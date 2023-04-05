От теории к практике - страница 1802
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Америка ещё спит
Нет, в обратную сторону. В Нью-Йорке сейчас 10:27.
Нет, в обратную сторону. В Нью-Йорке сейчас 10:27.
Все у них ни как у людей
Предлагаю их запретить.
Предлагаю их запретить.
Однозначно, оставить только нашу биржу и все. Тем более по капитализации мы на первом месте
)
)
у меня время в UTC на скрине, в терминале в UTC+2
при получении данных пакет дли питона конвертит их в UTC вроде, то ли он мне вообще местное показывает
Все равно непонятно, сделайте кто-нибудь такую же, для проверки
Ибо на скрине - чистейший грааль, (если посчитан правильно) надо только синхронизировать
Python при создании объекта datetime использует таймзону локального времени, в то время как терминал MetaTrader 5 хранит время тиков и открытия баров в UTC таймзоне (без смещения). Поэтому, для выполнения функций, использующих время, необходимо создавать datetime в UTC-времени. Данные, полученные из терминала MetaTrader 5, имеют UTC-время.
# установим таймзону в UTC
timezone = pytz.timezone("Etc/UTC")
# создадим объекты datetime в таймзоне UTC, чтобы не применялось смещение локальной таймзоны
utc_from = datetime(2019, 4, 1, tzinfo=timezone)
utc_to = datetime(2019, 4, 5, hour = 13, tzinfo=timezone)
я делал почасовой анализ волатильности по парам - выделенный блок это средняя этого часа за 10 последних дней... так постоянства нет - вола постоянно меняется 1-2 раза по средней а остальное то выше то ниже :)
10 лет и евры типа не было :) тем более больший срок совсем не отражает текущую волатильность....
ну наберешь ты сверхкрупных свечек изза каких либо новостей... и как они помогут посмотреть текущий день....
а то что в азиатскую сессию вола мелкая, в европу растет в амеру подкидывает и далее снижается это и так известно :)
хотя конечно если часовку накинуть на график и посмотреть на мелких фреймах то довольно часто цена войдет в бокс довольно точно