От теории к практике - страница 1833
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там обычно премиум надо подключать, что бы вытащить что-то нормальное. И не понятно какого качества
лучше бы какой-нибудь качественный проверенный фри источник
А местный календарь непригоден для этого?
А местный календарь непригоден для этого?
не знаю, не смотрел
У тебя менталитет неудачника, знаешь это?)
Вчёра нарвался на обновление форума, когда писал тебе ответ. Естественно у меня его нет, потому что не начал торговать на Моекс. Но и на семинаре я тебе не дам ничего в руки, только куча идей которые каждый сможет использовать в своих систем ах делая по аналогии. Такая игра. Wizard2018 сказал лишь одну фразу на ветке в моём присутствии и он знал что я на месте. Это фраза была вектором направления в работе получив моё дополнительно представление о природе предобработки. А ты бы так мог Макс одной фразой направить человека в работу по правильному пути? Нет ну тогда и не п.. ди, ну ты меня понял :-)А в целом он зануда ешё тот. Старый уже. Ворчливый :-)
Еще один.
Мониторинг сначала покажи, потом уже жуй, ложи, делай вспышки))
Да я бы с удовольствием тебе бы его не показал если бы он у меня был. Но специально для тебя получается сделал, как знал что пригодится. Вуаля.
SkyNet 3.0 собственной персоны.
Meta Trader5, Инструмент Si, Moex, рыбка карась игра началась. Правда в реале пока не торгует, осталось решить вопрос с кодом в OnTicks. Так вот, заплатил я 200 рублей чтобы получить вот такой набор моделей.
Надеюсь не нужно объяснять что значат эти цифры? Если нужно приходите на семинар, там объясню :-)
Да я бы с удовольствием тебе бы его не показал если бы он у меня был. Но специально для тебя получается сделал, как знал что пригодится. Вуаля.
SkyNet 3.0 собственной персоны.
Meta Trader5, Инструмент Si, Moex, рыбка карась игра началась. Правда в реале пока не торгует, осталось решить вопрос с кодом в OnTicks. Так вот, заплатил я 200 рублей чтобы получить вот такой набор моделей.
Надеюсь не нужно объяснять что значат эти цифры? Если нужно приходите на семинар, там объясню :-)
Где будет семинар? И когда..
Где будет семинар? И когда..
Странные вещи я тут замечаю.
Какой Грааль, здесь по моему печаль беда
Люди сами с собой разговаривают
Дурка
Странные вещи я тут замечаю.
Какой Грааль, здесь по моему печаль беда
Люди сами с собой разговаривают
Дурка
Да я просто люблю поговорить с умными людьми :-))))))
такого маркетинга я еще не видел ))
такого маркетинга я еще не видел ))