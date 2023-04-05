От теории к практике - страница 910
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Давайте посмотрим на мои графики:
1. По верхнему графику - вход относительно скользящей средней был не совсем удачным на 125.414 и применение более точной средней лишь немного улучшило бы ситуацию до 125.518 (это я уже проверил)
2. Вход по индикатору Колдуна (нижний график) был бы гораздо точнее - в районе 125.630
3. Остается принципиальным вопрос - почему это теперь цена обязательно пойдет вниз, к средней?!
4. Ответ: помимо общих соображений, что вокруг средней обязательно должно, да просто обязано сформироваться одномодальное распределение, мы также помним, что АКФ на рынке не является функцией Хевисайда, а близка, при определенных условиях, к экспоненциально убывающей функции, т.е. выполняются требования процесса Орнштейна-Уленбека с гарантией возврата к средней.
5. Итог: в ближайшие 6 часов торгов - вниз!
Ну вот собственно, что и требовалось доказать
Ну вот собственно, что и требовалось доказать, можно было и не закрываться в минусе:
(флет я чуток назвал по своему, мне так больше нравится)
Это факт события.
А как вы прогнозируете изменение тенденции по движению цены на валютных парах?
Это и есть самая важная составляющая успеха.
Это факт события.
А как вы прогнозируете изменение тенденции по движению цены на валютных парах?
Это и есть самая важная составляющая успеха.
это из другой системы скрин, обычный теханализ
немножко на старых данных (только что проверил цены)
прогнозирующая модель пока не готова
это из другой системы скрин
прогнозная модель пока не готова
Так нормально. Мы всегда должны совершенствоваться , что бы не плестись в хвосте .
О как, плавно перешли в клуб психооноалк(г)олитиков. А что же будет когда перевалит за 1000-и страниц?
У всех участников дискуссий на лицо шизоидное расстройство личности. Особую опасность представляют мужик с медведем на флюгере дома, прием такого пациента опасен без пары крепких санитаров на подхвате, а также мужик с двумя никами постоянно ссылающийся на чьего то кота и смотрящий на числа через окна - без стационара(с толстым хвостом) тут не обойтись.)))
Ну сами посудите, какой нормальный человек, будет искать среди набора чисел: игроков, окна, части тела человека, животных(хвосты) и объекты ж/д инфраструктуры??? ;)
По следам классиков - нет здоровых людей, есть недообследованные.
Ваше добровольное прибытие в диспансер приветствуется. Тут все такие. А вы наилучший)))
вот текущая картинка
Не против. Можно и так.
Но сказав SELL должна быть явная точка остановки, без этого нет смысла вести ....
Не против. Можно и так.
Но сказав SELL должна быть явная точка остановки, без этого нет смысла вести ....
это понятно, она естественно есть
просто скрыта от посторонних глазкотртренд меня не интересует, поэтому показал кое что из старенького
это понятно, она естественно есть
просто скрыта от посторонних глазкотртренд меня не интересует, поэтому показал кое что из старенького
Скрытые глаза понятно.А где тогда прогноз?
Извините господа за дотошность?
О как, плавно перешли в клуб психооноалк(г)олитиков. А что же будет когда перевалит за 1000-и страниц?
У всех участников дискуссий на лицо шизоидное расстройство личности. Особую опасность представляют мужик с медведем на флюгере дома, прием такого пациента опасен без пары крепких санитаров на подхвате, а также мужик с двумя никами постоянно ссылающийся на чьего то кота и смотрящий на числа через окна - без стационара(с толстым хвостом) тут не обойтись.)))
Ну сами посудите, какой нормальный человек, будет искать среди набора чисел: игроков, окна, части тела человека, животных(хвосты) и объекты ж/д инфраструктуры??? ;)
По следам классиков - нет здоровых людей, есть недообследованные.
О как, плавно перешли в клуб психооноалк(г)олитиков.
Мне нравиться, что клуб пополняется такими замечательными пиплами. Velcom/
Не могу обойти мимо таких замечательных личностей.
Правильно подмечено. Есть читатели, а если есть читатели появятся и писатели. Логично. Иначе ветка заглохла бы на первых страницах.
А если муравейник под рюмашку пошевелить. Самое то))) Мы же мужики. Нужен адреналин. Не идти же громить киоски)). Мороз холодно.
Ваше добровольное прибытие в диспансер приветствуется. Тут все такие. А вы наилучший)))
О как, плавно перешли в клуб психооноалк(г)олитиков.
Мне нравиться, что клуб пополняется такими замечательными пиплами. Velcom/
Не могу обойти мимо таких замечательных личностей.
Сори что не поддержал дискуссию, пока искал свою шляпу Наполеона и фомку для киоска, тестер mt4 подкинул ребус - на полной скорости по ценам открытия и контрольным точкам пропускает бары в тестируемом индикаторе, но в еще раз накинутом этом же индикаторе в этом же тестировании все "ок" - как это все возможно одновременно, ума не приложу.