От теории к практике - страница 1521
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Картинка Ч -
Картинка А -
Исходя из картинки Автомата, без масштабирования-
Картинка Ч -
Картинка А -
Исходя из картинки Автомата, без масштабирования-
Картинка Р
продаем - цена растет
покупаем - цена падает
классика!!!
Итак, чему равна: Цена Р = Кукловская ФормулЕ = ... ?
;)
Картинка Р
продаем - цена растет
покупаем - цена падает
классика!!!
Итак, чему равна Цена Р ?
;)
Ну так от количества зависит) вот только бяда, мы то не знаем сколько там тонн бумаги)))
а не важно, ФормулЕ существует
именно по этой ФормулЕ и ходит цена на любом рынкеи нет никаких маркетов, т.к. все просто
а не важно, ФормулЕ существует
Картинка Р
продаем - цена растет
покупаем - цена падает
классика!!!
Итак, чему равна: Цена Р = ФормулЕ = ... ?
;)
Что-то вы торгуете как-то невпопад. :) А картинка, похоже, отфотошопленная, где подписи к кривым поменяли местами.
никакого фотошопа
https://studfiles.net/preview/3736045/
никакого фотошопа
https://studfiles.net/preview/3736045/
Окей, допустим, не Фотошоп. Но она явно противоречит здравому смыслу. Рост спроса должен вызывать рост цены. Рост предложения должен вызывать снижение цены. На картинке всё наоборот. Чему вы верите, картинке из учебника по микроэкономике или здравому смыслу? :)
там так и нарисовано
смотрите внимательно
просто предлагают все дороже и дороже, вот в чем Ваш вопрос, здесь это называется Мартин
и к нашему несчастью, цена именно так и ходит, потому ФормулЕ кукловская, и никак иначе