От теории к практике - страница 1524

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Uladzimir Izerski:
Та, что, как бы дама, лежит на пляже? Нормально!
Нету тама, не звезди
 
BlackTomcat:

PRICE_LAST

а вот и нет!

найди формулу и посчитай

рядом, но не Bid и не Ask

;))))

 
Renat Akhtyamov:

а вот и нет!

найди формулу и посчитай

рядом, но не Bid и не Ask

;))))

(Bid+Ask)/2
 
Roman Kutemov:
(Bid+Ask)/2
нет, не то
 
Renat Akhtyamov:

а вот и нет!

найди формулу и посчитай

рядом, но не Bid и не Ask

;))))

А какой смысл не выкладывать формулу если от нее нет толку?)

Кружок эрудитов?

 
EgorKim:

А какой смысл не выкладывать формулу если от нее нет толку?)

Кружок эрудитов?

а ты вдумайся
 
Renat Akhtyamov:

а вот и нет!

;)

А это кому как. :) Можете, конечно, свою ПРЕДПОЛАГАЕМУЮ сделку просчитать через объёмы в "стакане", но не факт, что всё исполнится так, как вам хочется. Так-что тут важна УВЕРЕННОСТЬ в том, что вы заходите по хорошей цене и в правильном направлении. А коль такой уверенности нет, а есть, например, вера в "кукла", то лучше не торговать. Сохраните свои деньги.
 
BlackTomcat:
А это кому как. :) Можете, конечно, свою ПРЕДПОЛАГАЕМУЮ сделку просчитать через объёмы в "стакане", но не факт, что всё исполнится так, как вам хочется. Так-что тут важна УВЕРЕННОСТЬ в том, что вы заходите по хорошей цене и в правильном направлении. А коль такой уверенности нет, а есть, например, вера в "кукла", то лучше не торговать. Сохраните свои деньги.

стакан проверял

липа (по крайней мере там, где регился)

ты увидишь только свою сделку, остальные чьи? - не сможешь проверить

а свою тебе и на форексе на чарте нарисуют

так что - стакан, опцы, фьючи, биржа, форекс - разные плюшки под одним соусом

за мои деньги не беспокойся, это моя задача, табу собственно

 
Renat Akhtyamov:

а вот и нет!

найди формулу и посчитай

рядом, но не Bid и не Ask

;))))

Но у нас то другой  и нет цены.  По твоей логике получается что аск выше чем реальный а бид ниже чем реальный.  Но не цена лэст.  Тоесть тоже коридорчик (реальный спред)  , интересно как ты выполнишь сделку по реальному спреду когда тебе дают только тот что в терминале.? 
 
Anatolii Zainchkovskii:
Но у нас то другой  и нет цены.  По твоей логике получается что аск выше чем реальный а бид ниже чем реальный.  Но не цена лэст.  Тоесть тоже коридорчик (реальный спред)  , интересно как ты выполнишь сделку по реальному спреду когда тебе дают только тот что в терминале.? 

где то рядом ты выстрелил

по формуле считаю

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