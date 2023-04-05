От теории к практике - страница 1896
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Он пишет всего в 2-х случаях:
- с похмелья
- на веселе
и как всегда не в попад, тупо тролль.
Детям моник. Тупым гармоник т.е АТС.
Нормально для среднестатистического клиента форума)))
Козе — баян, попу — гармонь, Икону — папуасу!))
(В. Высоцкий)
Статья, в которой память волатильности и негауссовость приращений объясняется нестационарностью.
Сайт автора статьи, достаточно интересный.
Козе — баян, попу — гармонь, Икону — папуасу!))
(В. Высоцкий)
Еще есть ножницы которые в определённых местах обрезают депозиты.)
Выглядят конкретно так. В таких ножницах цена всегда не предсказуема.
Еще есть ножницы которые в определённых местах обрезают депозиты.)
Выглядят конкретно так. В таких ножницах цена всегда не предсказуема.
пятничная свечка вообще как бы не к месту - не от туда выросла и не туда вросла ;)
понаблюдаем, что будет дальше...
---
Владимир, а откуда у тебя 10-ти-центовый кредит? ;)
пятничная свечка вообще как бы не к месту - не от туда выросла и не туда вросла ;)
понаблюдаем, что будет дальше...
---
Владимир, а откуда у тебя 10-ти-центовый кредит? ;)
Это талисман от ДЦ, что бы больше не сливался счёт;)
ГЫ-гы)))
Это талисман от ДЦ, что бы больше не сливался счёт;)
ГЫ-гы)))
в смысле?
не дают чтоли подняться с 10 центов?
ай-яй-яй ... (((
Это талисман от ДЦ, что бы больше не сливался счёт;)
ГЫ-гы)))
Ссылку бы на сигнал сей, интересно детали посмотреть.
Ссылку бы на сигнал сей, интересно детали посмотреть.
Ссылку в личку только могу скинуть. Нет дозволу))
Найти можно пользователя с цифрой 2019 в "тенденциях" на последних страницах. Не меня))) Просто картинка понравилась.