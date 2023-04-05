От теории к практике - страница 1514

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Alexander_K:

Я щас не могу внятно отвечать.

Лежу, закрыв глазёнки, обхватив голову руками, а пальцы ног дрожат...

Завязывайте с этими тупыми железяками и тренируйте чуйку. :)

 
Олег avtomat:

для тебя это бессмысленные картинки -- так и есть   ;)))))

а вот кому-то это будет полезной подсказкой.

подсказкой, что "там рыбы нет?"  ))))

поискать по интернету, дык всегда можно найти очень похожий временной ряд, ну или участок ВР

и если Ваши картинки из учебника ТОЭ имеют смысл, то почему Вы эти картинки не заменили на фото белой яхты? ну или хотя бы фото большого трактора, он как никак миллионов 10-20 стоит....))))

 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:
Ну...я не совсем это имел ввиду мне надо узнать насколько числовой ряд представленной функции стремится к бесконечности.... это думал сделать через понимания свойства экспоненты но это по ходу не то.
Прошу прощения что не совсем математически выражаюсь...но мне надо сравнить бесконечно большой числовой ряд и саму бесконечность...звучит конечно эпиччно)))


Короче получается нужно узнать насколько бесконечно большой является числовой ряд второй производной функции ...

Ну конечно же в математике говорится что такое сравнить нельзя))) Типа предел числовой последовательности стремится к бесконечности...

Стремление к бесконечности может иметь разную асимптотику. Смотрите о() и О().

[Удален]  
Igor Makanu:

подсказкой, что "там рыбы нет?"  ))))

поискать по интернету, дык всегда можно найти очень похожий временной ряд, ну или участок ВР

и если Ваши картинки из учебника ТОЭ имеют смысл, то почему Вы эти картинки не заменили на фото белой яхты? ну или хотя бы фото большого трактора, он как никак миллионов 10-20 стоит....))))

ваше сознание скачет, как необъезженный мустанг (с ВР на белую яхту и прочие ваши затаённые вожделения), и поэтому не улавливает, подсказкой к чему являются эти картинки

а ведь в них сосредоточено очень много информации по существу поднятого здесь (пару страниц назад) вопроса

 
Alexander_K:
Фунт, зараза, опять рвет меня как мокрую туалетную бумагу...
Страниц 500 назад писал, что у них сейчас перманентный Брексит, и торговать фунтом пока не стоит. У вас был шанс сэкономить денег)
 
Renat Akhtyamov:

накладывай - вверх, вниз, вверх, вниз...

;)


заметь я это не руками как мне вздумается рисую, это робот так "видит движение рынка."

как видно из графика кривая функции "слабо" стремится в бесконечность - величина ускорения практически отсутствует, из за этого цена скорее всего продолжит движение наверх

я пока что не научился объяснять роботу алгоритмом как понимать фразу ["слабо" стремится в бесконечность ].

но надеюсь скоро получится)

 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:


заметь я это не руками как мне вздумается рисую, это робот так "видит движение рынка."

как видно из графика кривая функции "слабо" стремится в бесконечность - величина ускорения практически отсутствует, из за этого цена скорее всего продолжит движение наверх

я пока что не научился объяснять роботу алгоритмом как понимать фразу ["слабо" стремится в бесконечность ].

но надеюсь скоро получится)

оу

норм

только робот не видеть должен, а формировать

угадать цель и сделать - разные вещи

MARKET

;)

 
Aleksey Nikolayev:

Стремление к бесконечности может иметь разную асимптотику. Смотрите о() и О().

Спасибо за подсказку- буду читать и разбираться)

 
Renat Akhtyamov:

накладывай - вверх, вниз, вверх, вниз...

;)


А сейчас график покажи пжалуста,  интересно как во времени изменяется.

 
Evgeniy Chumakov:


А сейчас график покажи пжалуста,  интересно как во времени изменяется.

я не занимаюсь графическими наложениями

просто визуально наблюдаю кучу парабол

раньше накладывал и писал как то об этом в этой ветке, сейчас нет
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