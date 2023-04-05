От теории к практике - страница 1611

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Igor Makanu:

выбрось из головы то, что прочитал на форумах ))) - нет там перевертышей, есть поиск траектория для нескольких ордеров, у каждого ордера своя формула, еще не разбирался, что находит генетика МТ5 - но если тест-форвард проходит, значит та что то есть ;)

у всех этих ордеров есть ИЛИ тп ИЛИ сл - так проще искать параметры (меньше общее кол-во), ну и логика присутствует - мы ИЛИ конкретный ордер ставим с фиксированным убытком ИЛИ с фиксированным профитом - закртыие пока общее по суммарному профиту, задаю мин/макс - это еще буду переделывать, сделаю в пунктах... работы прилично, переписываю много кода, чтобы быстрее работало....  планы так сказать

ЗЫ: тут принцип как художники карандашом рисуют (я вообще не умею рисовать) - делают много маленьких штрихов, чтобы приблизиться к кривой - так и тут ищутся по нескольким формулам эти "кривые", но цель максимально приблизиться к изображению - к чарту....думал будет очередная игрушка, но почему то это работает, но как минимум работает в тестере - тесты на М1, можно и по тикам, будет работать проверял

круто!)

это же сколько всего пересчитать то нужно)) 

я делал проще:

у меня есть два типа локов.

один лок переоткрывается когда цена идет вверх и раскрывается когда цена идет вниз

то есть вверх например СЛ SELL и ТП BUY а внизу только СЛ BUY. и получается тоже как бы подбираюсь данным локом по максимуму к вершине а когда цена начинает откатываться то у меня остается только один ордер из двух - sell на самой вершине цены.

вниз работает противоположный лок по такому же принципу.

но я так понимаю что ты такие вещи просчитываешь заранее в роботе...даже не представляю как..)

 
Martin Cheguevara:

круто!)

это же сколько всего пересчитать то нужно)) 

я делал проще:

у меня есть два типа локов.

один лок переоткрывается когда цена идет вверх и раскрывается когда цена идет вниз

то есть вверх например СЛ SELL и ТП BUY а внизу только СЛ BUY. и получается тоже как бы подбираюсь данным локом по максимуму к вершине а когда цена начинает откатываться то у меня остается только один ордер из двух - sell на самой вершине цены.

вниз работает противоположный лок по такому же принципу.

но я так понимаю что ты такие вещи просчитываешь заранее в роботе...даже не представляю как..)

Но вместо СЛ можно поставить пробойник. Дождаться разворота и открыть новый.

 
Uladzimir Izerski:

Но вместо СЛ можно поставить пробойник. Дождаться разворота и открыть новый.

можно но тогда это будет сетка по тренду, ... но как показывает практика сетки такие по тренду не работают...флэта то все равно больше, а так как мы защищены фактически от бесконечного роста/падения цены то такая сетка против тренда самое то... наверное) 

сделаю посмотрю как оно на самом деле будет)

 
Martin Cheguevara:

можно но тогда это будет сетка по тренду, ... но как показывает практика сетки такие по тренду не работают...флэта то все равно больше, а так как мы защищены фактически от бесконечного роста/падения цены то такая сетка против тренда самое то... наверное) 

сделаю посмотрю как оно на самом деле будет)

Опять у тебя всё упирается в вопрос распознавания тренд-флет. Без понимания такой базы все труды напрасны.

 
Uladzimir Izerski:

Опять у тебя всё упирается в вопрос распознавания тренд-флет. Без понимания такой базы все труды напрасны.

не..тут суть в том что нам не нужно ничего распознавать - открытие/переоткрытие лока само все сделает за нас

переоткрытие - покажет вершины/впадины

открытие - покажет откат от вершины или рост от впадины)

по сути это та же сетка только каждый отдельный ордер адаптируется к рынку локами, а не тупо открывается на определенном расстоянии.

 
Igor Makanu:

но генетика МТ5 уже через 20-30 минут начинает давать варианты с просадкой менее 15%, полный тест генетики  ни разу не запускал, еще не до этого, но пишет, что около 3,5 часов тест на М1 за год, в первой версии, правда было 12 часов... но вроде как работаю по оптимизации кода ;)

а где гарантия, что в будущем, не на истории все будет так же хорошо работать?

 
Martin Cheguevara:

а где гарантия, что в будущем, не на истории все будет так же хорошо работать?

тест год, форвард год

про гарантии... ну оставил из всех книг только Макс Гюнтера:

Основная аксиома № 1. О риске.

Основная аксиома № 2. О жадности.

Вспомогательная аксиома № 3. Решите заранее, какую прибыль от сделки хотите получить, а получив ее, немедленно закрывайте позицию.

Основная аксиома № 3. О надежде.

Вспомогательная аксиома № 4. Относитесь к мелким потерям спокойно, как к неизбежности. Будьте готовы к тому, что вам придется пройти через несколько таких потерь на пути к крупному успеху.

Основная аксиома № 4. О прогнозах.

Основная аксиома № 5. О моделях.

Вспомогательная аксиома № 5. Остерегайтесь западни исторических параллелей.

Вспомогательная аксиома № 6. Остерегайтесь иллюзии повторяющихся фигур.

Вспомогательная аксиома № 7. Остерегайтесь заблуждения о существовании корреляции и причинной связи.

Основная аксиома № 6. О мобильности.

Вспомогательная аксиома № 9. Не позволяйте поймать себя в ловушку чувств привязанности и ностальгии.

Вспомогательная аксиома № 10. Никогда не стесняйтесь расстаться со своими активами, если появляется более привлекательная альтернатива.

Вспомогательная аксиома № 11. Никогда не путайте интуицию с надеждой.

.....

имхо, это и есть торговля, а все остальные книги... ну просто чтиво )))
 

Много читаете. 

И долго оптимизируете. Год на м1 от нечего делать? 

 
Алексей Тарабанов:
Много читаете. 

подозреваю, что обращались ко мне? - я сам решу, когда, сколько и с кем... читать, или не читать, как и что делать

в общем в этом совете абсолютно не нуждаюсь )))

 
Uladzimir Izerski:

Но вместо СЛ можно поставить пробойник. Дождаться разворота и открыть новый.

хм...Ты оказался прав пробойник работает лучше чем откат...

получилась этакая хиромантия с хорошей защитой от флэта...с адаптацией каждого ордера под рыночные движения...

Но все равно не то... работает наверное недостаточно надёжно...
Хотя кто его знает что тут надёжно, а что нет...
У меня это уже 14 по счету ордерная система за двое суток...
Из них лишь три реально работают,то есть есть гарантия что в дальнейшем система будет давать прибыль.
К сожалению из за того что риски малы то и прибыль мала...где-то 50 где-то 100% в год...
Зато никакого анализа не требуется вовсе .
Сами ордера и срабатывание их стоплоссов и тейкпрофитов является одновременно и сигналом и открытием ордеров.а гарантией служит локирование наглухо просадок.

Жаль конечно что прибыль всегда соразмерна рискам...чем больше прибыли тем больше риск...
Хочешь 50% в месяц будь готов уйти в минус 50% и более...

Хотя надеюсь у Игоря все же имеется исключение судя по его графикам...)
И его метод " рисования" ордерами чарта тоже интересен...
Хотя ...не лучше ли сразу открывать два противоположных ордера  sell/buy со стопами: чей стоп не сработает тот ближе к рынку и так далее куча ордеров будут размазаны по графику)) надо попробовать интересно что получится)
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