однако это баловство, Грааля там нет

также добавлю, что расчет корреляции приводит к появлению сигнала, который сильно отстает от реального взаимодействия мажоров между собой и может только запутать
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