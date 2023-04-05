От теории к практике - страница 1799

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Uladzimir Izerski:

Если внимательно вникнуть в суть, то получается, что спекулянт всегда является покупателем.

Сначала он покупает одну валюту, а потом в обратку другую. Не важно, что спред снимается за один раз.

А вот клиент в банке поменял валюту и пошел в супермаркет. Ему в обратку выкупать не надо.

)))

Чувствуете разницу? 

Чтобы её поменять, нужно её где-то взять


[Удален]  
Uladzimir Izerski:

Если внимательно вникнуть в суть, то получается, что спекулянт всегда является покупателем.

Сначала он покупает одну валюту, а потом в обратку другую. Не важно, что спред снимается за один раз.

А вот клиент в банке поменял валюту и пошел в супермаркет. Ему в обратку выкупать не надо.

)))

Чувствуете разницу? 

Если вопрос мне, то it's too hard to handle

[Удален]  
Ренат, четко!  
[Удален]  

Ну же


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Vitaly Muzichenko:

Нирвана, это как раз наоборот )

​​​​​​​Нирвана - понятие в ряде религиозно-философских традиций, обозначающее состояние освобождения от страданий.

В общеупотребительном смысле нирвана - это состояние, при котором отсутствуют страданиястрасти; состояние умиротворённости, наивысшего счастья.

Трансцендентное состояние непроходящего покоя и удовлетворённости.

Постепенно приходит понимание, что ренатова формулЕ - это магическая формула со всеми полагающимися атрибутами: пассами, пританцовываниями, заклинаниями и прочими волшебными действами.

Магическая формула - это... Что такое Магическая формула?
Магическая формула - это... Что такое Магическая формула?
  • dic.academic.ru
Магическая формула Заклинание — какая-либо определённая последовательность слов (или бессмысленных звуков), имеющая магическую силу. С помощью заклинаний люди пытались добиться исполнения желаний, которые они не могли осуществить обычным способом (повлиять на погоду, урожай и т. п.). В отличие от молитв, которые являются лишь просьбами к Богу...
 
Vitaly Muzichenko:

Нирвана, это как раз наоборот )

​​​​​​​Нирвана - понятие в ряде религиозно-философских традиций, обозначающее состояние освобождения от страданий.

В общеупотребительном смысле нирвана - это состояние, при котором отсутствуют страданиястрасти; состояние умиротворённости, наивысшего счастья.

Трансцендентное состояние непроходящего покоя и удовлетворённости.

Смерть!

 
Yousufkhodja Sultonov:

Смерть!

Не приятное слово.

Лучше Нирвана.

 
Renat Akhtyamov:

вот чтобы такого не произошло, надо правильно посчитать риск, с учетом рекомендаций Евросоюза к максимальному отклонению цены в валютной змее

и плюсом, все движение должно оказаться на торговом счету

при этом все-таки возможен реинвест

лично я сегодня пересмотрел расчет риска

теперь нихай пашет годами

где сии рекомендации можно посмотреть ?

потому что я так исхожу из того БВ-регуляция не отменялась, а просто убрана из публичного поля. Финансы дико консервативны, и если какие-то правила были, то они и остались. Их нельзя просто взять и зачеркнуть

и немного про "Ждунов":

с совокупной позицией я конечно им польстил - она ближе к худшему

 
Renat Akhtyamov:

цена рассчитана тютелька в тютельку

за 40 лет ни одной ошибки, ни на одном тайм-фрейме, ни на одном мажоре

То есть оказывается цена заранее определена на будущее))

 
Andrei:

То есть оказывается цена заранее определена на будущее))


Конечно , только нужна формулЕ ... говорили она есть на каждом углу,  все пересмотрел не нашел ))

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