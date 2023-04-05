От теории к практике - страница 1796
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А как-же это?
Это два разных Рената пишут.
А как-же это?
)))
Удачно подловил.
На самом деле их нет.
Все мы спекулянты, банки и пр. твари являются маркет-мейкерами и куклами.
Кукл это веселая шутка. На самом деле крупная заявка от толстого игрока.
А как-же это?
для меня что работа цены, что кукла - одно и то же название
просто я не хочу оперировать только своим жаргономкукл - это общепринятый жаргон, но его нет
для меня что работа цены, что кукла - одно и то же название
просто я не хочу оперировать только своим жаргономкукл - это общепринятый жаргон, но его нет
В общем ясно, можно рассказывать дальше :)
для меня что работа цены, что кукла - одно и то же название
равна ли нулю работа цены по замкнутому контуру?
равна ли нулю работа цены по замкнутому контуру?
на форексе - нет
только на МОЕХ, после клиринга
в этой ветке для Асуленко я публиковал картинкуудалил потом или нет - не помню уже
то есть всем известно, что 2/3 оборотных средств находится в банке, а 1/3 крутится
---
неее :)) ты тут глубоко ошибаешься крутится больше 700% от вкладов - мультипликативный эффект однако :)
В рынке может быть ордеров 1000 лотов на продажу и 800 на покупку = да, желающих не равно.
Но если рассматривать объёмы покупок и продаж, то они равны, как ранее уже сказали. Чтобы что-то купить, нужно чтоб кто-то продал, и купите вы ровно столько, сколько вам продали, ну и наоборот.
По моим наблюдениям, рынок приписывает продавцов к будущим покупателям, после свершения сделки, а покупателей - к будущим продавцам. Таким образом появляется движущая сила на рынке в сторону обнуления появившегося дисбаланса. Как Вам такая гипотеза?
По моим наблюдениям, рынок приписывает продавцов к будущим покупателям, после свершения сделки, а покупателей - к будущим продавцам. Таким образом появляется движущая сила на рынке в сторону обнуления появившегося дисбаланса. Как Вам такая гипотеза?
встречный вопрос BUY EURUSD - это покупка или продажа ?
По моим наблюдениям, рынок приписывает продавцов к будущим покупателям, после свершения сделки, а покупателей - к будущим продавцам. Таким образом появляется движущая сила на рынке в сторону обнуленияпоявившегося дисбаланса. Как Вам такая гипотеза?
встречный вопрос BUY EURUSD - это покупка или продажа ?
совершенно верно
две стороны медали надо рассматривать
спред - это цены пользовательские, он для нас изначально убыточны
наоборот - это цены коммерческие, они для них прибыльны
но, чтобы система работала и для .рокеров минимум в безубыток, пользователи должны терять больше, чем зарабатывать, поэтому обнуления не может быть
это теоретическое обоснование возможности создания баблокоса
он начал рассматриваться в ветке "Советник всем миром", затем "Не Грааль, просто обычненький такой баблокос"