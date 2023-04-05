От теории к практике - страница 899

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Martin Cheguevara:

Так...Ты это не расстраивайся так...этому есть несколько причин

1. Ты открыл сделку прямиком в случайном блуждании


Каким образом ты определил этот пункт? Или тоже - секрет, как у лопоухого Баса (secret который)?

 
Martin Cheguevara:

время покажет кто был прав в любом случае

это не есть постфактум

24 января был сделан прогноз на 12 будущих дней по 28 парам

прошедшей недели и половины предыдущей перед ней не хватит проверить?

 
Alexander_K:

В любой.

Да, 100% лучше бы было из-за более шустрой средней.


В K2 сообщил.

 
Alexander_K:

Каким образом ты определил этот пункт? Или тоже - секрет, как у лопоухого Баса (secret который)?

тут все достаточно очевидно.

если пойдет BUY будет высокая волатильность цена уйдет в сносящий все стопы флэт

если пойдет SELL то бахнет так что покупателям мало не покажется)

в моем анализе нет ни периодов расчета и прочей чепухи 

анализ проводится цены относительно самой себя поэтому результат абсолютен и не поменяется ни при каких обстоятельствах изменения настроек.

фокус в том что если бахнет вниз то волатильность снизится, бахнет наверх волатильность вырастет поэтому в любом случае на SELL и безопаснее и по крайней мере обоснованно

 
Martin Cheguevara:

тут все достаточно очевидно.

если пойдет BUY будет высокая волатильность цена уйдет в сносящий все стопы флэт

если пойдет SELL то бахнет так что покупателям мало не покажется)

в моем анализе нет ни периодов расчета и прочей чепухи 

анализ проводится цены относительно самой себя поэтому результат абсолютен и не поменяется ни при каких обстоятельствах изменения настроек.

Интересно.

 
Alexander_K:

Интересно.

если пойдет на BUY то будь уверен проиграют все)

 
Martin Cheguevara:

если пойдет на BUY то будь уверен проиграют все)

а вот с этим я согласен на 100%

почти все, так скажем...

;)

 
Renat Akhtyamov:

а вот с этим я согласен

;)

ну почти все...

ну Ты нет конечно )) Ты ж матерый как я,  выйдешь вовремя на случайном блуждании в свою пользу и все) а остальные будут надеяться и проиграют)) Не спооорю не спорю)))

 
Martin Cheguevara:

ну Ты нет конечно )) Ты ж матерый как я,  выйдешь вовремя на случайном блуждании в свою пользу и все) а остальные будут надеяться и проиграют)) Не спооорю не спорю)))

не, не в этом дело

не нужно как все

нужно против всех

© new-rena

 
Renat Akhtyamov:

не, не в этом дело

не нужно как все

нужно против всех

ахах) Ага ) куда?? на BUY или SELL или в  брокеры?)))

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