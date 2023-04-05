От теории к практике - страница 1829
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смотришь их мониторинги. *овно *овном.
но они убеждены, что хорошие трейдеры.
психи, короче.
Наверное самое дельное сообщение за три страницы.
Теперь же можно прямо в МТ нарисовать замечательную вращающуюся 3д-картинку матрицы корреляции.
Покажи наглядный пример. Как это хоть выглядит?
Покажи наглядный пример. Как это хоть выглядит?
#61
#61
Ага. Красиво. Спасибо.
А ты можешь такие шедевры создавать?
У меня есть столбиковые графики. Хотелось бы в 3Д построении оформить.
Ага. Красиво. Спасибо.
А ты можешь такие шедевры создавать?
У меня есть столбиковые графики. Хотелось бы в 3Д построении оформить.
фриланс
фриланс
Ага. Спасибо за подсказку.
спасибо, Александр, а в минутках нет?
Вот данные на минутках и мои ряды для пары AUDCHF за 04-15.11.2019
На собственных рядах моя ТС дает порядка 95% прибыльных сделок, а на минутках примерно 75%. Разница есть и она существенная. Более того, я знаю в чем эта разница заключается.
Поэтому, мне интересно - увидит хоть что-то нейросеть. Если - нет, извини Макс, тему применения МО на рынке буду считать для себя закрытой...
Если нужно больше данных - то придется до конца декабря подождать. В этом месяце файлы со сбоями записались - сейчас разбираюсь почему...
Будут пожелания к бОльшему прореживанию для преодоления комиссии и спреда - постараюсь сделать.
Вот данные на минутках и мои ряды для пары AUDCHF за 04-15.11.2019
На собственных рядах моя ТС дает порядка 95% прибыльных сделок, а на минутках примерно 75%. Разница есть и она существенная. Более того, я знаю в чем эта разница заключается.
Поэтому, мне интересно - увидит хоть что-то нейросеть. Если - нет, извини Макс, тему применения МО на рынке буду считать для себя закрытой...
Если нужно больше данных - то придется до конца декабря подождать. В этом месяце файлы со сбоями записались - сейчас разбираюсь почему...
Будут пожелания к бОльшему прореживанию для преодоления комиссии и спреда - постараюсь сделать.
Сапсибо, я поверчу эти ряды вокруг оси искусственной головы, и доложу о результатах
Поддержу Фокусника.
И только системы на нейронных сетях (граали) могут быть рассказаны всему миру, потому что не важен сам полином, а метод его получения. Но вот в чём ты абсолютно прав, хочется поговорить и нес кем:-( По статистике на каждые 100 тысяч населения приходится всего один трейдер, я имею ввиду тот кто реально занимается торговлей, а не построением систем, это мне рассказал товарищ когда мы просто вцепились друг другу в уши в тот вечер. То есть нас было двое и еще примерно два-3 человека где то шлялись в нашем городе. Трейдеры, которые понимают что такое рынок и трезво оценивают ситуацию в целом. Да я планирую поделится своим опытом но не думайте что я разжую Вам и в рот положу систему, нет. Вы вспышку свою как грится прое..... тогда, когда она была один день в свободном доступе :-)
#61
одно могу сказать
парни действительно роют в правильном направлении
но столько пар никчему, ибо система получится убыточной, кроссы в топку
там и без 3D норм индик получается
а потом и он не нужон
маленечко формул подкину, прикольненьких:
но прикол не в этом, а в том что работая с приращениями, знак умножения спокойно можно заменить на "+", а деления на "-"
результат будет идентичен
однако это баловство, Грааля там неттакже добавлю, что расчет корреляции приводит к появлению сигнала, который сильно отстает от реального взаимодействия мажоров между собой и может только запутать