От теории к практике - страница 1612
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все в стадии исследований ;)
ну этот путь я уже проходил, давно правда - принципы другие, я же писал - я не знаю и никто не знает по какому принципу цена строит чарт, так почему ты предполагаешь, что та ТС которую ты придумал будет работать? - какие сигналы?
имхо, цене глубоко пофиг, сработал твой стоплосс или нет
почему так? - ну как бы внутридневной ход цены имеет свои конечные значения, нужно пробовать искать где и в какой последовательности ставить ордера от цены открытия до хай/лоу бара, выбило по СЛ или ТП - ордер нужно переместить.... не знаю почему, но поговорка про снаряд в одну воронку два раза не попадает - почему то и на рынке работает ;)
Ты ж лучше меня знаешь что любую систему какой бы она ни была можно свести к простому принципу, так как ордеров то всего два типа...)
если бы узнать по какому принципу у Тебя открываются ордера то можно было бы упростить систему, заодно и сделав ее надежнее)
А вообще я рад что хоть один нормальный "адекватный" человек есть на этом форуме, да еще и выпускник моего факультета=)
АСУ рулит!)))
хм...Ты оказался прав пробойник работает лучше чем откат...
получилась этакая хиромантия с хорошей защитой от флэта...с адаптацией каждого ордера под рыночные движения...Но все равно не то... работает наверное недостаточно надёжно...
Уже интересней стало. Эквити у тебя сильно не проседают и находятся выше баланса. Это плюс в ТС. Баланс не важен. Баланс важен только на открытии первого ордера. Дальше работают только средства.
если бы узнать по какому принципу у Тебя открываются ордера то можно было бы упростить систему, заодно и сделав ее надежнее)АСУ рулит!)))
я же пишу ... сам не знаю, генерирую все возможные варианты, а какие нравятся те тестирую
ЗЫ: рулит!!!
Мне жаль Вас, дядя. Верите?
Вот нафига такая токсичность? Нет бы порадоваться за человека, что у него что-то получается, так нет же ....
Более мелодичная и реалистичная, в сравнении с вашей, песенка про "всевидение":
Алеша, посты Вове - для тебя... Дальше сами.
Так вот вас где наштамповали)))
Алеша, посты Вове - для тебя... Дальше сами.
Да тут все сами с 2015 года как ты угорать начал))) Ещё один бот повелитель граали)
Алеша, посты Вове - для тебя... Дальше сами.
Чем приставать к юношам, помогли бы лучше девушке с сигналом - она как раз там только с евро/доллар работает.
Чем приставать к юношам, помогли бы лучше девушке с сигналом - она как раз там только с евро/доллар работает.
Полякам лучше не помогать, то посылают, то памятники сносят...