От теории к практике - страница 1525
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где то рядом ты выстрелил
по формуле считаю
Она не даёт того чего ты хочешь.она лает лишь истинное направление движения цены не более того.и это только половина дела.
Чё, ты крайне не в курсе
Валит тебе статистика, ну и гудд
где то рядом ты выстрелил
по формуле считаю
Чё, ты крайне не в курсе
6пп от аска и 6пп от бида. Ладно, допустим. И что это дает? Возможность в роботе указать цену для сделки на текущий момент, но вот момент прошел и что, теперь новую цену задавать? Ну а закрывать?... Это даже хуже скальперства.
я частный случай показал, бывает и по 300 пунктов отлетает от рыночной
это же потенциальный мега профит
Эпиччно ответил надо будет запомнить фразу:D
помню, помню, вижу
норм
------
К сожалению, сигнал Diffusion отключен и недоступен.
помню, помню, вижу
норм
------
К сожалению, сигнал Diffusion отключен и недоступен.
Картинки не соответствуют действительности рынка
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
От теории к практике
Vitaly Muzichenko, 2019.09.04 21:22
Картинки не соответствуют действительности рынка
он же говорил, что на конкурсах зарабатывает.
очередной балабол.