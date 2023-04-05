От теории к практике - страница 1603
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Вова щас спит в тени Грааля, ему на какую-то евру плевать.
Вообще, обидно. Судя по опросам, здесь каждый - счастливый совладелец Грааля и все они лежат рядом с Вовой, изредка приподымаясь и прихлебывая из Священной Чаши... Однако, никто не желает делиться. Не по-христиански как-то. Взяли и растоптали пламенное сердце революционера Че... Чё за люди?!
Приходится самостоятельно выцарапывать наличные у рынка, вплоть до последнего писка.
Не надо обижаться и удаляться, наоборот, надо (как и было предложено ранее) кучковаться, общаться и искать и найти нужное решение.
сделал Вашу фишку, пилотный вариант
сделал Вашу фишку, пилотный вариант
А в чем фишка продовать через каждые пару пунктов и ещё у некоторых ордеров тейк ставить выше цены продажи?
А в чем фишка продовать через каждые пару пунктов и ещё у некоторых ордеров тейк ставить выше цены продажи?
ТР нет
хочу увидеть специалиста этой системы в наставниках
потому что пока много шума из ничего
посмотрим, что из этой ТС-ки получится
критика приветствуется
включая закидывание помидорами:
сделал Вашу фишку, пилотный вариант
И как увидеть этот вариант?
И как увидеть этот вариант?
щаззз, в мониторинг вытащу, смеешься чтоли
Дай формулу Саньку.
в профиле
Круто... Смеяться или плакать?
Круто... Смеяться или плакать?
здесь мало смеяться, здесь ржать тоже мало
вот мне интересно - зиг заг же тормозит со страшной силой
как его торговать?
я специально открывал сделки, пока существует сигнал в продажу
и он перевернулся в бай, но уже поезд ушелв чем прикол то торговли по зиг-загу я не пойму?
здесь мало смеяться, здесь ржать тоже мало
вот нее интересно - зиг заг же тормозит со страшной силой
как его торговать?
Элементарно просто. И вручную и советником. Скайп есть?