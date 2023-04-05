От теории к практике - страница 1613
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Полякам лучше не помогать, то посылают, то памятники сносят...
Никак не могут забыть Сусанина-героя, наверное.
Чем приставать к юношам, помогли бы лучше девушке с сигналом - она как раз там только с евро/доллар работает.
а чем ей теперь поможешь?
я ей в топике где она скрины теста своей "математической системы" показывала, писал, что нужно, что то более новое чем пересиживание убытка изобретать, и не важно, что этот убыток был сформирован с математической точки зрения это девушки, но.... впустую это все, пока шишек не набьет, не поймет, у всех такой путь
единственное, чем можно помочь, это процитировать одного политика: "но вы держитесь!"
ЗЫ: а полячка не проста, помелькала на форуме, скринами посветила, вот сигнал, вот полон профиль друзей ;)
Не важно сколько у тебя друзей, уже давно важно сколько у тебя денег.)
Чем больше у тебя денег, тем меньше друзей в твоём кругу.
Законы природы никто еще не отменял.
Да тут все сами с 2015 года как ты угорать начал))) Ещё один бот повелитель граали)
это г-но бросается на всех активных участников форума по очереди и зачем-то начинает показывать фокусы, без спроса
потом ложится в дурдиспансер на очередные 4 месяца, и опять..
это г-но бросается на всех активных участников форума по очереди и зачем-то начинает показывать фокусы, без спроса
потом ложится в дурдиспансер на очередные 4 месяца, и опять..
А что ты хотел? У всех высокие амбиции.))
А что ты хотел? У всех высокие амбиции.))
хотя бы смешно делал.. а то позор какой-то. Это не юмор и даже не сатира, а комплексы
хотя бы смешно делал.. а то позор какой-то. Это не юмор а комплексы
Если нет способностей на юмор, откуда могут вырасти другие способности.
Это же заложено в детстве.
Улыбка и смех это первые кирпичики.))
я ей в топике где она скрины теста своей "математической системы" показывала, писал, что нужно, что то более новое чем пересиживание убытка изобретать, и не важно, что этот убыток был сформирован с математической точки зрения это девушки
нашел ее "математическую систему"
даже не знаю, зачем к такой ТС какие то расчеты производить... идешь на любой форум трейдеров, там самые активные топики с такими ТС.... и никакой математики не нужно - бери, торгуй ;)
это г-но бросается на всех активных участников форума по очереди и зачем-то начинает показывать фокусы, без спроса
потом ложится в дурдиспансер на очередные 4 месяца, и опять..
Оль, прости, я больше так не буду)))
Ну а вообще - как дела? Свистульки не получаются?
В ветке мо в куй никто не ставит? От слова Колдун параноит?
EgorKim - то же ты? Есть ли жизнь на Марсе? Рассказывай)))
Оль, прости, я больше так не буду)))
Ну а вообще - как дела? Свистульки не получаются?
В ветке мо в куй никто не ставит? От слова Колдун параноит?
EgorKim - то же ты? Есть ли жизнь на Марсе? Рассказывай)))
EgorKim не сын ли KimIV ? )