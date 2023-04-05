От теории к практике - страница 1612

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Igor Makanu:

все в стадии исследований ;)

ну этот путь я уже проходил, давно правда - принципы другие, я же писал - я не знаю и никто не знает по какому принципу цена строит чарт, так почему ты предполагаешь, что та ТС которую ты придумал будет работать? - какие сигналы?

имхо, цене глубоко пофиг, сработал твой стоплосс или нет

Но у меня например суть проста я конечно понимаю что не знаю куда пойдет цена, но изначально из за того что стоит Лок цена куда нибудь уходит и в зависимости от того куда она пойдет мы его открываем и суть в том что один из ордеров в локе будет стоять в выгодной относительно цены и расстояний позиции вот в чем соль. Конечно в целой системе ордеров в совмещении с тем что я написал выше я просто как бы накапливаю положительную вероятность в свою сторону при этом изначально ничего не теряя так как Лок он и в Африке Лок:)
Суть в расстоянии например цена пошла вверх открываем лок закрывая Селл но бай то у нас остался ниже и находится в выгодной позиции изначально по расстоянию при том что мы ничего особо не потеряли.
На самом деле принцип очень прост - Локи двигаются с движением цены так же как зиг за находит вершины и впадины. Вообще тот же самый принцип. 
Это очень тонкий момент который не так то просто понять ..я же тоже не первый год работаю) уже столько всего напересоздавал что самообманом заниматься хочется в последнюю очередь...
А можешь в личку скинуть те графики где робот торговал?)
 
Igor Makanu:

почему так? - ну как бы внутридневной ход цены имеет свои  конечные значения, нужно пробовать искать где и в какой последовательности  ставить ордера от цены открытия до хай/лоу бара, выбило по СЛ или ТП - ордер нужно переместить.... не знаю почему, но поговорка про снаряд в одну воронку два раза не попадает - почему то и на рынке работает ;)

Ты ж лучше меня знаешь что любую систему какой бы она ни была можно свести к простому принципу, так как ордеров то всего два типа...)

если бы узнать по какому принципу у Тебя открываются ордера то можно было бы упростить систему, заодно и сделав ее надежнее)

А вообще я рад что хоть один нормальный "адекватный" человек есть на этом форуме, да еще и выпускник моего факультета=)

АСУ рулит!)))

 
Martin Cheguevara:

хм...Ты оказался прав пробойник работает лучше чем откат...

получилась этакая хиромантия с хорошей защитой от флэта...с адаптацией каждого ордера под рыночные движения...

Но все равно не то... работает наверное недостаточно надёжно...
Хотя кто его знает что тут надёжно, а что нет...
У меня это уже 14 по счету ордерная система за двое суток...
Из них лишь три реально работают,то есть есть гарантия что в дальнейшем система будет давать прибыль.
К сожалению из за того что риски малы то и прибыль мала...где-то 50 где-то 100% в год...
Зато никакого анализа не требуется вовсе .
Сами ордера и срабатывание их стоплоссов и тейкпрофитов является одновременно и сигналом и открытием ордеров.а гарантией служит локирование наглухо просадок.

Жаль конечно что прибыль всегда соразмерна рискам...чем больше прибыли тем больше риск...
Хочешь 50% в месяц будь готов уйти в минус 50% и более...

Хотя надеюсь у Игоря все же имеется исключение судя по его графикам...)
И его метод " рисования" ордерами чарта тоже интересен...
Хотя ...не лучше ли сразу открывать два противоположных ордера  sell/buy со стопами: чей стоп не сработает тот ближе к рынку и так далее куча ордеров будут размазаны по графику)) надо попробовать интересно что получится)

Уже интересней стало. Эквити у тебя сильно не проседают и находятся выше баланса. Это плюс в ТС. Баланс не важен. Баланс важен только на открытии первого ордера. Дальше работают только средства.

 
Martin Cheguevara:

если бы узнать по какому принципу у Тебя открываются ордера то можно было бы упростить систему, заодно и сделав ее надежнее)

АСУ рулит!)))

я же пишу ... сам не знаю, генерирую все возможные варианты, а какие нравятся те тестирую

ЗЫ: рулит!!!

 
Dmitriy Skub:

Мне жаль Вас, дядя. Верите?


Вот нафига такая токсичность?  Нет бы порадоваться за человека, что у него что-то получается, так нет же ....

 
Aleksey Nikolayev:

Более мелодичная и реалистичная, в сравнении с вашей, песенка про "всевидение":

Алеша, посты Вове - для тебя... Дальше сами.

 
Martin Cheguevara: "адекватный" человек есть на этом форуме, да еще и выпускник моего факультета=)

Так вот вас где наштамповали)))

 
Vizard_:

Алеша, посты Вове - для тебя... Дальше сами.

Да тут все сами с 2015 года как ты угорать начал))) Ещё один бот повелитель граали)


 
Vizard_:

Алеша, посты Вове - для тебя... Дальше сами.

Чем приставать к юношам, помогли бы лучше девушке с сигналом - она как раз там только с евро/доллар работает.

 
Aleksey Nikolayev:

Чем приставать к юношам, помогли бы лучше девушке с сигналом - она как раз там только с евро/доллар работает.

Полякам лучше не помогать, то посылают, то памятники сносят...

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