От теории к практике - страница 1798
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Думаю, эквити-таки лопнуло.
вот чтобы такого не произошло, надо правильно посчитать риск, с учетом рекомендаций Евросоюза к максимальному отклонению цены в валютной змее
и плюсом, все движение должно оказаться на торговом счету
при этом все-таки возможен реинвест
лично я сегодня пересмотрел расчет риска
теперь нихай пашет годами
система в общем устроена так, чтобы массово не работал принцип "купил держи".
на горизонте в год: среднее движение за год не превышает разницы процентных ставок, и толпа "держателей" в среднем выгадает не больше инфляции, то есть примерно как банковский депозит.
При этом будет сколько-то персон огребших значительно больше и много кто влетит. Игра с 0-вой суммой.
Это происходит благодаря гипотезе, которую я выдвинул выше. Нужно создать математическую модель этого, простого, процесса и посмотреть как он работает. Предполагаю, что, все-таки, суммы реальные, а не нулевые.
система в общем устроена так, чтобы массово не работал принцип "купил держи".
на горизонте в год: среднее движение за год не превышает разницы процентных ставок, и толпа "держателей" в среднем выгадает не больше инфляции, то есть примерно как банковский депозит.
При этом будет сколько-то персон огребших значительно больше и много кто влетит. Игра с 0-вой суммой.
архив процентных ставок (перезалил)
архив процентных ставок (перезалил)
И, куда это, применить ? или, что нас ждёт - от этих ставок?
И, куда это, применить ? или, что нас ждёт - от этих ставок?
Нирвана
Нирвана
И, куда это, применить ? или, что нас ждёт - от этих ставок?
Максим говорит что в этом что то есть
вопрос к нему
нервов - хватает и без ставок
Нирвана, это как раз наоборот )
Нирвана - понятие в ряде религиозно-философских традиций, обозначающее состояние освобождения от страданий.
В общеупотребительном смысле нирвана - это состояние, при котором отсутствуют страдания, страсти; состояние умиротворённости, наивысшего счастья.
Трансцендентное состояние непроходящего покоя и удовлетворённости.
Нирвана, это как раз наоборот )
Нирвана - понятие в ряде религиозно-философских традиций, обозначающее состояние освобождения от страданий.
В общеупотребительном смысле нирвана - это состояние, при котором отсутствуют страдания, страсти; состояние умиротворённости, наивысшего счастья.
Трансцендентное состояние непроходящего покоя и удовлетворённости.
Тогда - я хочу, Нирвану !!!
Нирвана
Если внимательно вникнуть в суть, то получается, что спекулянт всегда является покупателем.
Сначала он покупает одну валюту, а потом в обратку другую. Не важно, что спред снимается за один раз.
А вот клиент в банке поменял валюту и пошел в супермаркет. Ему в обратку выкупать не надо.
)))
Чувствуете разницу?