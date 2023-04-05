От теории к практике - страница 1611
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выбрось из головы то, что прочитал на форумах ))) - нет там перевертышей, есть поиск траектория для нескольких ордеров, у каждого ордера своя формула, еще не разбирался, что находит генетика МТ5 - но если тест-форвард проходит, значит та что то есть ;)
у всех этих ордеров есть ИЛИ тп ИЛИ сл - так проще искать параметры (меньше общее кол-во), ну и логика присутствует - мы ИЛИ конкретный ордер ставим с фиксированным убытком ИЛИ с фиксированным профитом - закртыие пока общее по суммарному профиту, задаю мин/макс - это еще буду переделывать, сделаю в пунктах... работы прилично, переписываю много кода, чтобы быстрее работало.... планы так сказать
ЗЫ: тут принцип как художники карандашом рисуют (я вообще не умею рисовать) - делают много маленьких штрихов, чтобы приблизиться к кривой - так и тут ищутся по нескольким формулам эти "кривые", но цель максимально приблизиться к изображению - к чарту....думал будет очередная игрушка, но почему то это работает, но как минимум работает в тестере - тесты на М1, можно и по тикам, будет работать проверял
круто!)
это же сколько всего пересчитать то нужно))
я делал проще:
у меня есть два типа локов.
один лок переоткрывается когда цена идет вверх и раскрывается когда цена идет вниз
то есть вверх например СЛ SELL и ТП BUY а внизу только СЛ BUY. и получается тоже как бы подбираюсь данным локом по максимуму к вершине а когда цена начинает откатываться то у меня остается только один ордер из двух - sell на самой вершине цены.
вниз работает противоположный лок по такому же принципу.
но я так понимаю что ты такие вещи просчитываешь заранее в роботе...даже не представляю как..)
круто!)
это же сколько всего пересчитать то нужно))
я делал проще:
у меня есть два типа локов.
один лок переоткрывается когда цена идет вверх и раскрывается когда цена идет вниз
то есть вверх например СЛ SELL и ТП BUY а внизу только СЛ BUY. и получается тоже как бы подбираюсь данным локом по максимуму к вершине а когда цена начинает откатываться то у меня остается только один ордер из двух - sell на самой вершине цены.
вниз работает противоположный лок по такому же принципу.
но я так понимаю что ты такие вещи просчитываешь заранее в роботе...даже не представляю как..)
Но вместо СЛ можно поставить пробойник. Дождаться разворота и открыть новый.
Но вместо СЛ можно поставить пробойник. Дождаться разворота и открыть новый.
можно но тогда это будет сетка по тренду, ... но как показывает практика сетки такие по тренду не работают...флэта то все равно больше, а так как мы защищены фактически от бесконечного роста/падения цены то такая сетка против тренда самое то... наверное)
сделаю посмотрю как оно на самом деле будет)
можно но тогда это будет сетка по тренду, ... но как показывает практика сетки такие по тренду не работают...флэта то все равно больше, а так как мы защищены фактически от бесконечного роста/падения цены то такая сетка против тренда самое то... наверное)
сделаю посмотрю как оно на самом деле будет)
Опять у тебя всё упирается в вопрос распознавания тренд-флет. Без понимания такой базы все труды напрасны.
Опять у тебя всё упирается в вопрос распознавания тренд-флет. Без понимания такой базы все труды напрасны.
не..тут суть в том что нам не нужно ничего распознавать - открытие/переоткрытие лока само все сделает за нас
переоткрытие - покажет вершины/впадины
открытие - покажет откат от вершины или рост от впадины)
по сути это та же сетка только каждый отдельный ордер адаптируется к рынку локами, а не тупо открывается на определенном расстоянии.
но генетика МТ5 уже через 20-30 минут начинает давать варианты с просадкой менее 15%, полный тест генетики ни разу не запускал, еще не до этого, но пишет, что около 3,5 часов тест на М1 за год, в первой версии, правда было 12 часов... но вроде как работаю по оптимизации кода ;)
а где гарантия, что в будущем, не на истории все будет так же хорошо работать?
а где гарантия, что в будущем, не на истории все будет так же хорошо работать?
тест год, форвард год
про гарантии... ну оставил из всех книг только Макс Гюнтера:
Основная аксиома № 1. О риске.
Основная аксиома № 2. О жадности.
Вспомогательная аксиома № 3. Решите заранее, какую прибыль от сделки хотите получить, а получив ее, немедленно закрывайте позицию.
Основная аксиома № 3. О надежде.
Вспомогательная аксиома № 4. Относитесь к мелким потерям спокойно, как к неизбежности. Будьте готовы к тому, что вам придется пройти через несколько таких потерь на пути к крупному успеху.
Основная аксиома № 4. О прогнозах.
Основная аксиома № 5. О моделях.
Вспомогательная аксиома № 5. Остерегайтесь западни исторических параллелей.
Вспомогательная аксиома № 6. Остерегайтесь иллюзии повторяющихся фигур.
Вспомогательная аксиома № 7. Остерегайтесь заблуждения о существовании корреляции и причинной связи.
Основная аксиома № 6. О мобильности.
Вспомогательная аксиома № 9. Не позволяйте поймать себя в ловушку чувств привязанности и ностальгии.
Вспомогательная аксиома № 10. Никогда не стесняйтесь расстаться со своими активами, если появляется более привлекательная альтернатива.
Вспомогательная аксиома № 11. Никогда не путайте интуицию с надеждой.
.....
Много читаете.
И долго оптимизируете. Год на м1 от нечего делать?
Много читаете.
подозреваю, что обращались ко мне? - я сам решу, когда, сколько и с кем... читать, или не читать, как и что делать
в общем в этом совете абсолютно не нуждаюсь )))
Но вместо СЛ можно поставить пробойник. Дождаться разворота и открыть новый.
хм...Ты оказался прав пробойник работает лучше чем откат...
получилась этакая хиромантия с хорошей защитой от флэта...с адаптацией каждого ордера под рыночные движения...Но все равно не то... работает наверное недостаточно надёжно...