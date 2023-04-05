От теории к практике - страница 1800

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Evgeniy Chumakov:


Конечно , только нужна формулЕ ... говорили она есть на каждом углу,  все пересмотрел не нашел ))

Это не кнопка "бабло"))

А скорее наоборот. 

"Принципы" нужно под себя и под свои задачи/стили/возможности находить.

Один нашел и использует формуле и т.п. - и у него работает. Другой берет формуле - не работает. С ростом числа "пользователей" формуле теряет эффективность и отправляется на свалку избитых систем.

Один открыл покупку А, закрыл в плюс. Другой открыл покупку А, закрыл в минус...

 

Там где нет палочек и полосочек цена проходит спокойно как по маслу, где эти палочки есть там она остановиться.

Важно знать такие места. Там есть смысл вступать в игру.

Понятно, что сейчас получу шквал упреков, что цена пойдет 50/50. Это не так. Есть для этого другой инструментарий анализа.

Цене заранее заложен определенный путь и она по нему пойдет. Как бы это фантастически для кого то не звучало.

EURUSD_iH4

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Uladzimir Izerski:

Там где нет палочек и полосочек цена проходит спокойно как по маслу, где эти палочки есть там она остановиться.

Важно знать такие места. Там есть смысл вступать в игру.

Понятно, что сейчас получу шквал упреков, что цена пойдет 50/50. Это не так. Есть для этого другой инструментарий анализа.

Цене заранее заложен определенный путь и она по нему пойдет. Как бы это фантастически для кого то не звучало.


Viam supervadet vadens. Дорогу осилит идущий.

 
jori77:

Viam supervadet vadens. Дорогу осилит идущий.

У вас еШе всё впереди.)

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Uladzimir Izerski:

У вас еШе всё впереди.)

Мониторинг есь? )))) До слёз))

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jori77:

Viam supervadet vadens. Дорогу осилит идущий.

Вы цену вперед нарисуйте, а не назад. Линии и проч. видно и без рисунков.

 
jori77:

Мониторинг есь? )))) До слёз))

А что это такое?)

 
Uladzimir Izerski:

Там где нет палочек и полосочек цена проходит спокойно как по маслу, где эти палочки есть там она остановиться.

Важно знать такие места. Там есть смысл вступать в игру.

Понятно, что сейчас получу шквал упреков, что цена пойдет 50/50. Это не так. Есть для этого другой инструментарий анализа.

Цене заранее заложен определенный путь и она по нему пойдет. Как бы это фантастически для кого то не звучало.


Цена пойдет по пути наименьшего сопротивления как и все в этом мире. Вот только как его выявить ?!!!
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Uladzimir Izerski:

А что это такое?)

))) Хороший вопрос)

 
jori77:

Вы цену вперед нарисуйте, а не назад. Линии и проч. видно и без рисунков.

Сам на графиках не рисую. На это есть программы. Они лучше и быстрее обрабатывают ситуацию.

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