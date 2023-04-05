От теории к практике - страница 1603

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Vizard_:


Вова щас спит в тени Грааля, ему на какую-то евру плевать.

Вообще, обидно. Судя по опросам, здесь каждый - счастливый совладелец Грааля и все они лежат рядом с Вовой, изредка приподымаясь и прихлебывая из Священной Чаши... Однако, никто не желает делиться. Не по-христиански как-то. Взяли и растоптали пламенное сердце революционера Че... Чё за люди?!

Приходится самостоятельно выцарапывать наличные у рынка, вплоть до последнего писка.

 
aleger:

Не надо обижаться и удаляться, наоборот, надо (как и было предложено ранее) кучковаться, общаться и искать и найти нужное решение. 

сделал Вашу фишку, пилотный вариант

 
Renat Akhtyamov:

сделал Вашу фишку, пилотный вариант


А в чем фишка продовать через каждые пару пунктов и ещё у некоторых ордеров тейк ставить выше цены продажи?

 
Evgeniy Chumakov:


А в чем фишка продовать через каждые пару пунктов и ещё у некоторых ордеров тейк ставить выше цены продажи?

ТР нет

хочу увидеть специалиста этой системы в наставниках

потому что пока много шума из ничего

посмотрим, что из этой ТС-ки получится

критика приветствуется

включая закидывание помидорами:


 
Renat Akhtyamov:

сделал Вашу фишку, пилотный вариант

И  как увидеть этот вариант?

 
aleger:

И  как увидеть этот вариант?

в профиле
 
Renat Akhtyamov:

щаззз, в мониторинг вытащу, смеешься чтоли

Дай формулу Саньку.

 
Renat Akhtyamov:
в профиле

Круто... Смеяться или плакать?

 
aleger:

Круто... Смеяться или плакать?

здесь мало смеяться, здесь ржать тоже мало

вот мне интересно - зиг заг же тормозит со страшной силой

как его торговать?

я специально открывал сделки, пока существует сигнал в продажу

и он перевернулся в бай, но уже поезд ушел

в чем прикол то торговли по зиг-загу я не пойму?
 
Renat Akhtyamov:

здесь мало смеяться, здесь ржать тоже мало

вот нее интересно - зиг заг же тормозит со страшной силой

как его торговать?

Элементарно просто. И вручную и советником. Скайп есть?

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