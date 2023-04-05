От теории к практике - страница 1517

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Martin_Apis_Bot Cheguevara:

Mellifera?

 
Alexander_K:

Пожалуйста.

Вот точка входа SELL (отмечена красным кружком).


И почему же цена продолжает идти вверх? Вот хоть убейте, не понимаю... 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

От теории к практике

Martin_Apis_Bot Cheguevara, 2019.09.04 17:20


заметь я это не руками как мне вздумается рисую, это робот так "видит движение рынка."

как видно из графика кривая функции "слабо" стремится в бесконечность - величина ускорения практически отсутствует, из за этого цена скорее всего продолжит движение наверх

я пока что не научился объяснять роботу алгоритмом как понимать фразу ["слабо" стремится в бесконечность ].

но надеюсь скоро получится)


=) глянь) может возникнут светлые мысли...

 
Олег avtomat:

это лишь подтверждает тот факт, что ты совершенно не понимаешь, о чём идёт речь

И не нужно умничать.

Эта картинка применительно к рынку говорит о том что если образовались 2 одинаковых паттерна - они обязательно будут разрушены.

Но никак не повторятся.

Не стоит благодарностей великий гуру.

 
EgorKim:

И не нужно умничать.

Эта картинка применительно к рынку говорит о том что если образовались 2 одинаковых паттерна - они обязательно будут разрушены.

Но никак не повторятся.

Не стоит благодарностей великий гуру.

сколько их тут одинаковых?

лично мне та картинка напомнила АПЧ - автоматическую подстройку частоты, но не более

 
Renat Akhtyamov:

сколько их тут одинаковых?


Дак чего ты мне показываешь график? 

Ты на картинку автомата посмотри. 

У него на картинке два одинаковых паттерна к которым он пытается прикрутить какие то автоколебания с регулятором)

Такие вещи в миг рынок рушит.

Детсад

 
EgorKim:

Дак чего ты мне показываешь график? 

Ты на картинку автомата посмотри. 

У него на картинке два одинаковых паттерна к которым он пытается прикрутить какие то автоколебания с регулятором)

Такие вещи в миг рынок рушит.

Детсад

да нету там паттернов никаких

там радиоэлектроника обычная

 
Alexander_K:

Пожалуйста.

Вот точка входа SELL (отмечена красным кружком).


И почему же цена продолжает идти вверх? Вот хоть убейте, не понимаю... 

Тоесть,  предполагаешь что прогноз-сигнал системы всегда 100% ?....  Может стоит оставлять долю сомнениям для начала.  Второй момент,  как быстро по времени отработка должна произойти?   Просто по скрину видно что был незначительный профит после входа.  Ну и так от себя,  потенциал лететь вверх и с ускорением всё ещё есть и с вероятностью даже больше чем 50/50.  Так,  просто мнение со стороны. 
 
Anatolii Zainchkovskii:
Тоесть,  предполагаешь что прогноз-сигнал системы всегда 100% ?....  Может стоит оставлять долю сомнениям для начала.  Второй момент,  как быстро по времени отработка должна произойти?   Просто по скрину видно что был незначительный профит после входа.  Ну и так от себя,  потенциал лететь вверх и с ускорением всё ещё есть и с вероятностью даже больше чем 50/50.  Так,  просто мнение со стороны. 

Нет там уже ни ускорений, ни автокорреляций и все какие можно распределения давно изменили свою форму - с левосторонней, на правостороннюю скошенность и т.д. и т.п.

Это идет уже совсем другой процесс, нежели был во время входа в сделку!

Поэтому, конечно, меня заинтересовала потенциальная точка выхода с профитом (помечена зеленым кружком):


Она на пересечении цены и LWMA (144) на М5.

Это - 12 часов, полупериод суточного цикла... Надо подумать...

Ну, а поражение... Чё ж теперь... Позор есть позор, никуда не денешься... Денег не жалко - лишь бы к Граалю приблизиться. Воздастся.

[Удален]  
EgorKim:

И не нужно умничать.

Эта картинка применительно к рынку говорит о том что если образовались 2 одинаковых паттерна - они обязательно будут разрушены.

Но никак не повторятся.

Не стоит благодарностей великий гуру.

глупость городишь

 
Alexander_K:


Так ты ведь вроди только запустил сигнал?

Может выводы поспешны?

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