От теории к практике - страница 1802

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Vladimir Baskakov:
Америка ещё спит

Нет, в обратную сторону. В Нью-Йорке сейчас 10:27.

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Макс:

Нет, в обратную сторону. В Нью-Йорке сейчас 10:27.

Все у них ни как у людей
 
Vladimir Baskakov:
Все у них ни как у людей

Предлагаю их запретить.

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Макс:

Предлагаю их запретить.

Однозначно, оставить только нашу биржу и все. Тем более по капитализации мы на первом месте
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Vladimir Baskakov:
Однозначно, оставить только нашу биржу и все. Тем более по капитализации мы на первом месте

)

Файлы:
letsgo.png  44 kb
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jori77:

)

По телевизору сказали, даже не пытаюсь с ним спорить
 
Maxim Dmitrievsky:

у меня время в UTC на скрине, в терминале в UTC+2

при получении данных пакет дли питона конвертит их в UTC вроде, то ли он мне вообще местное показывает

Все равно непонятно, сделайте кто-нибудь такую же, для проверки

Ибо на скрине - чистейший грааль, (если посчитан правильно) надо только синхронизировать

Python при создании объекта datetime использует таймзону локального времени, в то время как терминал MetaTrader 5 хранит время тиков и открытия баров в UTC таймзоне (без смещения). Поэтому, для выполнения функций, использующих время, необходимо создавать datetime в UTC-времени. Данные, полученные из терминала MetaTrader 5, имеют UTC-время.

# установим таймзону в UTC
timezone = pytz.timezone("Etc/UTC")
# создадим объекты datetime в таймзоне UTC, чтобы не применялось смещение локальной таймзоны
utc_from = datetime(20194, 1, tzinfo=timezone)
utc_to = datetime(2019, 4, 5, hour = 13, tzinfo=timezone)

это вообщето что? и толку то от синхронизации - цена то не будет так ходить в данный час
 
да где ты там грааль то нашел :) - приращения не сработают на текущей цене
 

я делал почасовой анализ волатильности по парам - выделенный блок это средняя этого часа за 10 последних дней... так постоянства нет - вола постоянно меняется 1-2 раза по средней а остальное то выше то ниже :)


 

10 лет и евры типа не было :) тем более больший срок совсем не отражает текущую волатильность....

ну наберешь ты сверхкрупных свечек изза каких либо новостей... и как они помогут посмотреть текущий день....

а то что в азиатскую сессию вола мелкая, в европу растет в амеру подкидывает и далее снижается это и так известно :)

хотя конечно если часовку накинуть на график и посмотреть на мелких фреймах то довольно часто цена войдет в бокс довольно точно


Новости о евро, аналитика, прогнозы котировок евро - Блоги трейдеров и аналитика финансовых рынков
Новости о евро, аналитика, прогнозы котировок евро - Блоги трейдеров и аналитика финансовых рынков
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Евро — валюта 19 стран еврозоны. В наличное обращение единая валюта была введена 1 января 2002 года. Европейский центробанк (ЕЦБ) занимается управлением единой валютой и установкой ее адекватного
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