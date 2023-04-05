От теории к практике - страница 1800
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Конечно , только нужна формулЕ ... говорили она есть на каждом углу, все пересмотрел не нашел ))
Это не кнопка "бабло"))
А скорее наоборот.
"Принципы" нужно под себя и под свои задачи/стили/возможности находить.
Один нашел и использует формуле и т.п. - и у него работает. Другой берет формуле - не работает. С ростом числа "пользователей" формуле теряет эффективность и отправляется на свалку избитых систем.
Один открыл покупку А, закрыл в плюс. Другой открыл покупку А, закрыл в минус...
Там где нет палочек и полосочек цена проходит спокойно как по маслу, где эти палочки есть там она остановиться.
Важно знать такие места. Там есть смысл вступать в игру.
Понятно, что сейчас получу шквал упреков, что цена пойдет 50/50. Это не так. Есть для этого другой инструментарий анализа.
Цене заранее заложен определенный путь и она по нему пойдет. Как бы это фантастически для кого то не звучало.
Там где нет палочек и полосочек цена проходит спокойно как по маслу, где эти палочки есть там она остановиться.
Важно знать такие места. Там есть смысл вступать в игру.
Понятно, что сейчас получу шквал упреков, что цена пойдет 50/50. Это не так. Есть для этого другой инструментарий анализа.
Цене заранее заложен определенный путь и она по нему пойдет. Как бы это фантастически для кого то не звучало.
Viam supervadet vadens. Дорогу осилит идущий.
Viam supervadet vadens. Дорогу осилит идущий.
У вас еШе всё впереди.)
У вас еШе всё впереди.)
Мониторинг есь? )))) До слёз))
Viam supervadet vadens. Дорогу осилит идущий.
Вы цену вперед нарисуйте, а не назад. Линии и проч. видно и без рисунков.
Мониторинг есь? )))) До слёз))
А что это такое?)
Там где нет палочек и полосочек цена проходит спокойно как по маслу, где эти палочки есть там она остановиться.
Важно знать такие места. Там есть смысл вступать в игру.
Понятно, что сейчас получу шквал упреков, что цена пойдет 50/50. Это не так. Есть для этого другой инструментарий анализа.
Цене заранее заложен определенный путь и она по нему пойдет. Как бы это фантастически для кого то не звучало.
А что это такое?)
))) Хороший вопрос)
Вы цену вперед нарисуйте, а не назад. Линии и проч. видно и без рисунков.
Сам на графиках не рисую. На это есть программы. Они лучше и быстрее обрабатывают ситуацию.