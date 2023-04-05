От теории к практике - страница 1602

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multiplicator:


На это у меня есть несколько версий.

1) Люди открывают сетку ордеров при движении цены от машки. А когда цена начинает двигаться обратно - они медленно эту сетку ордеров закрывают.

Почему при возврате идет медленное закрытие сделок? Может просто люди по разным машкам торгуют? поэтому при отклонении они на разных отметках открываются, и при возвратном движении они, сосстветственно, закрываются на разных отметках.

2) Вторая версия такая. Люди же не любят закрываться в убыток. Человек, когда находится в убытке, он ждет что цена вернется к уровню открытия, чтобы закрыться в ноль.

Я больше склоняюсь к первой версии. потому что, я проверял, на флэте "толпа" зарабатывает, на тренде льет.

А вот почему может быть закрытие на разных уровнях:

если по графику провести машки разных периодов.
200, 300, 400.

Открытия начнутся приблизительно в одной точке, а вот закрытия будут в разных точках.

 
TheXpert:

А вы попробуйте этот "готовый" индикатор в советнике использовать )

Я его и использовал в советнике, только веб версию.

https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page1411#comment_12510503

От теории к практике
От теории к практике
  • 2019.07.19
  • www.mql5.com
Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Решил было на какое-то время покинуть форум, и сразу как-то скучно стало:)))) А просто читать, увы - неинтересно...
 
EgorKim:

Я его и использовал в советнике, только веб версию.

Это не индикатор, а АПИ сайта, ответ которого надо распарсить и цифирки опять же посчитать. а на истории потестить?

Впрочем, надо отдать должное, функционала у них больше и индикаторы вполне качественные.

 
multiplicator:
да ладно, Ренат, видели мы твою формуле на мониторинге)

.....

щаззз, в мониторинг вытащу, смеешься чтоли

ММ ? - ну не надо забивать голову представлениями о рынке 30-летней давности, давно уже все на автомате бегает

вот ММ работает как (счас график по другому выглядит, правда?) :


 
TheXpert:

Это не индикатор, а АПИ сайта, ответ которого надо распарсить и цифирки опять же посчитать. а на истории потестить?

Впрочем, надо отдать должное, функционала у них больше и индикаторы вполне качественные.

Ну в коде же видно , да , парсинг сайта.

Нет никаких проблем. Писал на мт5.

По поводу тестов на истории -

Я мт4 не знаю. Поэтому просто выгрузил данные индикатора из мт4 и подсунул в нейросеть.

Нейросеть сказала это шлак. Я согласен)

 
Renat Akhtyamov:

щаззз, в мониторинг вытащу, смеешься чтоли

ММ ? - ну не надо забивать голову представлениями о рынке 30-летней давности, давно уже все на автомате бегает

вот ММ работает как (счас график по другому выглядит, правда?) :


Можно как угодно изгаляться над графиком был бы толк (ренко, рендж, крестики нолики , индикаторы, кастомные символы)

Можно что угодно нарисовать на основе цены

Вот рисуй художник

https://www.mql5.com/ru/articles/4566

График по другому выглядит, правда?)))

Моделирование временных рядов с помощью пользовательских символов по заданным законам распределения
Моделирование временных рядов с помощью пользовательских символов по заданным законам распределения
  • www.mql5.com
Торговый терминал MetaTrader 5 позволяет создавать и использовать в работе пользовательские символы. Трейдер имеет возможность тестировать собственные валютные пары и другие финансовые инструменты. В статье будут предложены способы создания и удаления пользовательских символов, генерации тиков и баров по заданным законам распределения. Также...
 

Подкину немного практики. На реале, естественно...

Бац:

За сегодня +10% и Вася не чешись.

 
Renat Akhtyamov:
по тренду торгуют инсайдеры

Ренат, размести на экране две противоположности: тренд и сигналы на разворот тренда, и тебе не понадобится инсайд. Только инсайт пригодится)) 

 
Алексей Тарабанов:

Ренат, размести на экране две противоположности: тренд и сигналы на разворот тренда, и тебе не понадобится инсайд. Только инсайт пригодится)) 

да ужо балуюсь

;)

 
Uladzimir Izerski:

Я ударился в музыку.)

И сегодняшний мин. евра обновит...

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