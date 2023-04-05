От теории к практике - страница 1602
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На это у меня есть несколько версий.
1) Люди открывают сетку ордеров при движении цены от машки. А когда цена начинает двигаться обратно - они медленно эту сетку ордеров закрывают.
Почему при возврате идет медленное закрытие сделок? Может просто люди по разным машкам торгуют? поэтому при отклонении они на разных отметках открываются, и при возвратном движении они, сосстветственно, закрываются на разных отметках.
2) Вторая версия такая. Люди же не любят закрываться в убыток. Человек, когда находится в убытке, он ждет что цена вернется к уровню открытия, чтобы закрыться в ноль.
Я больше склоняюсь к первой версии. потому что, я проверял, на флэте "толпа" зарабатывает, на тренде льет.
А вот почему может быть закрытие на разных уровнях:
если по графику провести машки разных периодов.
200, 300, 400.
Открытия начнутся приблизительно в одной точке, а вот закрытия будут в разных точках.
А вы попробуйте этот "готовый" индикатор в советнике использовать )
Я его и использовал в советнике, только веб версию.
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page1411#comment_12510503
Я его и использовал в советнике, только веб версию.
Это не индикатор, а АПИ сайта, ответ которого надо распарсить и цифирки опять же посчитать. а на истории потестить?
Впрочем, надо отдать должное, функционала у них больше и индикаторы вполне качественные.
да ладно, Ренат, видели мы твою формуле на мониторинге)
.....
щаззз, в мониторинг вытащу, смеешься чтоли
ММ ? - ну не надо забивать голову представлениями о рынке 30-летней давности, давно уже все на автомате бегает
вот ММ работает как (счас график по другому выглядит, правда?) :
Это не индикатор, а АПИ сайта, ответ которого надо распарсить и цифирки опять же посчитать. а на истории потестить?
Впрочем, надо отдать должное, функционала у них больше и индикаторы вполне качественные.
Ну в коде же видно , да , парсинг сайта.
Нет никаких проблем. Писал на мт5.
По поводу тестов на истории -
Я мт4 не знаю. Поэтому просто выгрузил данные индикатора из мт4 и подсунул в нейросеть.
Нейросеть сказала это шлак. Я согласен)
щаззз, в мониторинг вытащу, смеешься чтоли
ММ ? - ну не надо забивать голову представлениями о рынке 30-летней давности, давно уже все на автомате бегает
вот ММ работает как (счас график по другому выглядит, правда?) :
Можно как угодно изгаляться над графиком был бы толк (ренко, рендж, крестики нолики , индикаторы, кастомные символы)
Можно что угодно нарисовать на основе цены
Вот рисуй художник
https://www.mql5.com/ru/articles/4566
График по другому выглядит, правда?)))
Подкину немного практики. На реале, естественно...
Бац:
За сегодня +10% и Вася не чешись.
по тренду торгуют инсайдеры
Ренат, размести на экране две противоположности: тренд и сигналы на разворот тренда, и тебе не понадобится инсайд. Только инсайт пригодится))
Ренат, размести на экране две противоположности: тренд и сигналы на разворот тренда, и тебе не понадобится инсайд. Только инсайт пригодится))
да ужо балуюсь
;)
Я ударился в музыку.)
И сегодняшний мин. евра обновит...