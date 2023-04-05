От теории к практике - страница 1518

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Alexander_K:

Нет там уже ни ускорений, ни автокорреляций и все какие можно распределения давно изменили свою форму - с левосторонней, на правостороннюю скошенность и т.д. и т.п.

Это идет уже совсем другой процесс, нежели был во время входа в сделку!

Поэтому, конечно, меня заинтересовала потенциальная точка выхода с профитом (помечена зеленым кружком):


Она на пересечении цены и LWMA (144) на М5.

Это - 12 часов, полупериод суточного цикла... Надо подумать...

Ну, а поражение... Чё ж теперь... Позор есть позор, никуда не денешься... Денег не жалко - лишь бы к Граалю приблизиться. Воздастся.

Ничего позорного не вижу.  Слишком заниженная самооценка?.....  Из поражений собирается опыт,  о котором в книжках может и пишут но вставить в голову читателя опыт нереально. 
 
Олег avtomat:

глупость городишь

Скажи тогда общественности в чем суть твоей картинки применительно к рынку?

Только не так - что кому надо тот поймет, в этом суть рынка, это грааль, я самый умный ,и.т.д

[Удален]  
EgorKim:

Скажи тогда общественности в чем суть твоей картинки применительно к рынку?

Только не так - что кому надо тот поймет, в этом суть рынка, это грааль, я самый умный ,и.т.д

  -- это и к тебе тоже относится

 
Alexander_K: почему же цена продолжает идти вверх? 

дивергенция

 
Олег avtomat:

  -- это и к тебе тоже относится

По существу есть что сказать?

Ну иди тогда пости свои картинки на форуме по радиолектронике.  

Че людям голову морочишь?

Один тут кричал читать книгу про диффузию на 94 страницы.

Щас кричит не торт.

Вылез второй герой с радио, говорит на фм волну надо настройку подкрутить и все будет тип топ)

 
Олег avtomat:

  -- это и к тебе тоже относится

Картинки не соответствуют действительности рынка


 
Vizard_:

дивергенция

Силен ты, Колдун, ничего не скажешь. Даже боюсь представить кто ты на самом деле. Впрочем, это и не надо.

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Картинки не соответствуют действительности рынка


и что? ты этим что-то доказал? ты даже не понимаешь, о чём идёт речь.

 
Олег avtomat:

ваше сознание скачет, как необъезженный мустанг (с ВР на белую яхту и прочие ваши затаённые вожделения), и поэтому не улавливает, подсказкой к чему являются эти картинки

а ведь в них сосредоточено очень много информации по существу поднятого здесь (пару страниц назад) вопроса

ну ну.... здесь каждый свою песню тянет, но к сожалению результат нужен один - профитная ТС

ну а подсказки с умным видом, да вот некие размышления о схожести картинки из учебника, ну думаю на профильных трейдерских форумах имеет вес, но лишь по одной причине, уровень участников другой ))))

ладно, тяните и натягивайте всяко-разно учебники и картинки на графики... вроде как вера движет горы? ))))

[Удален]  
Igor Makanu:

ну ну.... здесь каждый свою песню тянет, но к сожалению результат нужен один - профитная ТС

ну а подсказки с умным видом, да вот некие размышления о схожести картинки из учебника, ну думаю на профильных трейдерских форумах имеет вес, но лишь по одной причине, уровень участников другой ))))

ладно, тяните и натягивайте всяко-разно учебники и картинки на графики... вроде как вера движет горы? ))))

для вас это "к сожалению" ???

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