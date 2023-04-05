От теории к практике - страница 1799
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Если внимательно вникнуть в суть, то получается, что спекулянт всегда является покупателем.
Сначала он покупает одну валюту, а потом в обратку другую. Не важно, что спред снимается за один раз.
А вот клиент в банке поменял валюту и пошел в супермаркет. Ему в обратку выкупать не надо.
)))
Чувствуете разницу?
Чтобы её поменять, нужно её где-то взять
Если внимательно вникнуть в суть, то получается, что спекулянт всегда является покупателем.
Сначала он покупает одну валюту, а потом в обратку другую. Не важно, что спред снимается за один раз.
А вот клиент в банке поменял валюту и пошел в супермаркет. Ему в обратку выкупать не надо.
)))
Чувствуете разницу?
Если вопрос мне, то it's too hard to handle
Ну же
Нирвана, это как раз наоборот )
Нирвана - понятие в ряде религиозно-философских традиций, обозначающее состояние освобождения от страданий.
В общеупотребительном смысле нирвана - это состояние, при котором отсутствуют страдания, страсти; состояние умиротворённости, наивысшего счастья.
Трансцендентное состояние непроходящего покоя и удовлетворённости.
Постепенно приходит понимание, что ренатова формулЕ - это магическая формула со всеми полагающимися атрибутами: пассами, пританцовываниями, заклинаниями и прочими волшебными действами.
Нирвана, это как раз наоборот )
Нирвана - понятие в ряде религиозно-философских традиций, обозначающее состояние освобождения от страданий.
В общеупотребительном смысле нирвана - это состояние, при котором отсутствуют страдания, страсти; состояние умиротворённости, наивысшего счастья.
Трансцендентное состояние непроходящего покоя и удовлетворённости.
Смерть!
Смерть!
Не приятное слово.
Лучше Нирвана.
вот чтобы такого не произошло, надо правильно посчитать риск, с учетом рекомендаций Евросоюза к максимальному отклонению цены в валютной змее
и плюсом, все движение должно оказаться на торговом счету
при этом все-таки возможен реинвест
лично я сегодня пересмотрел расчет риска
теперь нихай пашет годами
где сии рекомендации можно посмотреть ?
потому что я так исхожу из того БВ-регуляция не отменялась, а просто убрана из публичного поля. Финансы дико консервативны, и если какие-то правила были, то они и остались. Их нельзя просто взять и зачеркнуть
и немного про "Ждунов":
с совокупной позицией я конечно им польстил - она ближе к худшему
цена рассчитана тютелька в тютельку
за 40 лет ни одной ошибки, ни на одном тайм-фрейме, ни на одном мажоре
То есть оказывается цена заранее определена на будущее))
То есть оказывается цена заранее определена на будущее))
Конечно , только нужна формулЕ ... говорили она есть на каждом углу, все пересмотрел не нашел ))