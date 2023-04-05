От теории к практике - страница 1517
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Mellifera?
Пожалуйста.
Вот точка входа SELL (отмечена красным кружком).
И почему же цена продолжает идти вверх? Вот хоть убейте, не понимаю...
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
От теории к практике
Martin_Apis_Bot Cheguevara, 2019.09.04 17:20
заметь я это не руками как мне вздумается рисую, это робот так "видит движение рынка."
как видно из графика кривая функции "слабо" стремится в бесконечность - величина ускорения практически отсутствует, из за этого цена скорее всего продолжит движение наверх
я пока что не научился объяснять роботу алгоритмом как понимать фразу ["слабо" стремится в бесконечность ].
но надеюсь скоро получится)
=) глянь) может возникнут светлые мысли...
это лишь подтверждает тот факт, что ты совершенно не понимаешь, о чём идёт речь
И не нужно умничать.
Эта картинка применительно к рынку говорит о том что если образовались 2 одинаковых паттерна - они обязательно будут разрушены.
Но никак не повторятся.
Не стоит благодарностей великий гуру.
И не нужно умничать.
Эта картинка применительно к рынку говорит о том что если образовались 2 одинаковых паттерна - они обязательно будут разрушены.
Но никак не повторятся.
Не стоит благодарностей великий гуру.
сколько их тут одинаковых?
лично мне та картинка напомнила АПЧ - автоматическую подстройку частоты, но не более
сколько их тут одинаковых?
Дак чего ты мне показываешь график?
Ты на картинку автомата посмотри.
У него на картинке два одинаковых паттерна к которым он пытается прикрутить какие то автоколебания с регулятором)
Такие вещи в миг рынок рушит.
Детсад
Дак чего ты мне показываешь график?
Ты на картинку автомата посмотри.
У него на картинке два одинаковых паттерна к которым он пытается прикрутить какие то автоколебания с регулятором)
Такие вещи в миг рынок рушит.
Детсад
да нету там паттернов никаких
там радиоэлектроника обычная
Пожалуйста.
Вот точка входа SELL (отмечена красным кружком).
И почему же цена продолжает идти вверх? Вот хоть убейте, не понимаю...
Тоесть, предполагаешь что прогноз-сигнал системы всегда 100% ?.... Может стоит оставлять долю сомнениям для начала. Второй момент, как быстро по времени отработка должна произойти? Просто по скрину видно что был незначительный профит после входа. Ну и так от себя, потенциал лететь вверх и с ускорением всё ещё есть и с вероятностью даже больше чем 50/50. Так, просто мнение со стороны.
Нет там уже ни ускорений, ни автокорреляций и все какие можно распределения давно изменили свою форму - с левосторонней, на правостороннюю скошенность и т.д. и т.п.
Это идет уже совсем другой процесс, нежели был во время входа в сделку!
Поэтому, конечно, меня заинтересовала потенциальная точка выхода с профитом (помечена зеленым кружком):
Она на пересечении цены и LWMA (144) на М5.
Это - 12 часов, полупериод суточного цикла... Надо подумать...
Ну, а поражение... Чё ж теперь... Позор есть позор, никуда не денешься... Денег не жалко - лишь бы к Граалю приблизиться. Воздастся.
И не нужно умничать.
Эта картинка применительно к рынку говорит о том что если образовались 2 одинаковых паттерна - они обязательно будут разрушены.
Но никак не повторятся.
Не стоит благодарностей великий гуру.
глупость городишь
Так ты ведь вроди только запустил сигнал?
Может выводы поспешны?