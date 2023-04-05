От теории к практике - страница 1796

Новый комментарий
 
Vitaly Muzichenko:

А как-же это?



Это два разных Рената пишут.

 
Vitaly Muzichenko:

А как-же это?


)))

Удачно подловил.

На самом деле их нет.

Все мы спекулянты, банки и пр. твари являются  маркет-мейкерами и куклами. 

Кукл это веселая шутка. На самом деле крупная заявка от толстого игрока.

 
Vitaly Muzichenko:

А как-же это?

для меня что работа цены, что кукла - одно и то же название

просто я не хочу оперировать только своим жаргоном

кукл - это общепринятый жаргон, но его нет
 
Renat Akhtyamov:

для меня что работа цены, что кукла - одно и то же название

просто я не хочу оперировать только своим жаргоном

кукл - это общепринятый жаргон, но его нет

В общем ясно, можно рассказывать дальше :)


 
Renat Akhtyamov:

для меня что работа цены, что кукла - одно и то же название

равна ли нулю работа цены по замкнутому контуру?

 
Aleksey Nikolayev:

равна ли нулю работа цены по замкнутому контуру?

на форексе - нет

только на МОЕХ, после клиринга

в этой ветке для Асуленко я публиковал картинку

удалил потом или нет - не помню уже
 

то есть всем известно, что 2/3 оборотных средств находится в банке, а 1/3 крутится

---

неее :)) ты тут глубоко ошибаешься крутится больше 700% от вкладов - мультипликативный эффект однако :)

 
Vitaly Muzichenko:

В рынке может быть ордеров 1000 лотов на продажу и 800 на покупку = да, желающих не равно.

Но если рассматривать объёмы покупок и продаж, то они равны, как ранее уже сказали. Чтобы что-то купить, нужно чтоб кто-то продал, и купите вы ровно столько, сколько вам продали, ну и наоборот.

По моим наблюдениям, рынок приписывает продавцов к будущим  покупателям, после свершения сделки, а покупателей - к будущим продавцам. Таким образом появляется движущая сила на рынке в сторону обнуления появившегося дисбаланса. Как Вам такая гипотеза?

 
Yousufkhodja Sultonov:

По моим наблюдениям, рынок приписывает продавцов к будущим  покупателям, после свершения сделки, а покупателей - к будущим продавцам. Таким образом появляется движущая сила на рынке в сторону обнуления появившегося дисбаланса. Как Вам такая гипотеза?

встречный вопрос BUY EURUSD - это покупка или продажа ?

 
Yousufkhodja Sultonov:

По моим наблюдениям, рынок приписывает продавцов к будущим  покупателям, после свершения сделки, а покупателей - к будущим продавцам. Таким образом появляется движущая сила на рынке в сторону обнуленияпоявившегося дисбаланса. Как Вам такая гипотеза?

Maxim Kuznetsov:

встречный вопрос BUY EURUSD - это покупка или продажа ?

совершенно верно

две стороны медали надо рассматривать

спред - это цены пользовательские, он для нас изначально убыточны

наоборот - это цены коммерческие, они для них прибыльны

но, чтобы система работала  и для .рокеров минимум в безубыток, пользователи должны терять больше, чем зарабатывать, поэтому обнуления не может быть

это теоретическое обоснование возможности создания баблокоса

он начал рассматриваться в ветке "Советник всем миром", затем "Не Грааль, просто обычненький такой баблокос"

1...178917901791179217931794179517961797179817991800180118021803...1981
Новый комментарий