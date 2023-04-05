От теории к практике - страница 1521

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Картинка Ч -

Картинка А -

Исходя из картинки Автомата, без масштабирования-


 
Vizard_:

Картинка Ч -

Картинка А -

Исходя из картинки Автомата, без масштабирования-


Согласен,  видно ускорение частоты колебаний с одновременным затуханием амплитуды. Но,  не видно зависимости когда новый импульс начинается,  а на затухающей амплитуде ловить нечего... 
Добавлю,  что затухающая амплитуда может иметь направление движения что вверх что вниз что в бок. 
 

Картинка Р

продаем - цена растет

покупаем - цена падает

классика!!!

Итак, чему равна: Цена Р = Кукловская ФормулЕ = ... ?

;)

 
Renat Akhtyamov:

Картинка Р

продаем - цена растет

покупаем - цена падает

классика!!!

Итак, чему равна Цена Р ?

;)

Ну так от количества зависит)  вот только бяда,  мы то не знаем сколько там тонн бумаги))) 
 
Anatolii Zainchkovskii:
Ну так от количества зависит)  вот только бяда,  мы то не знаем сколько там тонн бумаги))) 

а не важно, ФормулЕ существует

именно по этой ФормулЕ и ходит цена на любом рынке

и нет никаких маркетов, т.к. все просто
 
Renat Akhtyamov:
а не важно, ФормулЕ существует
Не силен в написании формул. 
 
Renat Akhtyamov:

Картинка Р

продаем - цена растет

покупаем - цена падает

классика!!!

Итак, чему равна: Цена Р = ФормулЕ = ... ?

;)

Что-то вы торгуете как-то невпопад. :) А картинка, похоже, отфотошопленная, где подписи к кривым поменяли местами.
 
BlackTomcat:
Что-то вы торгуете как-то невпопад. :) А картинка, похоже, отфотошопленная, где подписи к кривым поменяли местами.

никакого фотошопа

https://studfiles.net/preview/3736045/

Реферат по экономике на тему: «Законы спроса и предложения»
Реферат по экономике на тему: «Законы спроса и предложения»
  • studfiles.net
1. Закон спроса и предложения 1.1 Равновесие на рынке 1.2 Анализ изменения спроса и предложения 2. Эластичность спроса и предложения 2.1 Эластичность спроса 2.2 Эластичность предложения Введение Роль закона спроса и предложения в установлении рыночной цены очень существенна. Это напрямую связано с законом равновесия. Согласно закону равновесия...
 
Renat Akhtyamov:

никакого фотошопа

https://studfiles.net/preview/3736045/

Окей, допустим, не Фотошоп. Но она явно противоречит здравому смыслу. Рост спроса должен вызывать рост цены. Рост предложения должен вызывать снижение цены. На картинке всё наоборот. Чему вы верите, картинке из учебника по микроэкономике или здравому смыслу? :)
 
BlackTomcat:
Окей, допустим, не Фотошоп. Но она явно противоречит здравому смыслу. Рост спроса должен вызывать рост цены. Рост предложения должен вызывать снижение цены. На картинке всё наоборот. Чему вы верите, картинке из учебника по микроэкономике или здравому смыслу? :)

там так и нарисовано

смотрите внимательно

просто предлагают все дороже и дороже, вот в чем Ваш вопрос, здесь это называется Мартин

и к нашему несчастью, цена именно так и ходит, потому ФормулЕ кукловская, и никак иначе

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