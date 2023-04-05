От теории к практике - страница 1610
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имхо, не будет работать, вернее будет работать как все портфельные ТС 50/50 , примеров уже хватает на истории работы этих ТС, на вскидку "Когда гений терпит поражение" - читал в прошлом году хороший пример на эту тему
Думаю, что работать могут лишь портфели ТС на торговом инструменте, или как я пишу - возможные траектории, ибо просто заставляю алгоритм ТС закрывать чарт ордерами по произвольным формулам, обычно в течении часа находится более десятка ТС, которые будут работать и на тесте и на форварде, а какую траекторию для выставления ордеров машина находит оптимальной... ну находит же ? ;)
Ни в коем случае не пытаюсь представить модель диффузии, как некий источник граалей) Просто изложил общий принцип торговли (формирования ордеров) по ней.
Естественно, теория Марковица в исходном виде неприменима для валют из-за их бестрендовости в среднем.
Удача у него уже была. Щас идет стадия упрямого хождения по граблям. Цирк)
Чё ты знаешь о моих хождениях, человек, способный только хихикать и впаривать формулЕ Хёрста? Твоя помощь страждущим =0 на этом форуме. Бас и то бОльший внес вклад в тягу к исследованиям рынка у простолюдинов. Хотя бы за это - ему поклон и уважение, несмотря на его любовь к картофелю. С тобой же не о чем беседовать, увы... даже при том, что у тебя образование физика. Это щас так учат - сидеть как таракан и хихикать?! Это в каком универе? Я, блин, туда предъяву напишу, чтоб таких как ты там разогнали к чёртовой матери.
эта система ордерами "ищет" точку отката.
а эта система работает и на тренд и на флет одновременно.
период тестирования один и тот же
Я думаю видно невооруженным глазом, что работать только по флету или по тренду не имеет смысла.
Даже если тут есть прибыль на верхнем графике это не более чем удачное стечение обстоятельств за полгода, если будет сильный тренд такой как в 2014 году на EURUSD то будут убытки.
Так как если работать либо по тренду, либо по флету, то будьте уверены вероятность у вас в любом случае чтобы вы ни применяли будет ниже 50%.
Например если торгуете на флете, ваши прибыли в любом случае съест пятиминутная свечка 1000-2000 пунктов высотой,
а если торгуете по тренду, то все что Вы заработали на тренде сольете на флете рано или поздно - это лишь вопрос времени так как колебаний на рынке гораздо больше чем прямолинейных движений.
Но работая и в тренд и на флэт одновременно вероятность выигрыша растет раза в два ... до 70-80% если сможете сделать так, чтобы робот работал и по тренду и по флету и там и там получал прибыль. Это похоже на перетягивание каната, только с одной стороны флэт а с другой тренд точнее выбросы.
Если начнете терять на флете, то неизбежно заработаете на тренде с такой системой, и наоборот. Думаю именно в таком направлении стоит нам всем двигаться.
Статистика жестока с теми кто прет против нее либо, что еще хуже, не знает что это такое.
Дело в том, что я создал такие системы ордеров, которые ловят максимально возможную прибыль как по флету и по тренду.
То есть то же самое если бы вы четко открывались на откате на вершине или впадине +- 50 пунктов, либо своевременно ловили тренд и брали все что только возможно по тренду.
по отдельности эти системы либо не приносят большой прибыли (торговля по флету), либо вовсе сливаются на колебаниях рынка (торговля по тренду).
Поэтому, чтобы вы ни создавали вы все равно упретесь в ту же невидимую преграду в которую упирался я. И вам все равно придется придумать такое же решение которое придумал я.
Ну или либо сливаться по сигналам любых индикаторов или торговать сильно рискуя слиться в любой момент времени.
Вам решать.
Скажу лишь что даже такая система несет риск частичной потери депозита.
Частичной, но не полной как у сеток.
И для неё достаточно,чтобы флет или тренд были четко выражены и не важно куда пойдет цена, главное чтобы куда-нибудь шла.
Думаю если я и не написал готовый грааль, то по крайней мере к нему приблизился насколько это возможно...
