От теории к практике - страница 1798

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jori77:

Думаю, эквити-таки лопнуло.

вот чтобы такого не произошло, надо правильно посчитать риск, с учетом рекомендаций Евросоюза к максимальному отклонению цены в валютной змее

и плюсом, все движение должно оказаться на торговом счету

при этом все-таки возможен реинвест

лично я сегодня пересмотрел расчет риска

теперь нихай пашет годами

 
Maxim Kuznetsov:

система в общем устроена так, чтобы массово не работал принцип "купил держи".

на горизонте в год: среднее движение за год не превышает разницы процентных ставок, и толпа "держателей" в среднем выгадает не больше инфляции, то есть примерно как банковский депозит.
При этом будет сколько-то персон огребших значительно больше и много кто влетит. Игра с 0-вой суммой.

Это происходит благодаря гипотезе, которую я выдвинул выше. Нужно создать математическую модель этого, простого, процесса и посмотреть как он работает. Предполагаю, что, все-таки, суммы реальные, а не нулевые.

 
Maxim Kuznetsov:

система в общем устроена так, чтобы массово не работал принцип "купил держи".

на горизонте в год: среднее движение за год не превышает разницы процентных ставок, и толпа "держателей" в среднем выгадает не больше инфляции, то есть примерно как банковский депозит.
При этом будет сколько-то персон огребших значительно больше и много кто влетит. Игра с 0-вой суммой.

архив процентных ставок (перезалил)

Файлы:
CurrencyRates.zip  52 kb
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Renat Akhtyamov:

архив процентных ставок (перезалил)

И, куда это, применить ? или, что нас ждёт - от этих ставок? 

Снимок

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Aleksandr Klapatyuk:

И, куда это, применить ? или, что нас ждёт - от этих ставок? 


Нирвана

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jori77:

Нирвана

нервов - хватает и без ставок 
 
Aleksandr Klapatyuk:

И, куда это, применить ? или, что нас ждёт - от этих ставок? 

Максим говорит что в этом что то есть

вопрос к нему

 
Aleksandr Klapatyuk:
нервов - хватает и без ставок 

Нирвана, это как раз наоборот )

​​​​​​​Нирвана - понятие в ряде религиозно-философских традиций, обозначающее состояние освобождения от страданий.

В общеупотребительном смысле нирвана - это состояние, при котором отсутствуют страданиястрасти; состояние умиротворённости, наивысшего счастья.

Трансцендентное состояние непроходящего покоя и удовлетворённости.

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Vitaly Muzichenko:

Нирвана, это как раз наоборот )

​​​​​​​Нирвана - понятие в ряде религиозно-философских традиций, обозначающее состояние освобождения от страданий.

В общеупотребительном смысле нирвана - это состояние, при котором отсутствуют страданиястрасти; состояние умиротворённости, наивысшего счастья.

Трансцендентное состояние непроходящего покоя и удовлетворённости.

Тогда - я хочу, Нирвану !!!

 
jori77:

Нирвана

Если внимательно вникнуть в суть, то получается, что спекулянт всегда является покупателем.

Сначала он покупает одну валюту, а потом в обратку другую. Не важно, что спред снимается за один раз.

А вот клиент в банке поменял валюту и пошел в супермаркет. Ему в обратку выкупать не надо.

)))

Чувствуете разницу? 

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