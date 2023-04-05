От теории к практике - страница 1525

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Ребят вы чего тут развели?)
Вы что же не видите что ли совсем очевидных вещей?)
Посмотрите мои комментарии, есть распределение вероятностей, на ней есть что?) Правильно ПРЕДЕЛЫ. Пределы значений по оси X. И хочу заметить что они не стремятся к бесконечности)
И их вполне можно вычислить на графике.
А вот как - это уже абсолютно нетривиальная задача.
 
Renat Akhtyamov:

где то рядом ты выстрелил

по формуле считаю

Она не даёт того чего ты хочешь.она дает лишь истинное направление движения цены не более того.и это только половина дела.
 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:
Она не даёт того чего ты хочешь.она лает лишь истинное направление движения цены не более того.и это только половина дела.

Чё, ты крайне не в курсе

Валит тебе статистика, ну и гудд

 
Renat Akhtyamov:

где то рядом ты выстрелил

по формуле считаю

6пп от аска и 6пп от бида.  Ладно,  допустим.  И что это дает?  Возможность в роботе указать цену для сделки на текущий момент,  но вот момент прошел  и что,  теперь новую цену задавать?  Ну а закрывать?...  Это даже хуже скальперства. 
 
Renat Akhtyamov:
Чё, ты крайне не в курсе
Эпиччно ответил надо будет запомнить фразу:D
Посмотри хотя бы что я вчера про фунт написал и что с ним сегодня творится)))
 
Anatolii Zainchkovskii:
6пп от аска и 6пп от бида.  Ладно,  допустим.  И что это дает?  Возможность в роботе указать цену для сделки на текущий момент,  но вот момент прошел  и что,  теперь новую цену задавать?  Ну а закрывать?...  Это даже хуже скальперства. 

я частный случай показал, бывает и по 300 пунктов отлетает от рыночной

это же потенциальный мега профит

 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:
Эпиччно ответил надо будет запомнить фразу:D
Посмотри хотя бы что я вчера про фунт написал и что с ним сегодня творится)))

помню, помню, вижу

норм

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К сожалению, сигнал Diffusion отключен и недоступен.


 
Пришлось успокоительного выпить.)) Ребята, вы серьёзно думаете, что цена должна ходить по вашей формулуЕ.? Вы хоть выставьте её, что бы она по ней ходила. А то как анегдоте про лотерейный билет. Ладно физики. Они кроме Лапласа ничего дальше не видят. Но остальные на это подсели и вместе дружно идут к пропасти. Почитайте новости, ознакомтесь с политикой. ФА ведь рулит ценой, а ТА только корректирует цену. А тут песочница. Но весело.)))
 
Renat Akhtyamov:

помню, помню, вижу

норм

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К сожалению, сигнал Diffusion отключен и недоступен.


Слабак. Не хватило смелости показать до конЦа.
 
Vitaly Muzichenko:

Картинки не соответствуют действительности рынка

он же говорил, что на конкурсах зарабатывает.

очередной балабол.

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