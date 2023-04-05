От теории к практике - страница 899
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Так...Ты это не расстраивайся так...этому есть несколько причин
1. Ты открыл сделку прямиком в случайном блуждании
Каким образом ты определил этот пункт? Или тоже - секрет, как у лопоухого Баса (secret который)?
время покажет кто был прав в любом случае
это не есть постфактум
24 января был сделан прогноз на 12 будущих дней по 28 парам
прошедшей недели и половины предыдущей перед ней не хватит проверить?
В любой.
Да, 100% лучше бы было из-за более шустрой средней.
В K2 сообщил.
Каким образом ты определил этот пункт? Или тоже - секрет, как у лопоухого Баса (secret который)?
тут все достаточно очевидно.
если пойдет BUY будет высокая волатильность цена уйдет в сносящий все стопы флэт
если пойдет SELL то бахнет так что покупателям мало не покажется)
в моем анализе нет ни периодов расчета и прочей чепухи
анализ проводится цены относительно самой себя поэтому результат абсолютен и не поменяется ни при каких обстоятельствах изменения настроек.
фокус в том что если бахнет вниз то волатильность снизится, бахнет наверх волатильность вырастет поэтому в любом случае на SELL и безопаснее и по крайней мере обоснованно
тут все достаточно очевидно.
если пойдет BUY будет высокая волатильность цена уйдет в сносящий все стопы флэт
если пойдет SELL то бахнет так что покупателям мало не покажется)
в моем анализе нет ни периодов расчета и прочей чепухианализ проводится цены относительно самой себя поэтому результат абсолютен и не поменяется ни при каких обстоятельствах изменения настроек.
Интересно.
Интересно.
если пойдет на BUY то будь уверен проиграют все)
если пойдет на BUY то будь уверен проиграют все)
а вот с этим я согласен на 100%
почти все, так скажем...
;)
а вот с этим я согласен
;)
ну почти все...
ну Ты нет конечно )) Ты ж матерый как я, выйдешь вовремя на случайном блуждании в свою пользу и все) а остальные будут надеяться и проиграют)) Не спооорю не спорю)))
ну Ты нет конечно )) Ты ж матерый как я, выйдешь вовремя на случайном блуждании в свою пользу и все) а остальные будут надеяться и проиграют)) Не спооорю не спорю)))
не, не в этом дело
не нужно как все
нужно против всех
© new-rena
не, не в этом дело
не нужно как всенужно против всех
ахах) Ага ) куда?? на BUY или SELL или в брокеры?)))