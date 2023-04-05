От теории к практике - страница 1896

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Renat Akhtyamov:

Он пишет всего в 2-х случаях:

- с похмелья

- на веселе

и как всегда не в попад, тупо тролль.

Скорее кроль, судя по плодовитости
 
<===== 2020 =====>
Готовы к новым свершениям?
 
Uladzimir Izerski:

Детям моник. Тупым гармоник т.е АТС.

Нормально для среднестатистического клиента форума)))

Козе — баянпопу — гармонь, Икону — папуасу!))

(В. Высоцкий)

 

Статья, в которой память волатильности и негауссовость приращений объясняется нестационарностью.

Сайт автора статьи, достаточно интересный.

 
khorosh:

Козе — баянпопу — гармонь, Икону — папуасу!))

(В. Высоцкий)

Еще есть ножницы которые в определённых местах обрезают депозиты.)

Выглядят конкретно так. В таких ножницах цена всегда не предсказуема.

EURUSD_1Daily

 
Uladzimir Izerski:

Еще есть ножницы которые в определённых местах обрезают депозиты.)

Выглядят конкретно так. В таких ножницах цена всегда не предсказуема.

пятничная свечка вообще как бы не к месту - не от туда выросла и не туда вросла ;)

понаблюдаем, что будет дальше...

---

Владимир, а откуда у тебя 10-ти-центовый кредит? ;)

 
Renat Akhtyamov:

пятничная свечка вообще как бы не к месту - не от туда выросла и не туда вросла ;)

понаблюдаем, что будет дальше...

---

Владимир, а откуда у тебя 10-ти-центовый кредит? ;)

Это талисман от ДЦ, что бы больше не сливался счёт;)

hahaha

ГЫ-гы)))

 
Uladzimir Izerski:

Это талисман от ДЦ, что бы больше не сливался счёт;)

ГЫ-гы)))

в смысле?

не дают чтоли подняться с 10 центов?

ай-яй-яй ... (((

[Удален]  
Uladzimir Izerski:

Это талисман от ДЦ, что бы больше не сливался счёт;)

ГЫ-гы)))

Ссылку бы на сигнал сей, интересно детали посмотреть. 

 
Aleksandr Volotko:

Ссылку бы на сигнал сей, интересно детали посмотреть. 

Ссылку в личку только могу скинуть. Нет дозволу))

Найти можно пользователя с цифрой 2019 в "тенденциях" на последних страницах. Не меня))) Просто картинка понравилась.

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