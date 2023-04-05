От теории к практике - страница 1523

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Uladzimir Izerski:
Робот работает с волнами Izerskogo))) В волнах ключ к пониманию рынка.
Мой алгоритм распознаёт начало волны лучше любой существующей программы. Нате изучайте если кому интересно ТС. Может кто найдет для себя пример для подражания. Красота не наведена, за неименением времени. 2й рисунок. Прошло несколько минут.

не видно эквити

есть скрин, чтобы было видно нижнюю строчку?

 
Uladzimir Izerski:
Вы не учитываеие один ньюанс. Валютный рынок форекс не всем понятен. Только спекулянты открывают сделку и сидят в ожидании чуда)). На самом деле клиент пришел, поменял валюту и ушел навсенда. А спекулянты сидят разинув рты)))

согласен

потому и объясняю


 
Renat Akhtyamov:

Вы не продали, а только захотели (намерение), т.к. сделку нужно еще закрыть

Те же опционы, по сути

Чтобы закрыть, надо купить. :) И вот тут возможны варианты, ибо можно купить дешевле цены продажи (и получить прибыль), а можно купить дороже, чем купил, и оказаться в минусе. Так вот если события развиваются по второму варианту, тот тут не "кукл" виноват, а "сам дурак", что торгую невпопад. :) Ну или "ФормулЕ", для тех, кто ей пользуется. :)
 
BlackTomcat:
Чтобы закрыть, надо купить. :) И вот тут возможны варианты, ибо можно купить дешевле цены продажи (и получить прибыль), а можно купить дороже, чем купил, и оказаться в минусе. Так вот если события развиваются по второму варианту, тот тут не "кукл" виноват, а "сам дурак", что торгую невпопад. :) Ну или "ФормулЕ", для тех, кто ей пользуется. :)

дурак тот, кто не знает реальную цену товару в настоящий момент

тот, кто играет на форексе как в казино

тот, кто надеется на чудодейственные формулы с других наук

и т.д.

 
Renat Akhtyamov:

не видно эквити

есть с крин, чтобы было видно нижнюю строчку?

Там всё видно. Картинки с живого торгового экрана, а не с тестера. О-))
 
Renat Akhtyamov:

дурак тот, кто не знает реальную цену товару в настоящий момент

тот, кто играет на форексе как в казино

тот, кто надеется на чудодейственные формулы с других наук

и т.д.

Так ты и не знаешь реальную цену)

Потому как объёмы тебе не известны . Можно увидеть  объёмы внутри ECN сети, в которой открыт счет, но не все объёмы .

Что ты высчитывать собрался без объёмов?


По закону классического спроса и предложения, если есть спрос (D1) на покупку, но нет предложения (S1) о продаже, то цена (P) будет расти до тех пор, пока не появится необходимый объем (Q).

И картинка вот правильная 


 
Uladzimir Izerski:
Там всё видно. Картинки с живого торгового экрана, а не с тестера. О-))

да где там эквити?

у мну тоже не с тестера

;)

 
EgorKim:

Так ты и не знаешь реальную цену)

Потому как объёмы тебе не известны . Можно увидеть  объёмы внутри ECN сети, в которой открыт счет, но не все объёмы .

Что ты высчитывать собрался без объёмов?

а они нужны?

ФормулЕ какое?

повторяю вопрос:

Цена P в точке Е = ?

 
Renat Akhtyamov:

да где там эквити?

у мну тоже не с тестера

;)

Та, что, как бы дама, лежит на пляже? Нормально!
 
Renat Akhtyamov:

Цена P в точке Е = ?

PRICE_LAST

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