Чё ты знаешь о моих хождениях, человек, способный только хихикать и впаривать формулЕ Хёрста? Твоя помощь страждущим =0 на этом форуме. Бас и то бОльший внес вклад в тягу к исследованиям рынка у простолюдинов. Хотя бы за это - ему поклон и уважение, несмотря на его любовь к картофелю. С тобой же не о чем беседовать, увы... даже при том, что у тебя образование физика. Это щас так учат - сидеть как таракан и хихикать?! Это в каком универе? Я, блин, туда предъяву напишу, чтоб таких как ты там разогнали к чёртовой матери.
Мне жаль Вас, дядя. Верите?
Мне жаль Вас, дядя. Верите?
Нет.
даже не знаю как обьяснить....если кратко, то проблема вообще в постановке задачи
я сейчас поставил задачу передвигать ордера по разным траекториям, чтобы максимально их приблизить к цене, вот 10 ордеров и каждый двигается по своей траектории, т.е. задача должна выглядеть так:
и вот в такой постановке задачи, найденные ТС могут пройти тест и на форварде, вот
.... единственное, считаю, что отделять форвард и тест в этой постановке задачи конкретным временем (тестим на 2019, форвард на 2018 или тестим на 2018 форвард на 2019), в принципе не корректно - цель же ставить ордера по чарту? - значит форвард/тест должен работать в две стороны!
;)
то есть Ты тоже торговать начал сразу в две стороны?)
но тогда Тебе нужно создать "сдвиг равновесия" лотов sell/buy верно?
или Ты сделал динамическую сетку?Я так понимаю Ты тоже начал "ловить" ордерами .. точнее локами вершины и впадины?)
даже не знаю как обьяснить....если кратко, то проблема вообще в постановке задачи
я сейчас поставил задачу передвигать ордера по разным траекториям, чтобы максимально их приблизить к цене, вот 10 ордеров и каждый двигается по своей траектории, т.е. задача должна выглядеть так:
и вот в такой постановке задачи, найденные ТС могут пройти тест и на форварде, вот
.... единственное, считаю, что отделять форвард и тест в этой постановке задачи конкретным временем (тестим на 2019, форвард на 2018 или тестим на 2018 форвард на 2019), в принципе не корректно - цель же ставить ордера по чарту? - значит форвард/тест должен работать в две стороны!
;)
Господа!
Для тех, кто жаждет общения в личке, отвечаю скопом - я не люблю общаться тет-а-тет и страдать, вздыхая и шевеля усами. Я общаюсь только в крайнем случае - когда человек не может в чем-то разобраться, предоставляет исходные данные и просит помочь. И только в том случае, если его задача меня заинтересовала, я подключаюсь к работе.
Тайные страдания же мне чужды. Только открытое общение мне интересно.
Завершил я свою ТС, тестовые сделки на реале на прошлой неделе дали положительный результат и с октября месяца с.г. я продолжу схватку с рынком. Сейчас же я тупо предвкушаю наличные и вместе с тестем прикидываем - как мы их будем тратить. Он диктует, а я пишу в блокнотике...
что нужно, чтобы поймать профит? нужно выставить ордер и закрыть его или по стопу или по тейку - не больше и не менее!
как максимально приблизить чарт к торговой стратегии?...имхо - принимаем, что траектория ордера это отрезок равный ТП или СЛ , причем отрезок направленный
вот только оперируя этими терминами и нужно искать решение задачи, а вот эта форумная чушь...лок, флет, тренд...имхо, ну мусолим годами и ?
;)
чем-то напоминает стратегию перевертыша...
тоже закрываешь в определенной последовательности ордера...
но у тебя же на картинках не было СЛ/ТП...вроде бы)
а значит сетка верно?
интересно было бы посмотреть как у тебя робот каждым ордером в отдельности управляет...наверное жутко сложно было такое реализовать?)
Есть сомнения в самой возможности получать наличные в том месте, где Вы обычно пробуете это сделать http://fiboforex-obman.com/.
Зачем вы расстраиваете Сашу?. С нетерпением, он ожидает открытия рынка. И тут баЦ!
Видимо судьба такая. Предчувствовал. Целебные книги просил.