От теории к практике - страница 1613

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Vizard_:

Полякам лучше не помогать, то посылают, то памятники сносят...

Никак не могут забыть Сусанина-героя, наверное.

 
Aleksey Nikolayev:

Чем приставать к юношам, помогли бы лучше девушке с сигналом - она как раз там только с евро/доллар работает.

а чем ей теперь поможешь?

я ей в топике где она скрины теста своей "математической системы" показывала, писал, что нужно, что то более новое чем пересиживание убытка изобретать, и не важно, что этот убыток был сформирован с математической точки зрения это девушки, но.... впустую это все, пока шишек не набьет, не поймет, у всех такой путь 


единственное, чем можно помочь, это процитировать одного политика: "но вы держитесь!"

ЗЫ: а полячка не проста, помелькала на форуме, скринами посветила, вот сигнал, вот полон профиль друзей ;)

 

Не важно сколько у тебя друзей, уже давно важно сколько у тебя денег.)

Чем больше у тебя денег, тем меньше друзей в твоём кругу.

Законы природы никто еще не отменял.

[Удален]  
EgorKim:

Да тут все сами с 2015 года как ты угорать начал))) Ещё один бот повелитель граали)


это г-но бросается на всех активных участников форума по очереди и зачем-то начинает показывать фокусы, без спроса

потом ложится в дурдиспансер на очередные 4 месяца, и опять.. 

 
Maxim Dmitrievsky:

это г-но бросается на всех активных участников форума по очереди и зачем-то начинает показывать фокусы, без спроса

потом ложится в дурдиспансер на очередные 4 месяца, и опять.. 

А что ты хотел? У всех высокие амбиции.))

[Удален]  
Uladzimir Izerski:

А что ты хотел? У всех высокие амбиции.))

хотя бы смешно делал.. а то позор какой-то. Это не юмор и даже не сатира, а комплексы

 
Maxim Dmitrievsky:

хотя бы смешно делал.. а то позор какой-то. Это не юмор а комплексы

Если нет способностей на юмор, откуда могут вырасти другие способности.

Это же заложено в детстве.

Улыбка и смех это первые кирпичики.))

 
Igor Makanu:

я ей в топике где она скрины теста своей "математической системы" показывала, писал, что нужно, что то более новое чем пересиживание убытка изобретать, и не важно, что этот убыток был сформирован с математической точки зрения это девушки

нашел ее "математическую систему"

даже не знаю, зачем к такой ТС какие то расчеты производить... идешь на любой форум трейдеров, там самые активные топики с такими ТС.... и никакой математики не нужно - бери, торгуй ;)

 
Maxim Dmitrievsky:

это г-но бросается на всех активных участников форума по очереди и зачем-то начинает показывать фокусы, без спроса

потом ложится в дурдиспансер на очередные 4 месяца, и опять.. 

Оль, прости, я больше так не буду)))
Ну а вообще - как дела? Свистульки не получаются?
В ветке мо в куй никто не ставит? От слова Колдун параноит?
EgorKim - то же ты? Есть ли жизнь на Марсе? Рассказывай)))

 
Vizard_:

Оль, прости, я больше так не буду)))
Ну а вообще - как дела? Свистульки не получаются?
В ветке мо в куй никто не ставит? От слова Колдун параноит?
EgorKim - то же ты? Есть ли жизнь на Марсе? Рассказывай)))

EgorKim  не сын ли KimIV ? )

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