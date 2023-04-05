От теории к практике - страница 1792

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Спасибо парни за поддержку, спасибо!

 
Aleksander:
да... добавляй лоты по экспоненте и еквити как ракета полетит :)
Саш, при реинвесте система теряет стабильность развития в прямом и обратном направлении, точнее в обратном (убыточном) для депозита направлении развития, система движется быстрее
 
Renat Akhtyamov:
Рена Ты уверен что твоя ТС не использует такую тему как передержка или цена пойдет во все стороны и рано или поздно заденет мелкий профит из за шума?
В принципе если грамотно эту тему использовать, то это тоже офигенная тс...может Ты это и сделал...

Вообще интересно...
Если только одна сделка то либо buy либо sell 
Если система ордеров то либо на откат либо по направлению
Если система систем ордеров то на разнице волатильности
Далее идёт разница спредов 
Но эта же разница сам спред не перекрывает же...
 
Martin CHEguevara:
Рена Ты уверен что твоя ТС не использует такую тему как передержка или цена пойдет во все стороны и рано или поздно заденет мелкий профит из за шума?
В принципе если грамотно эту тему использовать, то это тоже офигенная тс...может Ты это и сделал...

Вообще интересно...
Если только одна сделка то либо buy либо sell 
Если система ордеров то либо на откат либо по направлению
Если система систем ордеров то на разнице волатильности
Далее идёт разница спредов 
Но эта же разница сам спред не перекрывает же...

И все таки объемы покупок и продаж не равны

Затаилась идея поработать одним ордером

PS

спред отбивается, сам не поверил своим глазам

конечно же нет пересидки: 571 ордер за 4 дня в плюс - в баланс, рост Эквити в 2 раза выше чем прибыль по балансу относительно начального депо, уменьшение риска на % увеличения Эквити

все работает четко...

 
Renat Akhtyamov:

И все таки объемы покупок и продаж не равны

Не говори чепухи. Объемы покупок и продаж равны. Ты купил, значит тебе кто-то продал.

 
Renat Akhtyamov:

И все таки объемы покупок и продаж не равны

Затаилась идея поработать одним ордером

PS

спред отбивается, сам не поверил своим глазам

конечно же нет пересидки: 571 ордер за 4 дня в плюс - в баланс, рост Эквити в 2 раза выше чем прибыль по балансу относительно начального депо, уменьшение риска на % увеличения Эквити

все работает четко...

В рынке может быть ордеров 1000 лотов на продажу и 800 на покупку = да, желающих не равно.

Но если рассматривать объёмы покупок и продаж, то они равны, как ранее уже сказали. Чтобы что-то купить, нужно чтоб кто-то продал, и купите вы ровно столько, сколько вам продали, ну и наоборот.

 

у меня нет слов, одни буквы...

объемы равны будут только на МОЕХ, да ито после клиринга

то есть подбили всем финансовый итог, кто то заводит после этого денюжку, кто то выводит

на форексе ничего подобного нет

начитаются, сами не понимают о чем и потом пытаются опровергнуть то, что записывать в самую пору

;)))

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

у меня нет слов, одни буквы...

объемы равны будут только на МОЕХ, да ито после клиринга

то есть подбили всем финансовый итог, кто то заводит после этого денюжку, кто то выводит

на форексе ничего подобного нет

начитаются, сами не понимают о чем и потом пытаются опровергнуть то, что записывать в самую пору

;)))

Это да , уровень некомпетентности зашкаливает. Считать объёмы на форексе. Вы ещё листья в лесу пересчитайте;)
 
Maxim Kuznetsov:

смех, смехом - а вы попробуйте сделать чтобы торгуя получался горизонт. В тестере хотя-бы.

да запросто - система простая до дури :)

это всё одним постоянным лотом

 
Vitaly Muzichenko:

В рынке может быть ордеров 1000 лотов на продажу и 800 на покупку = да, желающих не равно.

Но если рассматривать объёмы покупок и продаж, то они равны, как ранее уже сказали. Чтобы что-то купить, нужно чтоб кто-то продал, и купите вы ровно столько, сколько вам продали, ну и наоборот.

на форексе ты ничего не покупаешь и не продаешь = ты ставишь Ставку - маржу - на исход - пойдёт цена вверх или вниз :)

хоть 100 лотов поставь цена не дернётся ни на пипс

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