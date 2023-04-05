От теории к практике - страница 1524
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Та, что, как бы дама, лежит на пляже? Нормально!
PRICE_LAST
а вот и нет!
найди формулу и посчитай
рядом, но не Bid и не Ask
;))))
а вот и нет!
найди формулу и посчитай
рядом, но не Bid и не Ask
;))))
(Bid+Ask)/2
а вот и нет!
найди формулу и посчитай
рядом, но не Bid и не Ask
;))))
А какой смысл не выкладывать формулу если от нее нет толку?)
Кружок эрудитов?
А какой смысл не выкладывать формулу если от нее нет толку?)
Кружок эрудитов?
а вот и нет!
;)
А это кому как. :) Можете, конечно, свою ПРЕДПОЛАГАЕМУЮ сделку просчитать через объёмы в "стакане", но не факт, что всё исполнится так, как вам хочется. Так-что тут важна УВЕРЕННОСТЬ в том, что вы заходите по хорошей цене и в правильном направлении. А коль такой уверенности нет, а есть, например, вера в "кукла", то лучше не торговать. Сохраните свои деньги.
стакан проверял
липа (по крайней мере там, где регился)
ты увидишь только свою сделку, остальные чьи? - не сможешь проверить
а свою тебе и на форексе на чарте нарисуют
так что - стакан, опцы, фьючи, биржа, форекс - разные плюшки под одним соусом
за мои деньги не беспокойся, это моя задача, табу собственно
а вот и нет!
найди формулу и посчитай
рядом, но не Bid и не Ask
;))))
Но у нас то другой и нет цены. По твоей логике получается что аск выше чем реальный а бид ниже чем реальный. Но не цена лэст. Тоесть тоже коридорчик (реальный спред) , интересно как ты выполнишь сделку по реальному спреду когда тебе дают только тот что в терминале.?
где то рядом ты выстрелил
по формуле считаю