От теории к практике - страница 1604
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Элементарно просто. И вручную и советником. Скайп есть?
не, личка только
Долго объяснять, лучше один раз увидеть...Ссылка в профиле, заодно и проверим - работает или нет
И сегодняшний мин. евра обновит...
Заканчивается финансовый год. Подбивают балансы.
Спрос на доллар резко упал. Кто успел, кто не успел. Еще полтора дня есть. Могут шарахнуть до нижней границы, а могут и "не могут"))
Старшие каналы еще все вниз.
Вова щас спит в тени Грааля, ему на какую-то евру плевать.
Вообще, обидно. Судя по опросам, здесь каждый - счастливый совладелец Грааля и все они лежат рядом с Вовой, изредка приподымаясь и прихлебывая из Священной Чаши... Однако, никто не желает делиться. Не по-христиански как-то. Взяли и растоптали пламенное сердце революционера Че... Чё за люди?!
Приходится самостоятельно выцарапывать наличные у рынка, вплоть до последнего писка.
Если так серьёзно подумать? Кому, спрашивается, хочется раздавать всем свой труд, кованый несколько лет?
Чем больше ты, Саша, отдавал на свою разработку времени, тем чаще ты первый это, (уже много раз говорил и повторял) что не будешь ни с кем делиться.
Мне не жалко показать скрины ТС-ок. Там много, чего можно узнать нового для разработки своих. Но готовую отдавать, как то даже не серьёзно. Не в обиду было сказано.
здесь мало смеяться, здесь ржать тоже мало
вот мне интересно - зиг заг же тормозит со страшной силой
как его торговать?
я специально открывал сделки, пока существует сигнал в продажу
и он перевернулся в бай, но уже поезд ушелв чем прикол то торговли по зиг-загу я не пойму?
Зиг заг никак не торговать. Как его торговать-то))))) Построй его свинги один за одним и будет видно глазом. Можно или низя
Более того, конечно имхо, но точное измерение на рынке чего-либо - обречено на 50 на 50 - спред. В модели нужны некие допущения, хоть они и построены быть могут на чем то зигзагоподобном......
.............Чё за люди?!..........
Че за люди, в рожу плюнешь, драться лезут)))))))))))))
Зиг заг никак не торговать. Как его торговать-то))))) Построй его свинги один за одним и будет видно глазом. Можно или низя
Более того, конечно имхо, но точное измерение на рынке чего-либо - обречено на 50 на 50 - спред. В модели нужны некие допущения, хоть они и построены быть могут на чем то зигзагоподобном......
ну мне сказали уже выше - долго объяснять мол...
пробую по тренду - не понятно пока оборжаться или плакать, верно подмечено
Можно и на зигзаге строить систему.
Как и на многом другом.
Главная проблема это устойчивость вне периода оптимизации.
В этой ветке хрен знает сколько страниц а копаете все не там.
Прибыльная система в тестере не проблема, проблема в устойчивости на реальном рынке.
ну да
в самом начале - первая победа, дальше интереснее и весьма не просто
например по еве им надо вверх, но они выжидают чего то, прогноз я дал где-то на формуе, он все равно случится ;))))
главно не поддаваться, сколько бы не пудрили мозги
конечная цель котира известна, на то и ФормулЕ
Не охота звонить куклу по мелочам. Да еще в пятницу.
Дай формулу Саньку.
Нет, Мастер. Никакие формулЕ мне уже не нужны. Моя заявка на покупку Грааля отменяется.