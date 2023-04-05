От теории к практике - страница 1833

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Maxim Dmitrievsky:

там обычно премиум надо подключать, что бы вытащить что-то нормальное. И не понятно какого качества

лучше бы какой-нибудь качественный проверенный фри источник

А местный календарь непригоден для этого?

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Aleksey Nikolayev:

А местный календарь непригоден для этого?

не знаю, не смотрел

 
Макс:
У тебя менталитет неудачника, знаешь это?)
Пока не поймешь(если когда-нибудь поймешь), как деньги и успех меняют человека, до тех пор будешь такую наивную чушь писать.

Вчёра нарвался на обновление форума, когда писал тебе ответ. Естественно у меня его нет, потому что не начал торговать на Моекс. Но и на семинаре я тебе не дам ничего в руки, только куча идей которые каждый сможет использовать в своих систем ах делая по аналогии. Такая игра. Wizard2018 сказал лишь одну фразу на ветке в моём присутствии и он знал что я на месте. Это фраза была вектором направления в работе получив моё дополнительно представление о природе предобработки. А ты бы так мог Макс одной фразой направить человека в работу по правильному пути? Нет ну тогда и не п.. ди, ну ты меня понял :-)

А в целом он зануда ешё тот. Старый уже. Ворчливый :-)
 
Макс:

Еще один.

Мониторинг сначала покажи, потом уже жуй, ложи, делай вспышки))

Да я бы с удовольствием тебе бы его не показал если бы он у меня был. Но специально для тебя получается сделал, как знал что пригодится. Вуаля.

SkyNet 3.0 собственной персоны.

Meta Trader5, Инструмент Si, Moex, рыбка карась игра началась. Правда в реале пока не торгует, осталось решить вопрос с кодом в  OnTicks. Так вот, заплатил я 200 рублей чтобы получить вот такой набор моделей.

Надеюсь не нужно объяснять что значат эти цифры? Если нужно приходите на семинар, там объясню :-)

[Удален]  
Mihail Marchukajtes:

Да я бы с удовольствием тебе бы его не показал если бы он у меня был. Но специально для тебя получается сделал, как знал что пригодится. Вуаля.

SkyNet 3.0 собственной персоны.

Meta Trader5, Инструмент Si, Moex, рыбка карась игра началась. Правда в реале пока не торгует, осталось решить вопрос с кодом в  OnTicks. Так вот, заплатил я 200 рублей чтобы получить вот такой набор моделей.

Надеюсь не нужно объяснять что значат эти цифры? Если нужно приходите на семинар, там объясню :-)

Где будет семинар? И когда..

 
jori77:

Где будет семинар? И когда..

Скорее уже через пятницу в 19:00 по МСК на ютюб. Ссылка будет в ветке машинного обучения дополнительно.
 

Странные вещи я тут замечаю.

Какой Грааль, здесь по моему печаль беда

Люди сами с собой разговаривают

Дурка


 
EgorKim:

Странные вещи я тут замечаю.

Какой Грааль, здесь по моему печаль беда

Люди сами с собой разговаривают

Дурка


Да я просто люблю поговорить с умными людьми :-))))))
[Удален]  
Mihail Marchukajtes:
Да я просто люблю поговорить с умными людьми :-))))))

такого маркетинга я еще не видел ))

 
Maxim Dmitrievsky:

такого маркетинга я еще не видел ))

Тонкая форма сарказма, я бы сказал :-)
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